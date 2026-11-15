Nuôi dưỡng đời sống cảm xúc cho trẻ em từ những điều giản dị

Bộ sách tranh cho trẻ em Sống trọn - Nghĩ tròn của tác giả Nam Kha.

Ngày 14/11 ở TP.HCM, Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức chương trình giao lưu với ba tác giả sách thiếu nhi Mai Anh Đoàn, Nam Kha và Cát Tường (tên thật là Phạm Thị Hường). Tại đây, các tác giả chia sẻ về hành trình sáng tác cho thiếu nhi, cách khai thác những chất liệu đời thường để kể chuyện và đồng hành cùng trẻ trong quá trình khám phá thế giới cảm xúc.

Theo đó, việc nuôi dưỡng đời sống cảm xúc ở trẻ có thể bắt đầu từ những điều gần gũi như một người bạn động vật, câu hỏi ngộ nghĩnh hay những tình huống diễn ra trong gia đình. Qua câu chuyện, trẻ có cơ hội nhận biết niềm vui, nỗi buồn, sự lo lắng, lòng biết ơn, học cách quan tâm và thấu hiểu người khác.

Chia sẻ về nguồn cảm hứng sáng tác, nhà văn Cát Tường cho biết con cái là một trong những nguồn tư liệu quan trọng của chị. Những cuộc trò chuyện, đối đáp với trẻ đôi khi mang đến các góc nhìn bất ngờ, hài hước và khác biệt với suy nghĩ của người lớn.

“Mình rất thích xem các bạn nhỏ chơi đùa, trò chuyện. Trong quá trình đọc sách và trả lời câu hỏi của các bạn, mình nhận được những câu trả lời gần như phá vỡ mọi quy luật tự nhiên, mọi logic thông thường và rất hợp lý ở góc nhìn của một đứa trẻ”, Cát Tường chia sẻ.

(Từ trái qua) Nhà văn Mai Anh Đoàn, Nam Kha và Phạm Hường (bút danh Cát Tường) chia sẻ về hành trình sáng tác sách tranh cho thiếu nhi.

Với nhà văn Nam Kha, cơ duyên sáng tác cho thiếu nhi bắt nguồn từ mong muốn giúp các con duy trì sự hứng thú với tiếng Việt trong thời gian gia đình sinh sống ở nước ngoài. Khi nhận thấy hai con ít có cơ hội tiếp xúc với ngôn ngữ mẹ đẻ và chưa hào hứng đọc sách tiếng Việt như sách tiếng Anh, anh bắt đầu nghĩ đến việc viết những câu chuyện gần gũi với trẻ.

Nam Kha cho rằng người viết cần quan sát đời sống của trẻ thay vì áp đặt suy nghĩ của người lớn. “Mình không phán xét mà lắng nghe xem tại sao các bé thích những điều đó. Tất cả những câu chuyện, trò chơi đó dần trở thành nguồn chất liệu gần gũi nhất với đời sống của các bé để mình đưa vào trang sách”, anh nói.

Tác giả cũng nhận định viết cho trẻ ở lứa tuổi càng nhỏ càng khó, bởi người viết phải hóa thân vào thế giới của các em, từ trí tưởng tượng đến cách sử dụng ngôn ngữ. Những lời thoại, tình huống trong câu chuyện cần phù hợp với cách trẻ suy nghĩ và phản ứng trước cuộc sống.

Chương trình được tổ chức nhằm hướng đến ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 với mong muốn khuyến khích văn hóa đọc trong gia đình, tạo thêm cơ hội để cha mẹ cùng con đọc, quan sát và trò chuyện về hành động, cảm xúc của các nhân vật. Từ những cuộc đối thoại giản dị ấy, trẻ có thể từng bước học cách gọi tên cảm xúc và xây dựng sự kết nối với những người xung quanh.