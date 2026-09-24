Nước về hồ lớn, Thủy điện Trị An tăng xả lũ xuống hạ du

Ảnh minh họa. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Công ty Thủy điện Trị An vừa phát thông báo tăng lưu lượng xả lũ qua đập tràn để điều tiết hồ chứa do lượng nước thượng nguồn về hồ lớn.

Công ty Thủy điện Trị An cho biết lúc 16 giờ, ngày 23/9, mực nước thượng lưu hồ đạt 60,68m; lưu lượng nước về hồ đạt 2.260m3/s; lưu lượng nước xả qua đập tràn 276m3/s.

Trên cơ sở lưu lượng nước về hồ Trị An, mực nước thượng lưu, thông tin thủy văn của các nhà máy thủy điện bậc trên và mực nước hạ du sông tại trạm thủy văn Biên Hòa đang ở mức thấp, để đảm bảo an toàn công trình và hạ du, Công ty Thủy điện Trị An tiếp tục điều chỉnh tăng lưu lượng xả qua đập tràn.

Theo đó, thời điểm 8 giờ, ngày 24/9 tăng lưu lượng xả nước qua đập tràn lên 406m3/s. Đến 12 giờ, ngày 24/8 tiếp tục điều chỉnh tăng lưu lượng xả qua đập tràn lên 586m3/s.

Cùng thời điểm này, lưu lượng nước qua tuabin phát điện từ 460 m3/s đến 800m3/s. Như vậy, sau khi điều chỉnh tăng, tổng lưu lượng nước từ hồ chứa thủy điện Trị An xả xuống hạ du sông Đồng Nai từ 1.046m3/s đến 1.386m3/s.

Công ty Thủy điện Trị An cho biết tùy theo diễn biến của thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ Trị An, mực nước hạ du sông, Công ty có thể điều tiết linh hoạt lưu lượng nước qua đập tràn.

Ban chỉ huy phòng thủ dân sự Công ty Thủy điện Trị An thông báo đến Ban Phòng thủ dân sự các cấp, các cơ quan chính quyền địa phương liên quan để chỉ đạo, phối hợp và thông báo cho nhân dân vùng hạ du hồ chứa chủ động có biện pháp phòng ngừa, nhằm tránh những ảnh hưởng có thể xảy ra.

Hồ thủy điện Trị An có dung tích hơn 2,7 tỷ m3 nước, là hồ chứa lớn nhất các tỉnh, thành phía Nam. Hồ Trị An ngoài chức năng chính sản xuất điện cung ứng cho lưới điện quốc gia, còn có chức năng đảm bảo nước cho sinh hoạt, nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ vùng hạ lưu sông Đồng Nai./.