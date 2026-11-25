Trước kiến nghị của cử tri xã Long Thuận về tình trạng hoạt động của Công ty cổ phần Công nghệ và Đầu tư Đông Nam Tây Ninh có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe người dân khu vực giáp ranh xã Long Chữ, bà Nguyễn Đài Thy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, cơ quan chức năng đã tổ chức kiểm tra và ghi nhận một số tồn tại trong việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường tại nhà máy. Doanh nghiệp được yêu cầu khắc phục các hạng mục chưa bảo đảm, đồng thời chịu sự giám sát của chính quyền địa phương.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, ngày 14/9/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND xã Long Chữ và UBND xã Long Thuận kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại Nhà máy sản xuất dầu đốt từ nhựa và cao su phế thải của Công ty cổ phần Công nghệ và Đầu tư Đông Nam Tây Ninh, tại ấp Phước Đông, xã Long Chữ.

Nhà máy được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 21/2/2021, với quy mô giai đoạn 1 là 15.000 tấn nguyên liệu/năm; giai đoạn 2 có công suất tương tự nhưng chưa triển khai. Các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn 1 đã được cơ quan chức năng xác nhận hoàn thành. Theo báo cáo của doanh nghiệp, nhà máy hiện hoạt động khoảng một lần/tuần, công suất khoảng 20 tấn/lần, vận hành 4 nồi chưng cất.

Qua kiểm tra thực tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường ghi nhận một số công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của nhà máy đã xuống cấp; việc vận hành và quản lý chất thải còn những hạn chế, chưa bảo đảm yêu cầu theo quy định. Cụ thể, hệ thống thu gom, thoát nước mưa trong khuôn viên nhà máy chưa bảo đảm tách riêng với các loại chất thải; tại một số tuyến thu gom còn tồn đọng cặn lắng, bột than và váng dầu.

Đối với hệ thống xử lý nước thải có công suất thiết kế 24 m3/ngày đêm, tại thời điểm kiểm tra, hệ thống không vận hành, các bể xử lý đã xuống cấp. Ao chứa nước thải sau xử lý bị bong tróc lớp bạt chống thấm HDPE, xuất hiện tình trạng đáy bạt phình lên mặt nước; nước trong ao có màu đen và váng dầu. Hiện trạng này tiềm ẩn nguy cơ phát tán chất ô nhiễm ra môi trường xung quanh nếu không được khắc phục kịp thời.

Hệ thống thu gom, xử lý bụi và khí thải từ buồng đốt, nồi chưng cất cũng được ghi nhận một số hạn chế. Một số đường ống dẫn khí thải và lớp vỏ quạt hút đã xuống cấp, có vị trí bị rỉ sắt; một số đoạn đường ống chưa bảo đảm độ kín. Đáng chú ý, các tháp hấp thụ không sử dụng dung dịch NaOH theo quy trình xử lý khí thải đã được cơ quan chức năng xác nhận.

Trong công tác quản lý chất thải, khu vực thu gom dầu thải tại hồ bê tông chưa bảo đảm yêu cầu. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện dầu tràn, rơi vãi trên nền xung quanh hồ, với khối lượng ước tính khoảng 5 kg. Theo báo cáo của doanh nghiệp, tình trạng này phát sinh trong quá trình công nhân sử dụng thùng nhựa để thu gom, vận chuyển dầu thủ công, làm dầu tràn ra khu vực xung quanh.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương khắc phục các hạng mục chưa bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường; sửa chữa, cải tạo hệ thống xử lý nước thải, hệ thống thu gom và xử lý bụi, khí thải; thu gom toàn bộ lượng dầu tràn, rơi vãi. Doanh nghiệp phải có biện pháp ngăn nước thải, nước mưa cuốn theo chất ô nhiễm phát tán ra bên ngoài nhà máy, đồng thời hoàn thiện hồ sơ, thủ tục môi trường theo quy định.

Đối với các công đoạn phát sinh khí thải, doanh nghiệp không được vận hành khi hệ thống thu gom, xử lý khí thải chưa bảo đảm yêu cầu. Sở Nông nghiệp và Môi trường đang rà soát hồ sơ, tài liệu, xác định cụ thể các hành vi vi phạm và trách nhiệm liên quan để lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh giao UBND xã Long Chữ và UBND xã Long Thuận phối hợp giám sát hoạt động của doanh nghiệp; kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định hoặc báo cáo cơ quan chức năng khi nhà máy hoạt động trong điều kiện chưa bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường. Việc giám sát nhằm bảo đảm các tồn tại được khắc phục, góp phần hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân khu vực lân cận.