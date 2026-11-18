Ý tưởng khởi nghiệp từ dòng suối lạnh

Ít ai nghĩ những dòng suối mát lạnh giữa xã miền núi Sơn Điện (Thanh Hóa), vốn chủ yếu phục vụ sinh hoạt và sản xuất, nay có thể trở thành nơi khởi nghiệp của vợ chồng anh Phạm Ngọc Thanh và chị Lương Thị Lực với mô hình nuôi cá tầm - một loài thủy sản có giá trị kinh tế cao.

Năm 2019, sau thời gian làm nghề sản xuất chân hương, vợ chồng chị Lực vẫn trăn trở tìm hướng phát triển kinh tế mới. Qua những lần tìm hiểu thực tế tại suối Sủa, bản Xuân Sơn, anh Thanh nhận thấy nguồn nước trong, lạnh quanh năm cùng khí hậu tương đối ổn định ở Sơn Điện phù hợp với cá tầm – loài thủy sản vốn ưa môi trường nước lạnh. Trước đó, anh từng có kinh nghiệm phụ giúp người thân nuôi loài cá này tại Sa Pa.

Chị Lương Thị Lực với mô hình cá tầm mang lại thu nhập cao tại địa phương.

Năm 2020, vợ chồng chị quyết định đầu tư hơn một tỷ đồng, xây dựng 11 bể nuôi và đưa gần 1.000 con cá giống từ Lào Cai về thả thử nghiệm. Tuy nhiên, lứa cá đầu tiên chết nhiều do vận chuyển xa, chưa thích nghi với môi trường mới và thiếu kinh nghiệm chăm sóc. Không bỏ cuộc, hai vợ chồng tiếp tục tìm hiểu kỹ thuật, nhờ cán bộ khuyến nông hướng dẫn cách thiết kế bể, dẫn nước và kiểm soát môi trường nuôi.

Chị Lực chia sẻ: "Thời gian đầu, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn vì đây là mô hình mới, chưa có ai ở địa phương làm trước để học hỏi. Cá tầm lại đòi hỏi điều kiện nước và kỹ thuật chăm sóc khắt khe. Có những lúc cá chết, thiệt hại không nhỏ, nhưng vợ chồng tôi động viên nhau cố gắng, vừa làm vừa học để tìm cách khắc phục".

Sau nhiều lần thử nghiệm, đàn cá dần thích nghi, sinh trưởng tốt. Từ trọng lượng ban đầu khoảng 150-200g mỗi con, sau 12-15 tháng nuôi, cá đạt bình quân 2,5-3kg, đủ điều kiện xuất bán.

Đến nay, mô hình được phát triển thông qua Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thủy sản Thanh Lực, cung cấp hơn 10 tấn cá tầm thương phẩm mỗi năm, doanh thu khoảng 2 tỷ đồng, lợi nhuận từ 400-600 triệu đồng. Cơ sở còn tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương.

Không chỉ chú trọng sản xuất, vợ chồng chị Lực còn đầu tư xây dựng thương hiệu, hoàn thiện bao bì, nhãn mác và truy xuất nguồn gốc. Sản phẩm cá tầm Thanh Lực được công nhận OCOP 3 sao, từng bước tiếp cận thị trường Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và các sàn thương mại điện tử.

Xây dựng sản phẩm OCOP 3 sao cá tầm Mường Thanh.

Trao đổi với phóng viên, ông Lương Văn Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Điện, đánh giá đây là mô hình tiên phong nuôi cá tầm trên địa bàn, khai thác hiệu quả lợi thế nguồn nước tự nhiên, đồng thời mở ra hướng sản xuất mới cho nông nghiệp vùng cao. Địa phương sẽ tiếp tục khuyến khích người dân học hỏi, ứng dụng khoa học kỹ thuật và phát triển các mô hình phù hợp với điều kiện tự nhiên.

Vượt khó, tạo sinh kế giữa bản làng

Cách Sơn Điện không xa, tại xã Cổ Lũng, anh Lục Văn Nam (dân tộc Thái, 40 tuổi) lại chọn hướng khởi nghiệp từ giống vịt cổ của đồng bào Thái. Thay vì tìm kiếm những vật nuôi mới, anh quyết định khôi phục và phát triển giống vịt bản địa vốn chỉ được các gia đình nuôi nhỏ lẻ phục vụ sinh hoạt.

Sinh ra trong gia đình khó khăn ở bản Khuyn, sau khi tốt nghiệp trung cấp nông lâm, Nam từng thử sức với nhiều mô hình chăn nuôi nhưng không thành công. Năm 2014, anh bắt đầu đi khắp các bản làng tìm mua vịt thuần chủng, chọn những cá thể khỏe mạnh để gây đàn.

Đàn vịt Cổ Lũng dưới suối của anh Lục Văn Nam.

Giống vịt Cổ Lũng có thân hình bầu, cổ rụt, chân ngắn, lông nâu xám và khoang trắng quanh cổ. Được thả tự nhiên trên các dòng suối, đàn vịt vận động nhiều nên thịt săn chắc, thơm, trở thành đặc sản của địa phương.

Quá trình gây dựng đàn vịt không ít lần gặp khó khăn do dịch bệnh, chậm lớn và thiếu kinh nghiệm. Nam vừa nuôi vừa rút kinh nghiệm, chủ động tiêm phòng, chọn lọc con giống và điều chỉnh cách chăm sóc.

Theo anh, dòng suối Khuyn chảy quanh năm là lợi thế giúp đàn vịt có môi trường vận động tự nhiên, tạo nên chất lượng thịt đặc trưng.

Hiện anh duy trì đàn khoảng 1.000 con, gồm vịt bố mẹ, vịt thương phẩm và vịt giống. Sản phẩm chủ yếu cung cấp cho các nhà hàng, quán ăn, khu du lịch tại Pù Luông và một số thị trường ngoài tỉnh. Mỗi năm, mô hình mang lại doanh thu khoảng 300 triệu đồng.

Mô hình của vợ chồng chị Lương Thị Lực ở xã Sơn Điện trở thành điển hình cho thanh niên miền núi khởi nghiệp.

"Giá cao thì khó bán, giá thấp lại không có lãi. Nhiều lúc tôi phải cân nhắc, chấp nhận lợi nhuận thấp hơn để tiếp cận khách hàng", Nam chia sẻ.

Không đặt mục tiêu làm giàu nhanh, anh mong muốn duy trì nghề chăn nuôi ổn định, đồng thời liên kết với các hộ dân để mở rộng đàn, xây dựng thương hiệu và tìm đầu ra bền vững cho vịt Cổ Lũng.

Ông Trương Văn Hoan, Trưởng phòng Kinh tế xã Cổ Lũng, cho biết vịt Cổ Lũng, còn gọi là vịt Mường Khòong, là giống vật nuôi bản địa quý cần được bảo tồn. Những năm qua, chính quyền đã vận động người dân phục hồi, nhân rộng đàn vịt. Mô hình của anh Nam không chỉ tạo sinh kế cho gia đình mà còn góp phần bảo tồn nguồn gen bản địa, khuyến khích đồng bào mạnh dạn phát triển kinh tế trên quê hương.