Nước sông Đáy vượt báo động 2, đê Ninh Bình xuất hiện điểm sạt trượt dài 18m

Chiều 16/9, lực lượng chức năng phường Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình khẩn trương gia cố điểm sạt mái thượng lưu đê tả Đáy bằng cọc tre, bao tải và cát, trong bối cảnh mưa lớn tiếp diễn, mực nước sông Đáy vượt báo động 2.

Theo ghi nhận, địa phương đã huy động 130 nhân lực gồm lực lượng công an, quân đội, an ninh trật tự, dân quân tự vệ và người dân tham gia xử lý sự cố. Cùng với đó, 5.000 bao tải, 500 cọc tre, 50m³ cát, máy xúc và phương tiện vận chuyển được đưa đến hiện trường.

Mái thượng lưu đê tả Đáy qua phường Kim Bảng xuất hiện điểm sạt dài khoảng 18m, mép cung sạt đã sát mặt đê.

Theo lực lượng chức năng, phương án xử lý là đóng cọc tre dưới mái đê, kết hợp bổ sung bao cát để gia cố khu vực sạt trượt, ngăn không cho điểm sạt tiếp tục mở rộng. Lực lượng chức năng cũng khoanh vùng, cảnh báo khu vực nguy hiểm và bố trí người theo dõi diễn biến mái đê.

Sự cố sạt mái đê được Hạt Quản lý đê Kim Bảng phát hiện vào sáng 16/9, tại đoạn K100,810-K100,828 thuộc phường Kim Bảng.

Kiểm tra ban đầu cho thấy cung sạt dài khoảng 18m, rộng 0,5-1m. Độ sâu cung sạt từ 0,5-1,7m, mép cung sạt đã sát mặt đê.

Đáng chú ý, lúc 10h ngày 16/9, mực nước sông Đáy tại trạm Phủ Lý ở mức 3,81m, cao hơn báo động 2 là 0,31m. Mưa lớn trên diện rộng vẫn tiếp diễn, tiềm ẩn nguy cơ điểm sạt tiếp tục diễn biến phức tạp.

UBND phường Kim Bảng và Hạt Quản lý đê Kim Bảng đang duy trì lực lượng, phương tiện, vật tư tại hiện trường để xử lý kịp thời nếu phát sinh tình huống bất thường, bảo đảm an toàn tuyến đê.

Theo cơ quan khí tượng, từ ngày 16 đến 17/9, Ninh Bình tiếp tục có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Trên sông Hoàng Long và sông Đáy được dự báo xuất hiện một đợt lũ với biên độ 1,5-2,5m; mực nước đỉnh lũ tại một số trạm có thể lên mức báo động 1-2. Lũ có nguy cơ gây ngập các vùng trũng thấp ven sông, đồng thời làm gia tăng áp lực đối với hệ thống đê điều, đặc biệt tại những vị trí đã xuất hiện sự cố.