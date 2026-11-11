Nước sông dâng cao gây ngập sâu, Đắk Lắk cho học sinh nhiều trường nghỉ học

Ngày 11/11, ông Nguyễn Minh Hòa, Chủ tịch UBND xã Tuy An Tây (Đắk Lắk) cho biết, trận mưa lớn trong ngày 10/11 khiến nước sông Kỳ Lộ dâng cao, ảnh hưởng đến một số trường học nằm ở khu vực trũng thấp trên địa bàn.

Trước nguy cơ ngập lụt, chính quyền xã đã yêu cầu Trường THCS&THPT Nguyễn Viết Xuân, Trường Mầm non Tuy An Tây và một phân hiệu của Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Hoa cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn.

Học sinh một số trường tại xã Tuy An Tây phải nghỉ học do mưa lớn. Ảnh: CTV.

Theo lãnh đạo xã Tuy An Tây, đến sáng 11/11, lượng mưa trên địa bàn đã giảm. Tuy nhiên, chính quyền vẫn khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không đi qua những đoạn đường bị nước dâng cao, chia cắt để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Tại xã Đồng Xuân, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND xã cho hay, mực nước trên các sông Kỳ Lộ, sông Cô và sông Trà Bương đang lên, khiến nhiều khu vực trũng thấp có nguy cơ bị ngập.

Trước mắt, địa phương đã cho học sinh của 2 trường ở khu vực trũng thấp nghỉ học để đảm bảo an toàn. Địa phương đang theo dõi sát tình hình để xem xét cho học sinh tại các điểm trường khác nghỉ học.

Cũng trong sáng 11/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, một số tuyến đường trên địa bàn đang bị ngập sâu, không thể lưu thông do mưa lớn, nước sông dâng cao.

Các tuyến bị ngập thuộc xã Đồng Xuân, Xuân Lãnh.

Cụ thể, trên Quốc lộ 19C, đoạn Km50+600 đến Km50+750, thuộc thôn Long Thạch, xã Đồng Xuân; đường ĐT647, đoạn Km13+000 đến Km13+200, khu vực cầu Suối Trăng, thuộc thôn Kỳ Lộ - Phú Mỡ và đường liên thôn Lãnh Vân - Hà Rai, xã Xuân Lãnh đang bị ngập sâu, không thể lưu thông.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn tuyến đường khác, tuyệt đối không cố tình vượt qua khu vực ngập nước và nghiêm chỉnh chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản.