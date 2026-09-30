Nuôi cá chình tuần hoàn - Hướng phát triển mới cho thủy sản nước ngọt tại Huế

Triển khai mô hình nuôi cá chình đặc sản nước ngọt ứng dụng công nghệ sinh học và hệ thống tuần hoàn

Trung tâm Khuyến nông thành phố Huế phối hợp triển khai mô hình nuôi thuỷ sản đặc sản nước ngọt ứng dụng công nghệ sinh học và hệ thống tuần hoàn, hướng tới nâng cao giá trị sản xuất, sử dụng hiệu quả nguồn nước và phát triển nghề nuôi thủy sản an toàn, bền vững.

Ứng dụng công nghệ cao vào nuôi cá chình

Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông thành phố Huế đã phối hợp UBND xã Quảng Điền tổ chức thả giống cá chình tại hộ ông Lê Quang Cao, thôn Tráng Lực, xã Quảng Điền. Hoạt động nằm trong mô hình “Phát triển nuôi các đối tượng thủy sản đặc sản nước ngọt trong bể theo công nghệ cao, ứng dụng công nghệ sinh học và tuần hoàn trong xử lý nước theo chuỗi giá trị”.

Tham dự có bà Nguyễn Thị Thu Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông thành phố Huế, ông Hoàng Văn Minh Châu - UVTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Điền (Tp. Huế) cùng lãnh đạo các cơ quan chuyên môn.

thả giống cá chình tại hộ ông Lê Quang Cao, thôn Tráng Lực, xã Quảng Điền

Tại buổi thả giống, sau khi kiểm tra chất lượng con giống và điều kiện bể nuôi, đơn vị phối hợp tiến hành thả 8.800 con cá chình giống. Mô hình áp dụng công nghệ sinh học kết hợp hệ thống tuần hoàn trong xử lý nước, qua đó tăng khả năng kiểm soát môi trường nuôi, hạn chế ô nhiễm và giảm nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Cũng trong thời điểm này, Trung tâm Khuyến nông thành phố hỗ trợ và tiến hành hành thả nuôi cá chình giống cho một hộ dân ở tổ dân phố 2, phường Dương Nỗ với số lượng 88.000 con cá chình giống. Các hộ tham gia mô hình sẽ được hỗ trợ về con giống, thức ăn, thiết bị, đồng thời được hướng dẫn kỹ thuật nuôi và chăm sóc.

trao đổi kiến thức, kỹ thuật cùng hộ nuôi

Hướng tới sản xuất an toàn, tiết kiệm tài nguyên

Việc ứng dụng công nghệ sinh học và hệ thống tuần hoàn trong nuôi cá chình tạo điều kiện kiểm soát tốt hơn các yếu tố môi trường, đồng thời góp phần sử dụng tiết kiệm nguồn nước trong quá trình sản xuất.

Đây cũng là hướng tiếp cận phù hợp với yêu cầu phát triển các đối tượng thủy sản đặc sản có giá trị kinh tế, từng bước chuyển từ phương thức nuôi truyền thống sang mô hình ứng dụng công nghệ, chú trọng an toàn sinh học và hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Thông qua mô hình, người nuôi có thêm điều kiện nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế. Quan trọng hơn, quy trình sản xuất được định hướng gắn với liên kết tiêu thụ, từng bước hình thành chuỗi giá trị trong nuôi thủy sản nước ngọt.

Nâng giá trị sản xuất, hướng đến phát triển bền vững

Phát triển nuôi cá chình công nghệ cao không chỉ mở rộng nhóm thủy sản đặc sản nước ngọt có giá trị kinh tế mà còn góp phần nâng cao giá trị sản xuất trên cùng đơn vị tài nguyên.

Việc kết hợp công nghệ cao, công nghệ sinh học và tuần hoàn trong xử lý nước là cơ sở để hướng nghề nuôi thủy sản đến các tiêu chí an toàn, tiết kiệm tài nguyên, giảm tác động môi trường và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Trong thời gian tới, việc tiếp tục hoàn thiện quy trình kỹ thuật, nâng cao năng lực cho người nuôi và tăng cường liên kết sản xuất – tiêu thụ sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc nhân rộng những mô hình phù hợp. Qua đó, nghề nuôi thủy sản tại Huế có thêm động lực chuyển đổi theo hướng hiện đại, hiệu quả, thân thiện với môi trường, góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh, tuần hoàn và phát triển bền vững./.