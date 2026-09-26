Nuôi dúi - hướng phát triển kinh tế ở Văn Lang

Đầu năm 2023, anh Đức bắt đầu thử nghiệm nuôi dúi với hơn 20 đôi dúi má đào và hơn 10 đôi dúi mốc. Thời điểm đó, anh đầu tư khoảng 100 triệu đồng mua con giống và hơn 40 triệu đồng xây dựng chuồng trại. Những ngày đầu chưa có nhiều kinh nghiệm, anh vừa nuôi vừa tìm hiểu kỹ thuật trên mạng, tham khảo các mô hình chăn nuôi dúi ở nhiều nơi.

“Dúi sinh trưởng, phát triển nhanh, ít bệnh, trong khi giá bán khá cao nên tôi quyết tâm phát triển đàn với số lượng lớn hơn”, anh Đức chia sẻ. Đến nay, đàn dúi của gia đình anh đã tăng lên khoảng 300 con, trong đó, hơn 80% là dúi trưởng thành, đang được ghép đôi để sinh sản. Công việc chăm sóc đàn dúi chủ yếu do anh Đức đảm nhiệm với sự trợ giúp của vợ. Mỗi ngày, dúi được cho ăn hai bữa, thức ăn chủ yếu là tre, mía, ngô hạt, khoai, sắn... đều có sẵn ở địa phương, giúp giảm đáng kể chi phí chăn nuôi.

Anh Hà Minh Đức (ở giữa) giới thiệu kỹ thuật nuôi dúi.

Theo anh Đức, một trong những yếu tố quyết định đến hiệu quả của mô hình là kiểm soát tốt môi trường chăn nuôi. Trang trại luôn duy trì nhiệt độ dưới 30ºC, có hệ thống làm mát vào mùa hè và sưởi ấm vào mùa đông. Bên cạnh đó, khẩu phần ăn cũng được điều chỉnh phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng và sinh sản của dúi. Sau khoảng một năm, dúi có thể đạt trọng lượng thương phẩm.

Cụ thể, dúi mốc có thể đạt khoảng 1,5-2kg/con, trong khi dúi má đào đạt khoảng 3-6kg/con. Giá bán thương phẩm dao động 600.000-800.000 đồng/kg. Với dúi giống má đào từ 3 tháng tuổi, giá bán khoảng 4 triệu đồng/đôi. Dúi mốc mỗi năm có thể sinh sản khoảng 3-4 lứa, mỗi lứa 2-4 con; dúi má đào sinh sản khoảng 3 lứa/năm, mỗi lứa 2-8 con. Sản phẩm của gia đình anh Đức được tiêu thụ tại Hà Nội và các tỉnh lân cận, đồng thời có khách hàng trực tiếp đến trang trại thu mua. Sau khi trừ các khoản chi phí, gia đình anh Đức thu được lợi nhuận khoảng 600-800 triệu đồng mỗi năm.

Không chỉ tập trung phát triển kinh tế gia đình, anh Đức còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật nuôi dúi với bà con trong vùng. Từ một mô hình thử nghiệm với vài chục đôi, đến nay, gia đình anh đã tạo dựng được đàn dúi hàng trăm con. Mô hình cho thấy, khi mạnh dạn tìm tòi, lựa chọn vật nuôi phù hợp và chủ động nắm vững kỹ thuật, người dân hoàn toàn có thể tìm thêm hướng đi mới để nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình ngay trên quê hương.