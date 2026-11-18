Thực hiện chủ trương tăng cường giáo dục nghệ thuật trong trường học, hướng tới phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực học sinh và gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, nhất là vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đang đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ với nhiều hình thức phong phú. Trong đó, các cuộc thi tìm kiếm tài năng không chỉ tạo sân chơi bổ ích, khơi dậy niềm đam mê nghệ thuật mà còn góp phần nuôi dưỡng tình yêu, ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ.

Xã Bản Hồ là nơi hội tụ bản sắc văn hóa đặc sắc của dân tộc Mông, Dao, Giáy, Tày… Phát huy lợi thế đó, các trường học trên địa bàn thường xuyên tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Trong tháng 11, Trường THCS và THPT Bản Hồ tổ chức cuộc thi tìm kiếm năng khiếu, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Mỗi lớp, cá nhân mang đến những tiết mục, phần thể hiện tài năng gắn với văn hóa dân tộc, tạo sân chơi bổ ích, khơi dậy niềm đam mê nghệ thuật trong học sinh.

Em Giàng Thị Si - học sinh Trường THCS và THPT Bản Hồ chia sẻ: “Em rất vui và hào hứng khi tham gia các hoạt động văn nghệ. Đây là cơ hội để em tự tin thể hiện bản thân, đồng thời giới thiệu những nét đẹp văn hóa dân tộc, qua đó thêm yêu và tự hào về quê hương, đất nước”.

Từ những sân khấu nhỏ trong trường học, các em có cơ hội khám phá khả năng của bản thân, mạnh dạn thể hiện sở trường và học cách phối hợp với bạn bè. Mỗi tiết mục biểu diễn cũng là dịp để học sinh thử sức với nghệ thuật và phát triển những kỹ năng mới.

Bên cạnh các hội thi, nhiều trường học vùng cao còn thành lập các câu lạc bộ (CLB) văn hóa dân tộc, tạo môi trường để học sinh rèn luyện năng khiếu, kỹ năng biểu diễn và phát huy khả năng sáng tạo.

Qua các buổi sinh hoạt, biểu diễn, các em có thêm cơ hội giao lưu, làm việc nhóm, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, từ đó tự tin và mạnh dạn hơn trong học tập cũng như cuộc sống.

Em Sùng Thị Thu Phượng - thành viên CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” Trường THCS và THPT Cao Sơn, xã Cao Sơn chia sẻ: “Qua các hoạt động, chúng em được rèn luyện kỹ năng thuyết trình, biểu diễn, từ đó trở nên tự tin hơn”.

Em Sùng Thị Thu - thành viên CLB Phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Dìn Chin, xã Pha Long chia sẻ thêm: “Tham gia CLB, em được học múa gậy sinh tiền và hát dân ca, hiểu thêm về bản sắc văn hóa dân tộc, từ đó, thêm tự hào về truyền thống quê hương. Em mong muốn có thể hướng dẫn các bạn chưa biết, góp phần gìn giữ những nét đẹp văn hóa của dân tộc mình”.

Xác định giáo dục nghệ thuật là một trong những nội dung góp phần phát triển toàn diện học sinh, các nhà trường trên địa bàn tỉnh đang từng bước đa dạng hóa hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Với phương châm “Mỗi học sinh một môn nghệ thuật - Mỗi trường một không gian văn hóa nghệ thuật - Mỗi địa phương một bản sắc văn hóa”, Lào Cai đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% cơ sở giáo dục thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục nghệ thuật theo quy định; 100% trường học có ít nhất một CLB nghệ thuật hoạt động thường xuyên; phấn đấu mỗi học sinh có ít nhất một môn nghệ thuật yêu thích hoặc một kỹ năng nghệ thuật cơ bản sau mỗi cấp học; hình thành môi trường giáo dục giàu tính thẩm mỹ, sáng tạo, góp phần xây dựng trường học hạnh phúc, phát triển toàn diện học sinh. Chính vì vậy, ngoài các cuộc thi văn nghệ, nhiều hoạt động thiết thực cũng được nhà trường chú trọng triển khai.

Cô giáo Vũ Thị Hương Giang - Bí thư Chi đoàn Trường THCS và THPT Bản Hồ cho biết: “Với mong muốn tạo cơ hội để học sinh tự tin thể hiện năng khiếu và nét đẹp văn hóa dân tộc, Đoàn trường đã tổ chức nhiều hoạt động như cuộc thi tài năng học sinh, thi bày mâm cỗ Trung thu. Hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), Đoàn trường tổ chức hội diễn văn nghệ, tạo sân chơi để các em giao lưu, tăng cường tinh thần đoàn kết và phát huy khả năng của bản thân”.

Từ những sân khấu học đường, những mầm non nghệ thuật đang được khơi dậy và nuôi dưỡng. Mỗi lời ca, điệu múa không chỉ giúp học sinh tự tin thể hiện bản thân, phát triển năng khiếu mà còn bồi đắp tình yêu, niềm tự hào về văn hóa dân tộc. Để từ mái trường, những giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được trao truyền, gìn giữ và lan tỏa trong thế hệ trẻ, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa nơi vùng cao.