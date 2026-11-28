Trại chăn nuôi bò vỗ béo của Công ty TNHH Chăn nuôi Đồng Phát tại xã Xuân Đông được đầu tư công nghệ cao.

Tuy nhiên, hiện nay mô hình này đang dần thu hẹp vì khó cạnh tranh với thịt đông lạnh nhập khẩu. Nghịch lý là mô hình nuôi bò vỗ béo chịu kiểm soát chặt chẽ từ quy trình nuôi đến giết mổ, phân phối ra thị trường đang điêu đứng vì không thể cạnh tranh với thịt đông lạnh nhập khẩu giá siêu rẻ “đội lốt” thịt bò chất lượng gây thiệt hại cho cả ngành chăn nuôi và người tiêu dùng trong nước.

Thu hẹp quy mô sản xuất

Hiện giá bò hơi bán ra thị trường hơn 90 ngàn đồng/kg, cao hơn cùng kỳ năm 2025 từ 7-8 ngàn đồng/kg nhưng DN chăn nuôi vẫn gồng mình gánh lỗ vì giá bò nguyên liệu mua vào, giá thức ăn chăn nuôi và các chi phí khác đều đội lên rất nhiều so với trước. Theo các DN chăn nuôi bò vỗ béo trên địa bàn thành phố, năm 2013, giá bò nguyên con nhập khẩu từ Australia về đến cảng Việt Nam chỉ khoảng 2,2 USD/kg bò hơi. Hiện nay, giá bò hơi nhập khẩu nguyên con đã tăng lên khoảng 3,6 USD. Bên cạnh đó, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao và nhiều chi phí khác cũng đội lên khiến cả trang trại chăn nuôi nhỏ lẻ và DN đầu tư lớn đều gặp khó khăn, buộc phải thu hẹp quy mô đàn nuôi.

Công ty TNHH MTV Sơn Thủy Hà (ấp 6, xã Xuân Đông) là một trong những DN đầu tư nuôi bò vỗ béo quy mô lớn với nhiều trại nuôi trên cả nước. Nguồn bò của DN này được nhập khẩu từ Australia, sử dụng nguồn thức ăn như: mì lát, cám dừa, bã đậu nành, bã bia và các phụ phẩm khác trong nông nghiệp. DN nuôi cho con bò đạt trọng lượng chuẩn sẽ đưa vào giết mổ, cung cấp ra thị trường. DN đã xây dựng được chuỗi liên kết với nhiều nông dân trồng bắp, trồng mì tại địa phương để cung cấp thức ăn cho bò. Chỉ tính riêng trang trại tại xã Xuân Đông, có thời điểm DN nuôi với quy mô khoảng 22 ngàn con. Nhưng hiện nay, DN chỉ còn duy trì đàn nuôi khoảng 1 ngàn con theo kiểu cầm chừng.

Ông Lưu Sơn Thủy, Giám đốc Công ty TNHH MTV Sơn Thủy Hà cho biết: Khó khăn lớn nhất với DN là thị trường tiêu thụ bị thu hẹp lại rất lớn. Ví dụ, trước đây, chỉ tính riêng thị trường Biên Hòa (thành phố Biên Hòa trước đây), bình quân DN giết mổ khoảng 400 con/ngày thì hiện nay chỉ còn khoảng 100 con/ngày. Nguyên nhân là do không cạnh tranh được với thịt bò đông lạnh.

Cùng nỗi lo, ông Nguyễn Văn Ngôn, Phó Giám đốc Công ty TNHH Chăn nuôi Đồng Phát (xã Xuân Đông) so sánh: Những năm trước, giá bò hơi bán tại trại chỉ khoảng 85-86 ngàn đồng/kg nhưng DN vẫn có lợi nhuận. Hiện giá bò hơi bán ra thị trường ở mức hơn 90 ngàn đồng/kg nhưng DN lại phải gồng lỗ vì giá bò sống nhập khẩu và các chi phí khác đều tăng cao. Chỉ tính 2 lô bò hơn 5 ngàn con nhập khẩu gần đây, DN cầm chắc thua lỗ tiền tỷ. Bởi khi nhập khẩu, giá bò hơi và các chi phí khác đều tăng rất cao, riêng chi phí thức ăn đã tăng khoảng 60% so với vài năm trước. Đây cũng chính là nguyên nhân năm 2026, DN đã giảm quy mô chăn nuôi rất nhiều so với vài năm trước đó.

Thị trường thịt nhập khẩu vẫn thiếu minh bạch

Theo các DN, chủ trang trại chăn nuôi bò theo mô hình vỗ béo trên địa bàn thành phố, mô hình này góp phần tăng nguồn cung thịt chất lượng cao ra thị trường. Nguồn thức ăn trong chăn nuôi sử dụng nhiều sản phẩm nông nghiệp tại địa phương như bắp, mì… Mô hình này cũng tạo sinh kế cho nhiều hộ chăn nuôi tại địa phương.

Ông Nguyễn Văn Cảnh, chủ trang trại chăn nuôi bò vỗ béo tại xã Xuân Hòa nhận xét: Từ nuôi bò cỏ truyền thống, cơ sở chuyển sang chăn nuôi bò vỗ béo vì mô hình này cho hiệu quả kinh tế cao hơn rất nhiều. Cơ sở nuôi cũng nhanh thu hồi vốn hơn vì rút ngắn được thời gian nuôi, hạn chế rủi ro về dịch bệnh. Cơ sở có thể tận dụng cánh đồng cỏ và các loại phụ phẩm nông nghiệp có sẵn tại địa phương làm thức ăn chăn nuôi để giảm giá thành sản xuất.

Các DN, cơ sở chăn nuôi bò vỗ béo trong nước đã đầu tư trang trại chăn nuôi quy mô lớn, đưa cơ giới hóa, ứng dụng quy trình chăn nuôi tiên tiến nên không ngại cạnh tranh với thịt bò nhập khẩu. Điều các DN và chủ các trang trại chăn nuôi trong nước e ngại là tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường.

Ông Nguyễn Văn Ngôn, Phó Giám đốc Công ty TNHH Chăn nuôi Đồng Phát chia sẻ: Nếu thị trường minh bạch, DN chúng tôi không hề e ngại trong cạnh tranh sòng phẳng. Theo số liệu tôi nắm được, sản lượng thịt bò nhập khẩu về Việt Nam chỉ chiếm khoảng 30% sản lượng thịt trâu nhập khẩu từ Ấn Độ. Thịt trâu nhập khẩu rất nhiều nhưng trên thị trường bán rất ít. Trong khi đó, ngoài thị trường hiện nay đâu đâu cũng bán thịt bò. Điều đáng nói là thịt trâu giá rẻ “đội lốt” thịt bò không chỉ cạnh tranh ở phân khúc thịt đông lạnh, nhiều nơi còn “phù phép” thành thịt nóng bán ra thị trường mà người tiêu dùng rất khó phân biệt.

Cùng nỗi lo, ông Lưu Sơn Thủy, Giám đốc Công ty TNHH MTV Sơn Thủy Hà cho rằng: DN không sợ phải cạnh tranh với thịt bò đông lạnh đúng chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, vì giá bán loại thịt này cũng rất cao. Mặt khác, thị trường truyền thống ở Việt Nam, nhiều người tiêu dùng vẫn ưa chuộng thịt nóng từ con bò vừa giết mổ chứ không qua khâu cấp đông. Chính vì vậy, giá thịt bò tươi trong nước thường bán được giá cao hơn hẳn so với thịt bò đông lạnh. DN chỉ lo là tình trạng thịt trâu Ấn Độ giá rẻ “đội lốt” thịt bò bán ra thị trường với giá rẻ hơn nhiều so với thịt bò đông lạnh và thịt bò nóng trong nước.

Các DN, chủ trang trại nuôi bò vỗ béo trong nước mong muốn việc kiểm soát chất lượng nguồn bò nhập khẩu nguyên con đưa vào giết mổ ngay phải chặt chẽ hơn, nhất là trong kiểm tra việc sử dụng chất cấm để con bò tăng trọng nhanh, đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh cho thị trường chăn nuôi; đồng thời đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.