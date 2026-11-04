Nước tăng lực có thể làm tăng nguy cơ ngừng tim ở người trẻ

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Người trẻ chiếm gần một nửa số báo cáo biến cố tim mạch

Một nghiên cứu phân tích hơn 28.000 báo cáo về các biến cố bất lợi gửi tới cơ sở dữ liệu của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) trong vòng 8 năm vừa được trình bày tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA).

Kết quả cho thấy, tần suất ghi nhận các trường hợp ngừng tim liên quan đến nước tăng lực và thực phẩm bổ sung chứa caffeine hoặc chất kích thích cao gấp khoảng 11 lần so với các sản phẩm khác thuộc diện quản lý của FDA. Nhóm sản phẩm được đề cập bao gồm nước tăng lực, bột bổ sung trước khi tập luyện và viên caffeine.

Các báo cáo liên quan đến những sản phẩm này cũng có khả năng đề cập đến nhồi máu cơ tim cao gấp khoảng 4,5 lần, trong khi các trường hợp nhịp tim bất thường hoặc đánh trống ngực cao gấp khoảng 4 lần. Đáng chú ý, người trong độ tuổi 18 - 34, vốn thường có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp, chiếm gần một nửa số báo cáo. Xu hướng này xuất hiện ở cả nam và nữ.

Tiến sĩ John Higgins, bác sĩ tim mạch thể thao tại Trung tâm Y tế UTHealth Houston, nhận định những phát hiện trên là dấu hiệu cảnh báo cần được nghiên cứu kỹ hơn về tác động của các sản phẩm chứa chất kích thích đối với tim mạch. Theo ông, đây là vấn đề đáng quan tâm, nhất là khi nhiều báo cáo liên quan đến người trẻ và thanh thiếu niên.

Tuy nhiên, nghiên cứu chưa chứng minh nước tăng lực và thực phẩm bổ sung là nguyên nhân trực tiếp gây ra các biến cố tim mạch. Dữ liệu được sử dụng lấy từ hệ thống CAERS của FDA, nơi bất kỳ ai, bao gồm bác sĩ, bệnh nhân và người chăm sóc, đều có thể gửi báo cáo về những biến cố bất lợi mà họ cho rằng có liên quan đến thực phẩm, thực phẩm bổ sung và mỹ phẩm. Các báo cáo này chưa được FDA xác minh và việc một sản phẩm xuất hiện trong báo cáo không đồng nghĩa cơ quan này đã xác định sản phẩm là nguyên nhân gây ra biến cố.

Tiến sĩ Luke Laffin, bác sĩ tim mạch dự phòng tại Phòng khám Cleveland cho rằng, dù dữ liệu chưa hoàn hảo, hệ thống báo cáo vẫn có giá trị trong việc nhận diện những dấu hiệu nguy cơ cần được đánh giá bằng các phương pháp giám sát an toàn có hệ thống hơn.

Cảnh báo nguy cơ tiêu thụ quá nhiều caffeine

Lo ngại về tác động của nước tăng lực đối với sức khỏe thanh thiếu niên và người trẻ đã được các tổ chức y tế và phụ huynh đề cập trong nhiều năm. Theo các chuyên gia, ngoài caffeine, nước tăng lực còn có thể chứa taurine, các chất kích thích có nguồn gốc thảo dược và chất tạo ngọt nhân tạo. Vì vậy, không nên mặc nhiên coi nước tăng lực tương đương với cà phê chỉ vì cả hai cùng chứa caffeine.

FDA khuyến cáo người trưởng thành khỏe mạnh không nên tiêu thụ quá 400mg caffeine mỗi ngày, tương đương khoảng 4 - 5 cốc cà phê pha thông thường. Trong khi đó, một lon nước tăng lực tiêu chuẩn thường chứa 80 - 160mg caffeine; các sản phẩm bổ sung trước khi tập luyện có thể chứa 150 - 300mg hoặc nhiều hơn trong mỗi khẩu phần. Việc sử dụng đồng thời nhiều sản phẩm có thể khiến người dùng nhanh chóng vượt ngưỡng khuyến nghị.

Tiến sĩ Pamela Benavidez, tác giả chính của nghiên cứu, khuyến cáo người tiêu dùng cần chú ý đến tổng lượng caffeine và các thành phần kích thích nạp vào cơ thể, đặc biệt khi tập luyện cường độ cao hoặc sử dụng đồ uống có cồn. Nếu xuất hiện triệu chứng tim đập nhanh, nhịp tim không đều, đau ngực hoặc ngất xỉu, cần ngừng sử dụng sản phẩm và tìm kiếm trợ giúp y tế.