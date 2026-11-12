Nước tràn vào nhiều phòng học ở Gia Lai, hơn 16.700 học sinh nghỉ học

Sân trường Phân hiệu Trường THPT số 2 Tuy Phước (xã Tuy Phước Đông) ngập nước.

Chủ động cho học sinh nghỉ học, bảo đảm an toàn

Sáng 12/11, ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai, kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại một số trường học trên địa bàn tỉnh.

Trước diễn biến mưa lớn, ngập lụt, các cơ sở giáo dục chủ động cho học sinh nghỉ học tại những khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời triển khai biện pháp bảo đảm an toàn người và tài sản.

Ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai (ngoài cùng bên phải) kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại Phân hiệu Trường THPT số 2 Tuy Phước.

Tại Phân hiệu Trường THPT số 2 Tuy Phước (xã Tuy Phước Đông), do nằm ở khu vực trũng thấp, nước đã ngập toàn bộ sân trường nên hơn 948/2.040 học sinh được nghỉ học từ sáng 12/11. Ghi nhận trưa cùng ngày, nước tiếp tục dâng, bắt đầu tràn vào một số phòng học. Cán bộ, giáo viên nhà trường chủ động kê cao bàn ghế, di chuyển tài liệu, thiết bị dạy học và các tài sản quan trọng lên vị trí an toàn, hạn chế thiệt hại do nước ngập.

Nước bắt đầu dâng lên, tràn vào các phòng học.

Tại Trường THPT Hùng Vương (phường Quy Nhơn Bắc) với 2.488 học sinh học tập ở 2 điểm trường, rút kinh nghiệm từ đợt bão lũ năm 2025, cán bộ, giáo viên cũng chủ động kê cao bàn ghế, di chuyển tài liệu, trang thiết bị lên tầng 2 để bảo vệ tài sản.

Ghi nhận sự chủ động của các nhà trường, ông Phạm Văn Nam yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục triển khai nghiêm phương án ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất. Đặc biệt, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, đặt an toàn tính mạng của học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên lên hàng đầu.

Thầy, cô giáo Phân hiệu Trường THPT số 2 Tuy Phước chủ động kê bàn ghế lên cao tránh hư hỏng.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT đến trưa 12/11, toàn tỉnh có 16.783 học sinh nghỉ học do ảnh hưởng của mưa lớn, ngập lụt.

Trong đó, mầm non có 3.122 học sinh thuộc 3 trường ở xã Tuy Phước,gồm Trường Mầm non số 1 Tuy Phước, Trường Mầm non số 2 Tuy Phước và Trường Mầm non số 3 Tuy Phước; tiểu học có 7.317 học sinhnghỉ học thuộc 5 trường là Trường Tiểu học Nhơn Bình (1 phân hiệu), Trường Tiểu học Nhơn Phú, Trường Tiểu học số 3 Tuy Phước (1 phân hiệu), Trường Tiểu học Vân Canh và Trường Tiểu học Canh Vinh.

Cấp THCS có 3.355 học sinhnghỉ học tại 6 trường thuộc 5 địa phương, gồm Trường THCS Nhơn Bình (phường Quy Nhơn Đông), Trường THCS Quy Nhơn Bắc (phường Quy Nhơn Bắc), Trường THCS Nguyễn Đình Thụ (xã Tuy Phước), Trường PTDTNT THCS Canh Thuận và Trường THCS Vân Canh (xã Vân Canh), Trường THCS Canh Vinh (xã Canh Vinh).

Cấp THPT có 1.937 học sinhnghỉ học; 4 đơn vị nghỉ học toàn trường gồm Trường THPT Hùng Vương, Trường THPT số 1 Tuy Phước, Trường PTDTNT THCS và THPT Vân Canh, Trường THPT Vân Canh.

Khối giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên có 1.052 học sinh nghỉ học tại 5 đơn vị gồm Trung tâm GDNN-GDTX tỉnh Gia Lai, Trung tâm GDNN-GDTX Tuy Phước, Trung tâm GDNN-GDTX An Nhơn, Trung tâm GDNN-GDTX Phù Cát và Trung tâm GDNN-GDTX Hoài Nhơn.

Rà soát trường lớp, bảo vệ người và tài sản

Rút kinh nghiệm từ đợt bão lũ năm 2025, Trường THPT Hùng Vương chủ động di dời tài sản, trang thiết bị.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục theo dõi sát tình hình thời tiết, rà soát những khu vực có nguy cơ ngập sâu, các tuyến đường qua sông, suối, ngầm tràn và khu vực có nguy cơ sạt lở để chủ động phương án ứng phó.

Các trường được chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học hoặc điều chỉnh thời gian, hình thức dạy học khi điều kiện đi lại và tổ chức dạy học không bảo đảm an toàn. Đồng thời thông báo kịp thời cho cha mẹ học sinh và phối hợp với chính quyền địa phương.

Theo ông Nam, cùng với bảo đảm an toàn cho học sinh, các đơn vị phải kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất; chủ động phòng, chống ngập úng, sạt lở, cây xanh gãy đổ; di chuyển hồ sơ, thiết bị dạy học, sách giáo khoa và tài sản đến nơi an toàn.

Đối với các trường có học sinh nội trú, bán trú, Sở yêu cầu chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm cần thiết; sẵn sàng phương án sơ tán khi có tình huống khẩn cấp.

Các đơn vị cũng phải tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, duy trì thông tin liên lạc thông suốt và báo cáo ngay khi xảy ra thiệt hại về người, sự cố nghiêm trọng hoặc tình huống bất thường.

Đặc biệt, ngành giáo dục yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động bảo vệ hồ sơ, tài liệu trong mùa mưa bão. Các phòng, kho lưu trữ phải được kiểm tra, chống thấm, chống dột, bảo đảm thoát nước; tài liệu, hồ sơ và thiết bị được kê cao, không để dưới sàn hoặc tại khu vực có nguy cơ ngập, dột.

Khi có dự báo mưa bão, các đơn vị phải phân công lực lượng trực, sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh, qua đó hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.