Nuôi dưỡng đam mê, bồi đắp kỹ năng cán bộ chính trị

Tìm hiểu về phong trào văn nghệ tại Trường Sĩ quan Chính trị, chúng tôi được biết, cùng với trang bị kiến thức, bản lĩnh chính trị, phẩm chất và nghiệp vụ cho học viên, những năm qua, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường luôn chú trọng xây dựng môi trường sư phạm toàn diện, trong đó văn hóa, văn học, nghệ thuật được xác định là một phương thức giáo dục, rèn luyện hiệu quả. Đáng chú ý, nhà trường đặc biệt chú trọng trang bị kỹ năng thực hành nghệ thuật, hướng tới mục tiêu học viên sau khi tốt nghiệp có thể sử dụng thành thạo ít nhất một loại nhạc cụ.

Phần trình diễn của cán bộ, học viên Trường Sĩ quan Chính trị tại Hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026 khu vực phía Bắc. Ảnh: CHIẾN VĂN

Với quan điểm đó, Trường Sĩ quan Chính trị đã phối hợp với Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (Tổng cục Chính trị) tổ chức các lớp bồi dưỡng thực hành nhạc cụ organ, ghi-ta, đàn bầu, sáo trúc, trống... cho các học viên. Qua những lớp học nhạc cụ, các bạn trẻ yêu âm nhạc đã tìm đến nhau. Người biết đàn hướng dẫn người mới tập; người có năng khiếu ca hát cùng tập luyện với người chơi nhạc cụ; những học viên trước đây chỉ đứng dưới làm khán giả đã dần mạnh dạn bước lên sân khấu. Từ niềm đam mê cá nhân, dưới sự định hướng của cơ quan chính trị, tổ chức đoàn thanh niên, các học viên có chung tình yêu âm nhạc đã kết nối, tổ chức nhiều hoạt động tập thể, tạo nền tảng cho các ban nhạc học viên phát triển.

Được biết, đến nay, Trường Sĩ quan Chính trị đã duy trì 12 ban nhạc học viên tại các đơn vị. Hằng năm, nhà trường tổ chức liên hoan ban nhạc học viên, tạo sân chơi để các thành viên giao lưu, học hỏi và thể hiện khả năng. Những ca khúc quen thuộc được làm mới bằng cách thể hiện trẻ trung, hiện đại, tạo nên không khí sôi nổi sau những giờ học tập, huấn luyện. Từ sân khấu ấy, nhiều gương mặt, nhóm nhạc tiếp tục bước ra những sân chơi rộng lớn hơn. Trong đó, dấu ấn đặc biệt là năm 2023, ban nhạc “POTC Band” của trường tham gia hành trình bài ca sinh viên đã vượt qua hàng trăm tiết mục để góp mặt trong 6 đội vào vòng chung kết toàn quốc.

Trung úy Võ Lý Đạt Thành, Chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 2, Trường Quân sự Quân khu 9, nguyên thành viên ban nhạc “POTC Band”, chia sẻ: “Thời gian đầu tham gia, tôi chỉ nghĩ đơn giản là được thể hiện sự đam mê, được chơi nhạc cùng những người có chung sở thích. Nhưng càng tham gia hoạt động của nhóm, tôi càng nhận ra âm nhạc cho mình những trải nghiệm quý giá về cách làm chủ cảm xúc bản thân và tinh thần phối hợp tập thể. Những kỹ năng có được khi tham gia ban nhạc rất thiết thực, giúp ích cho tôi nhiều khi về công tác tại đơn vị hiện nay”.

Không chỉ tỏa sáng trên những sân khấu âm nhạc, các ban nhạc, đội văn nghệ của nhà trường còn tích cực tham gia các chương trình chính trị, văn hóa, hoạt động Đoàn và giao lưu với các trường đại học. Từ những chương trình phục vụ các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước, Quân đội đến biểu diễn tại Hội Báo toàn quốc năm 2025, mỗi sân khấu là một cơ hội để học viên rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng và khả năng truyền cảm hứng. Đặc biệt, tại Hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026 khu vực phía Bắc, phần thi năng khiếu bằng tiết mục trình diễn nhạc cụ do các cán bộ, học viên đến từ nhiều nhóm nhạc nhà trường thể hiện đã được đánh giá xuất sắc, được chọn để công diễn trong buổi bế mạc. Điều đó tiếp tục khẳng định sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kiến thức, kỹ năng tuyên truyền và năng khiếu nghệ thuật của tuổi trẻ Trường Sĩ quan Chính trị.

Đại úy Phạm Trung Kiên, Trợ lý Ban Công tác quần chúng, Phòng Chính trị, Trường Sĩ quan Chính trị, cho biết: “Điều chúng tôi mong muốn không chỉ là những tiết mục hay, mà quan trọng hơn là tạo được môi trường để học viên tự tìm đến nghệ thuật, tự tổ chức và duy trì hoạt động. Khi một học viên biết chơi một nhạc cụ, biết hát, biết tổ chức một chương trình văn nghệ hay biết sử dụng nghệ thuật trong tuyên truyền, đó cũng là một năng lực bổ trợ rất thiết thực cho công tác của người cán bộ chính trị sau này”.

Có thể thấy, với các học viên Trường Sĩ quan Chính trị, âm nhạc không chỉ là niềm vui sau giờ học mà còn là một cách để kết nối đồng đội, làm phong phú đời sống tinh thần và chuẩn bị hành trang cho công tác sau này khi về đơn vị. Một cây đàn, một lời ca trở thành “vốn liếng” quý giá giúp người cán bộ chính trị truyền cảm hứng và tạo sự tin yêu, đồng thuận trong tập thể. Để rồi, khi rời mái trường, hành trang của người cán bộ chính trị không chỉ có kiến thức, bản lĩnh và nghiệp vụ mà còn có thể là một khả năng ca hát, truyền cảm hứng để tiếp tục làm giàu đời sống văn hóa ở môi trường đơn vị sau này.