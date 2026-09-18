Nước sông dâng cao, cầu nối 2 xã của Hà Nội mất dấu

Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to. Mực nước trên sông Đáy đang dâng lên rất nhanh khiến cầu Đại Thành (kết nối xã An Khánh và Hưng Đạo, Hà Nội) chìm sâu dưới nước.

Ghi nhận chiều 17/9, cầu Đại Thành đã chìm sâu dưới dòng nước và mất dấu, không thể xác định bằng mắt thường.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và chủ động phòng ngừa các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra, UBND xã Hưng Đạo thông báo tạm dừng lưu thông hoàn toàn đối với tất cả các phương tiện giao thông và người dân qua lại khu vực cầu. Ở hai đầu cầu, lực lượng chức năng túc trực 24/24.

Theo UBND xã Hưng Đạo, cầu Đại Thành kết cấu cầu đã suy yếu, có nguy cơ sập đổ hoặc trôi trượt dưới áp lực dòng chảy lớn. Qua kiểm tra rà soát thực tế tình hình mưa lớn kéo dài, mực nước trên khu vực cầu Đại Thành dâng cao, dòng chảy mạnh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng cho người và phương tiện khi lưu thông qua cầu.

Tại khu vực quanh cầu Đại Thành trong ngày 17/9, một số người dân làm việc tại khu vực xã Hưng Đạo không thể qua cầu vì cơ quan chức năng đã cấm lưu thông do cầu ngập nước.

Một số khu vực hai bên cầu bị ngập, người dân dùng xuồng để di chuyển.

Nước sông dâng cao gây ngập cầu đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. Những người muốn qua cầu phải đi vòng ra cầu Mai Lĩnh (Quốc lộ 6), sau đó di chuyển lại xã Hưng Đạo. Quảng đường ước chừng 10km, xa hơn rât nhiều nếu trực tiếp di chuyển qua cầu.

Theo người dân sinh sống tại khu vực này, cách đây gần 1 tháng, nước sông Đáy cũng tràn qua mặt cầu, nhưng người dân vẫn có thể đi bộ qua cầu được. Tuy nhiên, lần này này nước sông dâng rất cao, tràn qua thành cầu.

Ngoài ra, tình trạng ngập cầu Đại Thành thường xuyên xảy ra mỗi khi có mưa lớn kéo dài. Do đó, người dân khu vực mong muốn chính quyền quan tâm sửa chữa cầu cũ, hoặc đầu tư xây lại cây cầu kiên cố hơn để người dân đi lại thuận lợi mỗi mùa mưa bão về.

Ngoài Đại Thành, 2 cầu khác kết nối xã Hưng Đạo và An Khánh là cầu tạm Tân Phú và cầu tạm 72 cũng bị ngập. Hiện chính quyền địa phương đã tạm cấm người, phương tiện lưu thông qua các cầu này.