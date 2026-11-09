Nuôi dưỡng đời sống văn hóa từ mỗi cộng đồng dân cư

Gắn kết cộng đồng từ những điều bình dị

Tại thôn Vạn Thắng 2, xã Cổ Đô, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 được tổ chức gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, người dân có dịp gặp gỡ, chia sẻ, tăng cường sự gắn bó giữa các thế hệ, đồng thời cùng nhìn lại những giá trị tốt đẹp đang được vun đắp trong đời sống khu dân cư.

Lãnh đạo xã Cổ Đô tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân dân thôn Vạn Thắng 2. Ảnh: Hồng Đạt

Ý nghĩa ấy càng rõ nét tại Vạn Thắng 2 – khu dân cư mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai thôn Quang Ngọc và La Xuyên. Sau những thay đổi về địa giới và tổ chức dân cư, người dân đã từng bước thích nghi, gắn bó, cùng xây dựng không gian sinh hoạt chung. Những phong tục, nếp sống tốt đẹp và sự sẻ chia trong đời sống trở thành sợi dây kết nối các gia đình, góp phần hình thành bản sắc của cộng đồng mới.

Ông Hoàng Văn Vỹ, người dân thôn Vạn Thắng 2, cho biết tinh thần gắn bó được thể hiện qua những việc làm gần gũi như thăm hỏi nhau khi gia đình có việc hiếu, việc hỷ; giúp đỡ lúc khó khăn, hoạn nạn; cùng vệ sinh đường làng, ngõ xóm và đóng góp xây dựng các công trình chung. Sau sáp nhập, người dân hai thôn ngày càng gần gũi, cùng chung tay vun đắp mái nhà chung Vạn Thắng 2.

Cùng với sự gắn kết trong quan hệ xóm giềng, đời sống văn hóa tinh thần của người dân cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Ông Nguyễn Ngọc Tảo chia sẻ, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm, duy trì; đường làng, ngõ xóm ngày càng khang trang, sạch đẹp. Ông Tảo mong muốn bà con tiếp tục sống chan hòa, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, tích cực tham gia các hoạt động chung để xây dựng khu dân cư văn minh, hạnh phúc.

Một tiết mục văn nghệ của người dân thôn Vạn Thắng 2. Ảnh: Hồng Đạt

Từ những việc làm bình dị ấy, văn hóa hiện diện ngay trong cách mỗi người ứng xử, quan tâm và sẻ chia với những người xung quanh. Đó không chỉ là sự tiếp nối những phong tục, nếp sống tốt đẹp mà còn là cách gìn giữ tình làng nghĩa xóm, tạo nên môi trường sống nhân ái, văn minh. Khi những giá trị ấy được duy trì trong mỗi gia đình và lan tỏa giữa các thế hệ, văn hóa sẽ trở thành nền tảng gắn kết cộng đồng.

Đưa văn hóa trở thành nền tảng của đời sống cộng đồng

Ở Cổ Đô, việc xây dựng đời sống văn hóa còn được thể hiện qua trách nhiệm của mỗi người dân đối với không gian sống chung. Người dân tự nguyện đóng góp tiền của, ngày công để xây dựng, chỉnh trang đường giao thông, nhà văn hóa; chăm sóc đường hoa, giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Trong phát triển kinh tế, các gia đình chủ động phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ, làng nghề và sản phẩm truyền thống, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau nâng cao thu nhập.

Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Vạn Thắng 2. Ảnh: Hồng Đạt

Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cổ Đô Lê Văn Ninh, mặc dù địa bàn và tổ chức khu dân cư có nhiều thay đổi sau sắp xếp đơn vị hành chính, các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, thi đua yêu nước vẫn được duy trì nhờ sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của nhân dân. Việc gắn các hoạt động với hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 cũng góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa trong xây dựng gia đình hạnh phúc, khu dân cư văn minh, gìn giữ bản sắc và phát huy những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Tinh thần nhân ái, sẻ chia cũng là một biểu hiện của đời sống văn hóa ở cơ sở. 10 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua được biểu dương, khen thưởng; 8 suất quà được trao tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp này. Những hoạt động đó góp phần lan tỏa sự quan tâm, trách nhiệm giữa các thành viên trong cộng đồng.

Với 14 thôn trên địa bàn, xã Cổ Đô xác định tiếp tục đổi mới hoạt động, hướng về khu dân cư, phát huy vai trò chủ thể của người dân và nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cổ Đô Lê Văn Ninh cho biết, Mặt trận Tổ quốc xã sẽ tiếp tục lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, khuyến khích sự tham gia chủ động của người dân trong xây dựng quê hương.

Sức sống của văn hóa không chỉ nằm ở những giá trị được lưu giữ mà còn ở cách mỗi người thực hành, gìn giữ và trao truyền trong đời sống hôm nay. Khi tình làng nghĩa xóm được vun đắp, nếp sống văn minh được hình thành từ mỗi gia đình và người dân thực sự trở thành chủ thể của các hoạt động văn hóa, cộng đồng sẽ có nền tảng vững chắc để phát triển hài hòa, bền vững.