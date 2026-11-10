Nước trên các sông ở Huế dâng cao - Cảnh báo ngập lụt, chủ động phòng chống thiên tai

Nước trên Sông Bồ tại chợ Hương Cần trưa ngày 10/11/2026. Ảnh cắt từ Clip

Lũ trên các sông ở thành phố Huế tiếp tục diễn biến phức tạp, sông Bồ lên trên báo động 2 và có khả năng tiến gần báo động 3. Nguy cơ ngập lụt kéo dài, lũ quét và sạt lở đất đặt ra yêu cầu cấp thiết về chủ động phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Lũ trên sông Bồ, sông Hương tiếp tục dâng

Theo bản tin phát lúc 12h30 ngày 10/11/2026 của Đài Khí tượng thủy văn thành phố Huế, lũ trên các sông đang lên. Lúc 11h cùng ngày, mực nước sông Hương tại trạm Kim Long đạt 1,3m, trên báo động 1 là 0,3m; sông Bồ tại trạm Phú Ốc đạt 3,17m, trên báo động 2 là 0,17m. Sông Ô Lâu tại trạm Phong Bình đạt 1,73m, sông Truồi tại trạm Truồi đạt 3,1m.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ sông Bồ tiếp tục lên, có khả năng tiến gần báo động 3 (4,5m); sông Hương lên và dao động gần báo động 2 (2,0m). Các sông Ô Lâu, Truồi có thể lên thêm 0,4–0,6m rồi xuống chậm.

Trong 12–24 giờ tiếp theo, lũ sông Bồ xuống chậm nhưng vẫn trên báo động 2 (3,0m); sông Hương dao động, xuống chậm trên báo động 1 (1,0m). Các sông Ô Lâu, Truồi cũng dao động và xuống chậm.

Ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất: Không được chủ quan

Đáng lo ngại, nguy cơ ngập lụt kéo dài tại các vùng thấp trũng thuộc xã, phường trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên sông suối và sạt lở đất tại các sườn dốc ở hầu hết khu vực có địa hình dốc lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở cấp 2.

Tình trạng ngập lụt tại hạ lưu sông, vùng trũng thấp và khu đô thị có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất, nuôi trồng thủy sản, giao thông thủy, công trình đang thi công và các hoạt động kinh tế - xã hội. Lũ quét, sạt lở đất còn đe dọa tính mạng, tài sản, gây tổn thất về môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Người dân tuyệt đối không chủ quan, không đi qua ngầm, cầu tràn, cầu dân sinh và những đoạn đường ngập sâu, nước chảy xiết. Các hộ ở khu vực thấp trũng, ven sông suối và sườn dốc cần thường xuyên theo dõi cảnh báo, chủ động bảo vệ tài sản, chuẩn bị phương án di chuyển đến nơi an toàn khi có yêu cầu.

Chủ động phòng chống thiên tai, bảo vệ an toàn cộng đồng

Trước diễn biến lũ phức tạp, chính quyền các địa phương cần tăng cường theo dõi mực nước, rà soát khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất; kịp thời thông tin cảnh báo, tổ chức kiểm soát giao thông tại các vị trí nguy hiểm và sẵn sàng phương án sơ tán dân khi cần thiết.

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Các hộ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản cần chủ động bảo vệ cây trồng, vật nuôi, phương tiện và cơ sở sản xuất; hạn chế thiệt hại về sinh kế. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức phòng chống thiên tai, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, đặt an toàn tính mạng lên trên hết.

Phòng chống thiên tai không chỉ là nhiệm vụ ứng phó trước mắt mà còn là trách nhiệm lâu dài trong bảo vệ môi trường, duy trì sinh kế và nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng. Chủ động phòng ngừa, hành động kịp thời và phối hợp đồng bộ chính là giải pháp thiết thực để giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ thành quả phát triển, hướng tới một thành phố Huế an toàn, xanh và phát triển bền vững./.