Học sinh Trường Tiểu học Mường Phăng, xã Mường Phăng đọc sách trong không gian thư viện xanh của nhà trường.

Tại Trường Tiểu học Nà Tấu, xã Nà Tấu, hình ảnh học sinh tìm đến thư viện trong giờ ra chơi đã trở nên quen thuộc. Các em chủ động lựa chọn những cuốn sách yêu thích, có em say sưa với những câu chuyện thiếu nhi, có em lại thích khám phá kiến thức mới qua sách khoa học, sách tham khảo. Không gian phòng đọc vì thế luôn có những nhóm học sinh cùng đọc, cùng trao đổi về nội dung cuốn sách mình vừa khám phá.

Để tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận với sách, nhà trường đã quan tâm đầu tư phòng đọc khang trang, bổ sung hơn 1.000 đầu sách thuộc nhiều thể loại như sách tham khảo, sách thiếu nhi, sách khoa học, truyện tranh... Nội dung sách được lựa chọn phù hợp với lứa tuổi, giúp phục vụ học tập, mở rộng hiểu biết và khơi gợi sự tò mò, khám phá của học sinh. Em Vàng Hoài Trang, học sinh Trường Tiểu học Nà Tấu chia sẻ: Em thích đến thư viện vì ở đây có nhiều sách hay và bổ ích. Ngoài được đọc sách tại trường, chúng em được thầy cô cho mượn sách mang về nhà. Em thích nhất là được cùng các bạn đọc sách, kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị và khám phá thêm nhiều điều mới.

Không chỉ duy trì hoạt động đọc tại phòng thư viện, Trường Tiểu học Nà Tấu còn tổ chức đọc sách vào đầu giờ học, tạo điều kiện để học sinh cùng tham gia. Hoạt động này giúp các em hình thành thói quen đọc sách thường xuyên, chủ động tìm hiểu và tiếp thu thêm kiến thức ngoài bài học trên lớp. Cô giáo Quàng Thị Dung, giáo viên Trường Tiểu học Nà Tấu cho biết: Nhà trường bố trí thư viện xanh ở những vị trí thuận tiện, có không gian thoáng mát, gần gũi để các em dễ dàng tiếp cận sách. Qua đó, các em có thêm không gian thư giãn đọc sách, trao đổi kiến thức cùng bạn bè.

Hoạt động đọc sách tại Trường Tiểu học Mường Phăng, xã Mường Phăng được tổ chức với nhiều hình thức linh hoạt. Thay vì chỉ tập trung sách trong một căn phòng, nhà trường bố trí các kệ sách tại nhiều vị trí trong khuôn viên, giúp học sinh dễ dàng tiếp cận và chủ động lựa chọn sách đọc. Thư viện xanh của trường được đầu tư khang trang, với những góc đọc thoáng đãng, tạo cảm giác thoải mái cho học sinh. Sách hiện diện gần gũi trong hoạt động thường ngày, giúp các em có thể tranh thủ đọc vào những khoảng thời gian phù hợp mà không phải chờ đến tiết đọc theo thời khóa biểu. Em Lò Thanh Nhàn, học sinh Trường Tiểu học Mường Phăng chia sẻ: Em rất thích hoạt động đọc sách ở trường vì được khám phá nhiều cuốn sách hay, có thể cùng bạn bè chia sẻ những điều thú vị. Qua mỗi cuốn sách, em biết thêm nhiều kiến thức mới, hiểu hơn về thế giới xung quanh và có thêm nhiều điều bổ ích trong học tập.

Để duy trì và làm phong phú nguồn sách, nhà trường đã tích cực vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, tiếp nhận sách, truyện cũ còn sử dụng tốt, đồng thời thường xuyên luân chuyển, đổi sách để tạo sự phong phú, đổi mới. Nhà trường đã huy động các nguồn lực xã hội hóa xây dựng phòng đọc thông minh, trang bị máy tính bảng và máy tính có kết nối internet. Với không gian này, học sinh có thêm điều kiện tiếp cận sách điện tử, tra cứu tài liệu và khai thác nguồn tri thức đa dạng trên môi trường số.

Cô giáo Hồ Thị Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mường Phăng cho biết: Chúng tôi chú trọng huy động các nguồn lực xã hội hóa để phát triển thư viện. Ngoài vận động, tiếp nhận sách, truyện từ các tổ chức, cá nhân, nhà trường kêu gọi hỗ trợ trang thiết bị phục vụ phòng đọc thông minh. Mong muốn của chúng tôi là giúp các em có thêm nhiều cơ hội tiếp cận tri thức, từ đó khơi dậy tinh thần ham học hỏi và khả năng tự tìm tòi, khám phá.

Văn hóa đọc trong trường học được nuôi dưỡng từ những giờ đọc sách, sự quan tâm đầu tư và đổi mới hoạt động thư viện của mỗi nhà trường. Những mô hình thư viện truyền thống, thư viện xanh, thư viện thân thiện và thư viện thông minh ngày càng được quan tâm phát triển trên địa bàn tỉnh. Qua đó, tình yêu đọc sách được lan tỏa, góp phần hình thành năng lực tự học, phát triển tư duy và bồi đắp nền tảng tri thức cho thế hệ trẻ.