Nuôi đa con trên cùng diện tích, nông dân Xã Trần Phán thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm

Ông Lý Hoàng Nhẫn (ấp Tân Hoà, Xã Trần Phán) nuôi kết hợp 4 đối tượng thuỷ sản trong 20 công vuông thu về hơn 300 triệu đồng/năm.

Sở hữu 20 công đất vuông, ông Lý Hoàng Nhẫn (người dân tộc Khmer ở ấp Tân Hoà, Xã Trần Phán) từng chỉ nuôi tôm, cua theo phương thức truyền thống. Nhận thấy tiềm năng mặt nước chưa được khai thác hết, ông bắt đầu tìm hiểu đặc tính sinh trưởng của từng loài để thử nghiệm mô hình nuôi ghép.

Đến nay, mô hình kết hợp tôm, cua, sò huyết, vọp mang về cho gia đình ông Nhẫn nguồn thu hơn 300 triệu đồng/năm, cao gấp 3 lần so với trước đây.

"Mỗi loài có đặc tính sinh trưởng khác nhau nên phải tính toán thời điểm thả giống phù hợp. Tôi thả sò huyết và vọp trước, khoảng 3 tháng sau mới thả tôm, cua. Quá trình nuôi cần theo dõi kỹ môi trường nước, chọn con giống chất lượng và giữ mật độ vừa phải. Làm đúng kỹ thuật, các đối tượng đều phát triển tốt, hiệu quả kinh tế vượt trội”, ông Lý Hoàng Nhẫn chia sẻ.

Sau hơn 10 tháng chăm sóc, các đối tượng thuỷ sản trong vuông lần lượt cho thu hoạch. Nhờ không tập trung thu hoạch cùng một lúc, gia đình ông Nhẫn có dòng tiền phân bổ đều quanh năm, tránh rủi ro biến động giá và không phụ thuộc vào kết quả của một vụ nuôi duy nhất.

Đặc biệt, việc kết hợp các loài phù hợp còn giúp tận dụng tốt hơn các nguồn thức ăn tự nhiên, giảm chi phí đầu vào và hạn chế ô nhiễm môi trường nước.

Sò huyết và vọp được nuôi trong vuông tôm phát triển tốt.

Thấy hiệu quả rõ rệt từ hộ ông Nhẫn, nhiều nông dân trong và ngoài Xã Trần Phán đã đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm.

Đến nay, diện tích nuôi ghép tôm, cua, sò huyết, vọp trên địa bàn Xã Trần Phán đã đạt khoảng 90 ha. Theo định hướng của chính quyền địa phương, trong vụ nuôi năm 2027 sẽ phát triển thêm 30 ha, nâng tổng diện tích mô hình này lên khoảng 120 ha.

Ông Trần Hoàng Khởi, Chủ tịch UBND Xã Trần Phán, đánh giá: "Mô hình nuôi kết hợp đa đối tượng rất phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương, giúp người dân đa dạng hoá nguồn thu. Thời gian tới, xã tiếp tục vận động các hộ có điều kiện tham gia, khuyến khích chia sẻ kỹ thuật, chọn giống chất lượng cao và đặc biệt chú trọng bảo vệ môi trường nước."

Xã Trần Phán dự kiến tăng thêm 30 ha nuôi kết hợp tôm, cua, sò huyết, vọp trong vụ nuôi năm 2027.

Thành công của mô hình nuôi ghép nhiều đối tượng thuỷ sản tại Xã Trần Phán đã khẳng định tư duy sản xuất chú trọng nâng cao giá trị trên cùng một đơn vị diện tích, hướng đến phát triển bền vững./.