Cầu Khe Rinh trên tuyến quốc lộ 14H qua xã Quế Phước ngập hơn 0,5m. Ảnh: MINH THÔNG

Theo số liệu từ Trạm thủy văn Nông Sơn lúc 10 giờ sáng 28/11, mực nước đo được ở mức 10,54m, thấp hơn báo động 1 là 0,46m và đang dâng nhanh.

Ghi nhận tại hiện trường, nước lũ dâng cao làm ngập mặt cầu Khe Rinh hơn 0,5m, hai đầu cầu ngập sâu gần 1m, chỉ còn lộ lan can. Nước tràn qua toàn bộ mặt cầu khiến các phương tiện không thể lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Chính quyền xã Quế Phước đặt rào chắn cấm người và phương tiện qua lại. Ảnh: MINH THÔNG

Cầu Khe Rinh và đoạn tuyến quốc lộ 14H qua khu vực này thường xuyên bị ngập sâu mỗi khi mưa lớn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, sinh hoạt và giao thương của người dân địa phương.

Trước tình hình trên, lực lượng chức năng và người dân đã có mặt tại khu vực để theo dõi diễn biến mực nước, phát cảnh báo nguy hiểm, hướng dẫn các phương tiện dừng lưu thông và không đi qua vùng ngập sâu.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, không cố vượt qua cầu cùng các điểm ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động lựa chọn lộ trình thay thế để bảo đảm an toàn.