Nước sông Lèn dâng cao, người dân sơ tán vật nuôi lên đê tránh lũ

Video: Nước sông Lèn dâng cao, người dân Hà Trung sơ tán vật nuôi lên đê tránh lũ.

Sáng 17/9, mực nước sông Lèn tại trạm thủy văn Lèn đạt 5,45m, cao hơn 0,45m so với mức báo động II. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân vùng thấp trũng khẩn trương di dời tài sản đến nơi an toàn. Theo dự báo, mực nước sông Lèn có khả năng lên mức 6m vào khoảng 14-17 giờ cùng ngày.

Trước nguy cơ nước lũ tiếp tục dâng cao, người dân tại các khu vực thấp trũng đã chủ động di chuyển tài sản, đưa gia súc, gia cầm lên đê và những vị trí cao ráo để hạn chế thiệt hại.

Tại thôn Hà Lâm, xã Hà Trung, tình hình ngập lụt đang diễn biến phức tạp. Theo bà Vũ Thị Thanh, Phó Trưởng thôn Hà Lâm, thôn nhận được thông báo về mực nước sông Lèn 2 giờ một lần để thông báo cho người dân chủ động phương án kê kích tài sản và sơ tán khi cần thiết. Từ tối 16/9 khi nước bắt đầu lên nhanh, thôn đã triển khai di dời các hộ dân cần thiết, ưu tiên người già và những trường hợp ở khu vực có nguy cơ bị ngập sâu.

Đến sáng 17/9, 41 hộ dân đã được di dời an toàn. Bên cạnh đó, 24 hộ dân nằm trong diện theo dõi đã chủ động kê kích tài sản, lúa gạo, gia súc, gia cầm lên vị trí cao, sẵn sàng sơ tán nếu mực nước tiếp tục dâng.

Thôn Hà Lâm hiện có khoảng 100 hộ dân bị ngập. Nước lũ không chỉ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt mà còn gây thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp và thủy sản của người dân.

Theo bà Thanh, có khoảng 13ha lúa đang chờ thu hoạch đã bị ngập trắng hoàn toàn. Cùng với đó, khoảng 5ha ao hồ nuôi trồng thủy sản quanh khu vực bị ngập đã tràn bờ, khiến cá bị cuốn trôi.

Ông Lê Đăng Hải, thôn Hà Lâm, xã Hà Trung cho biết, ngay sau khi nhận được thông báo của chính quyền, trong đêm 16/9 gia đình ông đã khẩn trương di dời tài sản lên khu vực đê để tránh lũ.

“Lợn, gà được đưa lên đê an toàn, nhưng 3 ao cá của gia đình đã bị nước lũ ngập hoàn toàn”, ông Hải cho biết thêm.

Không riêng gia đình ông Hải, nhiều hộ dân khác cũng chủ động đưa vật nuôi ra khỏi khu vực ngập. Gia đình ông Nguyễn Văn Mẹo (người đội mũ) đã phải di dời đàn lợn khoảng 60 con cùng khoảng 100 con gà lên trên đê để tránh lũ.

Trước diễn biến nước lũ ngày càng dâng cao, bà Nguyễn Thị Trang cũng chủ động di chuyển gia súc, vật nuôi đến khu vực khác, hạn chế nguy cơ thiệt hại.

Tại những khu vực ngập sâu, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Gia đình ông Hoàng Văn Quý (mặc áo mưa đỏ) có nhà cao tầng kiên cố, nằm trong khu vực ngập lụt nặng, hiện phải sử dụng thuyền để di chuyển. Toàn bộ tài sản của gia đình đã được kê kích lên cao, trong khi sinh hoạt chủ yếu được duy trì tại tầng 2 của ngôi nhà.

Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ, lực lượng dân quân cùng cán bộ thôn Hà Lâm đã tham gia hỗ trợ người dân từ tối 16/9. Đến sáng 17/9, lực lượng chức năng của thôn tiếp tục phối hợp, cử người tuần tra, nắm tình hình và hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Cùng với việc bảo đảm an toàn cho người dân, công tác theo dõi, kiểm tra hệ thống đê điều và các công trình phòng, chống lũ cũng được yêu cầu triển khai khẩn trương. Địa phương được yêu cầu tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ để kịp thời xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu; đồng thời thông tin, báo cáo kịp thời về cơ quan chức năng của tỉnh.

Trong bối cảnh mực nước sông Lèn đang lên cao liên tục, việc chủ động di dời người dân, bảo vệ tài sản, vật nuôi và tăng cường lực lượng ứng cứu đang được địa phương tập trung thực hiện, nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do mưa lũ gây ra.