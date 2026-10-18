Nuôi chồn hương mở hướng đi mới ở Nghi Xuân

Anh Nguyễn Văn Hùng, thôn An Hòa - người "tiên phong" mở hướng nuôi chồn hương ở Nghi Xuân.

Sau nhiều năm gắn bó với trang trại nuôi lợn, dê và thỏ nhưng không hiệu quả, năm 2021 anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1979, ở thôn An Hòa) chuyển hướng mạnh dạn đầu tư hơn 100 triệu đồng xây dựng 50 ô chuồng để nuôi chồn hương.

Bước đầu, anh mua 5 cặp giống chồn hương với giá 50 triệu đồng ở tỉnh Quảng Trị về nuôi thử nghiệm. Chồn hương là loại động vật hoang dã, có sức đề kháng tốt, ít dịch bệnh nên không đòi hỏi kỹ thuật cao.

Mô hình của anh Hùng hiện có 350 con chồn hương lớn nhỏ.

Anh Hùng cho biết: "Trong quá trình nuôi, tôi vệ sinh sạch sẽ chuồng trại hằng ngày để chồn không bị bệnh, đồng thời thay nước uống thường xuyên. Với bản tính hoang dã, hay cắn nhau, khi chồn trưởng thành phải nuôi mỗi con một chuồng. Mỗi con chồn hương thuần dưỡng mỗi năm đẻ 2 lứa, mỗi lứa từ 3 - 5 con".

Chồn hương là loài ăn tạp nhưng anh chủ yếu cho ăn chuối chín và cá rô phi sẵn có ở địa phương. Tuy nhiên, theo anh, nuôi chồn hương sinh sản cần phải chú ý cho ăn vừa phải, không để chồn bị mập, dẫn đến khó đẻ. Trong quá trình mang thai cần bổ sung các loại vitamin tổng hợp nhằm tăng sức khỏe và khả năng đề kháng.

Mỗi cặp chồn hương giống hiện bán với giá từ 8 - 12 triệu đồng.

Hiện tại, anh Hùng đã mở rộng quy mô gấp đôi với tổng đàn gần 350 con chồn hương lớn nhỏ. Mỗi năm anh cung cấp ra thị trường bình quân 50 – 70 cặp chồn giống, bán với giá 8 – 12 triệu đồng/cặp. Ngoài ra, anh còn bán chồn thương phẩm cho các nhà hàng trên địa bàn tỉnh. Tính ra lợi nhuận bình quân mỗi năm của anh từ 400 - 500 triệu đồng.

Theo anh Hùng, chồn hương là loại "đặc sản" hiện rất được thị trường tại một số tỉnh như: Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh… ưa chuộng. Anh dự tính, sắp tới sẽ thuê đất của người dân để mở rộng quy mô, tăng đàn lên 1.000 con nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Anh Nguyễn Đình Chung (thôn An Thượng) đầu tư 250 triệu đồng để nuôi chồn hương.

Từ mô hình “tiên phong” của anh Hùng, trên địa bàn xã Nghi Xuân đã có thêm 3 hộ tham gia nuôi chồn hương. Đó là các gia đình: anh Trịnh Đại Việt, thôn Nam Viên; anh Nguyễn Đình Chung, thôn An Thượng; anh Hà Văn Tín, thôn Hồng Phú. Từ vài con giống ban đầu, đến nay các hộ dân đã phát triển đàn chồn hương lên đến hàng trăm con, bước đầu đã mang lại thu nhập từ bán con giống.

Sau khi tham quan cơ sở nuôi chồn hương của anh Hùng, từ 5/2025, anh Nguyễn Đình Chung (SN 1980, thôn An Thượng, xã Nghi Xuân) tận dụng đất vườn đầu tư 200 triệu đồng xây chuồng trại trên diện tích gần 100 m2 với 120 ô chuồng để nuôi chồn hương và mua 10 con chồn giống của anh Hùng về nuôi thử nghiệm.

Nhờ chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật chồn hương của Chung khỏe mạnh, cho sinh sản tốt.

Anh Chung cho biết: Sau gần 1,5 năm xây dựng mô hình cho thấy chồn hương là động vật dễ nuôi, ít dịch bệnh, chi phí thấp. Một con chồn chỉ mất chi phí gần 2.000 đồng cho 2 bữa ăn mỗi ngày. Nhờ lựa chọn con giống tốt, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật chồn hương của anh khỏe mạnh, cho sinh sản tốt. Hiện tại, mô hình của anh có tổng đàn 150 con chồn các loại. Từ đầu năm đến nay anh đã xuất bán được 12 cặp chồn hương giống, thu lợi nhuận gần 70 triệu đồng.

Hiệu quả ban đầu của mô hình nuôi chồn hương ở Nghi Xuân đã mở ra hướng chăn nuôi mới nhằm phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần đa dạng hóa các mô hình chăn nuôi trên địa bàn.

Hội Nông dân xã Nghi Xuân tham quan mô hình nuôi chồn hương trên địa bàn.

Ông Lê Anh Tuấn – Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghi Xuân cho biết: Qua tham quan, tìm hiểu tại các mô hình cho thấy, nuôi chồn hương không tốn nhiều công chăm sóc, hiệu quả kinh tế cao, mở ra hướng phát triển kinh tế mới. Đặc biệt, nuôi chồn hương phù hợp với khu vực dân cư vì môi trường đảm bảo, không gây tiếng ồn ảnh hưởng đến các hộ xung quanh. Để khuyến khích và nhân rộng, Hội Nông dân xã đã và đang tổ chức cho các hội viên đến tham quan, tìm hiểu, đồng thời, kết nối với chủ mô hình hỗ trợ về con giống, kỹ thuật chăm sóc khi đầu tư xây dựng mô hình.

Xã Nghi Xuân đang khuyến khích các hộ nông dân tham gia xây dựng mô hình.

Cũng theo ông Tuấn, nhằm tạo hướng đi bền vững, Hội Nông dân xã Nghi Xuân cũng đang tính đến thành lập tổ, hội nông dân nghề nghiệp nuôi chồn hương. Đây chính là địa chỉ để các hội viên cùng sinh hoạt, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau về kỹ thuật, từ đó mở ra cơ hội lớn trong việc liên kết sản xuất, đồng hành tiêu thụ sản phẩm và nâng cao thu nhập ổn định cho nông dân trong xã.