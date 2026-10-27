Nước tràn vào nhà, người dân TPHCM tất tả đắp bao cát 'chạy' ngập

Theo ghi nhận của phóng viên tại đường Rạch Cùng, phường Bình Đông, TPHCM vào chiều tối 27/10, nước triều dâng cao khiến khu dân cư ven sông Cần Giuộc kéo dài hơn 500m chìm trong biển nước. Một số điểm ngập sâu hơn nửa mét, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Khu dân cư trên đường Rạch Cùng (phường Bình Đông, TPHCM) ngập sâu do triều cường. Ảnh: Hữu Huy

Nước dâng sát thềm nhà, tràn vào sân khiến nhiều hộ dân phải khẩn trương ứng phó. Người dùng bao cát chắn trước cửa, người dựng tấm chắn, kê cao đồ đạc hoặc chuyển vật dụng đến nơi cao hơn để hạn chế thiệt hại.

Bà Nguyễn Phương Thanh, sinh sống trên đường Rạch Cùng, cho biết bà bất ngờ khi triều cường chiều tối nay dâng cao hơn ngày trước đó.

“Cứ tưởng ngày 17 âm lịch nước sẽ ngập sâu nhất nhưng hôm qua nước không cao như hôm nay. Tôi phải đắp bao cát ngăn nước tràn vào sân. Hiện nhà tôi đã thấp hơn mặt đường cả mét”, bà Thanh nói.

Người dân trên đường Rạch Cùng phải đắp bao cát để ngăn nước tràn vào nhà.

Nhà dân ven đường Rạch Cùng đều được lắp tấm chắn để ngăn nước tràn vào.

Một đoạn khoảng 500 mét đường Rạch Cùng ngập sâu do triều cường. Ảnh: Hữu Huy

Theo người dân địa phương, tình trạng ngập do triều cường thường tái diễn từ tháng 8 âm lịch đến tháng giêng năm sau. Mỗi tháng, khu vực này thường ngập hai lần, vào đầu tháng và dịp rằm âm lịch.

Trong đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch vừa qua, mực nước tại đây cũng dâng cao, gây khó khăn cho việc đi lại. Nhiều hộ dân đã quen với cảnh nước tràn vào nhà nên chuẩn bị sẵn bao cát, tấm chắn để ứng phó mỗi khi triều cường dâng lên.

Người dân di dời đồ đạc khi triều cường dâng cao. Ảnh: Hữu Huy

Người dân trên đường Rạch Cùng bê đồ đạc "chạy ngập". Ảnh: Hữu Huy

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông, kênh, rạch ở TPHCM tiếp tục lên nhanh trong ngày 27 và 28/10, sau đó giảm dần.

Đỉnh triều cao nhất đợt này được dự báo xuất hiện trong hai ngày 27-28/10, tương ứng ngày 18-19 tháng 9 âm lịch. Tại trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước có thể đạt 1,70-1,75m, cao hơn báo động 3 từ 0,10-0,15m. Tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước có thể lên 1,78-1,84m, vượt báo động 3 từ 0,18-0,24m.

Thời gian xuất hiện đỉnh triều dự kiến vào khoảng 5-7h hoặc 17-20h hàng ngày. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.