Nước sông Con dâng cao, hàng chục hộ dân ở Nghệ An phải di dời

Lực lượng chức năng xã Nghĩa Lộc sơ tán người dân đến nơi an toàn. (Ảnh: Cơ sở cung cấp)

Đến chiều 17/9, trên địa bàn xã Tân An có khoảng 30 nhà bị ngập cục bộ, 85 nhà bị cô lập. Lực lượng chức năng đã hỗ trợ di dời tài sản của 40 hộ dân đến nơi cao ráo, an toàn.

Do ảnh hưởng của mưa lũ, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xuất hiện nhiều điểm ngập sâu, sạt lở gây chia cắt giao thông. Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Viết Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân An cho biết: Địa phương đã kích hoạt phương án sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó với tình huống khẩn cấp.

Tại các cầu tràn, điểm giao thông bị nước lũ băng qua, địa phương tổ chức dựng rào chắn, đặt biển cảnh báo và bố trí lực lượng túc trực, không để người dân và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Tại xã Tân Kỳ, nước lũ cũng gây ngập tại nhiều khu dân cư và tuyến đường giao thông. Hiện có 39 hộ bị ngập nhà; trong đó 16 hộ đã được di dời, tập trung tại các thôn Tân Đà, Trường Thuận và Nam Cường.

Người dân xóm Sông Lim, xã Nghĩa Lộc đưa đàn lợn ra khỏi khu vực ngập nước. (Ảnh: CTV)

Tại xóm Nam Cường, nước dâng cao, tràn qua tuyến Trại Lạt-Cây Chanh (Tỉnh lộ 534B). Ở xóm Tân Đà, tuyến đường 15B bị ngập sâu khoảng 1,5m, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An được yêu cầu nắm chắc tình hình địa bàn, theo dõi diễn biến mưa lũ, sạt lở; phối hợp chính quyền địa phương chủ động triển khai các phương án ứng phó, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân khi có tình huống xảy ra.

Tại khu vực khối Hữu Lệ, phường Tân Mai, một số đầm nuôi tôm của các hộ dân thuộc giáo xứ Dị Lệ có nguy cơ bị nước lũ tràn vào. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quỳnh Phương đã khẩn trương phối hợp hỗ trợ người dân gia cố, khoanh lưới chung quanh nhằm hạn chế nguy cơ tôm bị nước lũ cuốn trôi; đồng thời hỗ trợ các gia đình di chuyển tài sản, vật dụng đến nơi an toàn.

Đồn Biên phòng Tam Hợp cùng các lực lượng trên địa bàn bắc cầu tạm trên tuyến đường nước lũ chia cắt. (Ảnh: LÊ THẠCH)

Tại xã Tam Thái, nước lũ dâng cao tại điểm cầu tràn trên tuyến đường từ bản Xốp Nậm đi bản Phồng, gây chia cắt giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Đặc biệt, học sinh tại điểm Trường trung học cơ sở dân tộc bán trú Tam Hợp (cũ) gặp khó khăn trong việc tiếp cận.

Trước tình hình này, Đồn Biên phòng Tam Hợp đã phối hợp lực lượng dân quân, giáo viên và nhân dân địa phương làm cầu tạm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển, đưa cơm đến học sinh trong thời gian tuyến đường bị chia cắt.