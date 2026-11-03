Nuôi dưỡng khát vọng chinh phục

Lâu nay, nói đến CLB Thông tin là gợi nhắc hình ảnh những vận động viên (VĐV) nữ tài năng, xinh đẹp và nổi bật với ý chí "khổ luyện thành tài, miệt mài thành giỏi" cùng tinh thần "thắng không kiêu, bại không nản". Kể từ khi được thành lập năm 1970, lớp lớp thế hệ huấn luyện viên, VĐV CLB đã lập nên những chiến công tự hào, trong đó nổi bật là thành tích 13 lần vô địch quốc gia sau 22 lần giải đấu được tổ chức. Những tên tuổi như Phạm Thị Yến, Đỗ Thị Minh, Bùi Thị Ngà, Đoàn Thị Lâm Oanh, Hoàng Thị Kiều Trinh... không chỉ góp phần lan tỏa tình yêu bóng chuyền mà còn trở thành những hình ảnh đẹp về phụ nữ Quân đội thời kỳ mới.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó tổng Tham mưu trưởng tặng lẵng hoa chúc mừng CLB Thông tin. Ảnh: XUÂN QUANG

Thành tích vô địch quốc gia năm 2026 không chỉ được hun đúc bởi truyền thống, công tác đổi mới trong đào tạo, huấn luyện mà đến từ ý chí vượt khó của tập thể CLB. Từng có giai đoạn việc giành chức vô địch quốc gia trở thành điều đương nhiên đối với CLB Thông tin, nhưng sự thay đổi không ngừng của bóng chuyền nữ Việt Nam đã đặt ra nhiều khó khăn, thách thức cho đội bóng áo lính, nhất là khi các CLB được đầu tư ngày càng lớn, tăng cường lực lượng... Trong khi đó, một số VĐV CLB Thông tin được triệu tập làm nhiệm vụ tại đội tuyển quốc gia và các đội tuyển trẻ, VĐV trụ cột gặp chấn thương dẫn đến lực lượng tập luyện, thi đấu của CLB có thời điểm bị phân tán. Khởi đầu vòng 1 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các CLB năm 2026 khá chật vật, đồng thời thua ngay trận mở màn vòng 2, nhưng CLB Thông tin thắng liền mạch 7 trận liên tiếp để lên ngôi vô địch quốc gia.

Thủ trưởng Binh chủng Thông tin liên lạc trao bằng khen tặng tập thể, cá nhân CLB Thông tin đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: XUÂN QUANG

5 năm là quãng thời gian chờ đợi lâu nhất giữa các chức vô địch quốc gia của CLB Thông tin, nhưng đó là giai đoạn quý giá để đội bóng nhìn lại mình, nhằm khắc phục những hạn chế, tìm ra những phương pháp huấn luyện thích ứng với điều kiện mới. Sau hội nghị tuyên dương, CLB Thông tin với tư cách là đội tuyển bóng chuyền nữ Quân đội xuất phát đi tập huấn nước ngoài, chuẩn bị tham dự và phấn đấu bảo vệ thành công huy chương vàng tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.