Nước sông Buông dâng cao, người dân Phước Tân (Đồng Nai) khổ vì ngập

Tại một con hẻm nhỏ thuộc tổ 9B1, nước dâng cao, chảy xiết, có đoạn cuộn thành dòng, nổi sóng như thác. Dòng nước đục ngầu tràn qua đường, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Nước cũng dâng cao, ngập quá nửa bánh xe khu vực hầm chui dân sinh qua cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Nhiều học sinh trên đường đi học về phải xắn quần lội nước, dắt xe đạp, xe máy qua khu vực ngập sâu.

Lực lượng chức năng di dời người dân ra khỏi khu vực ngập. Ảnh: DK

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương bố trí lực lượng chức năng mặc áo phao túc trực tại một số điểm ngập sâu, giăng dây cảnh báo và hỗ trợ người dân di chuyển qua khu vực có dòng nước chảy xiết.

Ông Võ Cường, người dân tổ 9B1, khu phố Hương Phước, cho biết, nước bắt đầu tràn lên mặt đường từ khoảng 10h ngày 22/10. Đến khoảng 14h30 cùng ngày, mực nước đã dâng cao hơn 50cm. Đáng lo ngại, dù nền nhà được xây dựng cao hơn mặt đường khoảng 1m, gia đình ông vẫn không tránh khỏi tình trạng ngập khi nước dâng cao.

“Đợt trước, nước tràn vào nhà tôi, ngập sâu khoảng 20-30cm. Trong khi đó, một số căn nhà phía sau nằm ở vị trí thấp hơn bị ngập sâu cả mét”, ông Cường cho hay.

Theo người dân, mỗi đợt nước dâng không chỉ gây khó khăn trong sinh hoạt mà còn ảnh hưởng đến việc đưa đón con đi học, đi lại và công việc hằng ngày. Khi nước rút, bùn đất theo dòng nước tràn vào nhà, bám đầy nền nhà và đồ đạc. Nhiều vật dụng như tivi, tủ lạnh bị ướt, hư hỏng, khiến các gia đình phải tốn thêm chi phí sửa chữa, khắc phục.

“Năm nào bà con cũng phải dọn nhà 3-4 lần. Người dân khu vực này khổ lắm. Chúng tôi mong lãnh đạo các cấp quan tâm, có giải pháp khắc phục để người dân được sống ổn định hơn”, ông Cường bày tỏ.

Chung nỗi lo, ông Nguyễn Đăng, ngụ cùng địa bàn, phản ánh trong đợt ngập ngày 22/10, nước tràn vào nhà ông dâng cao đến đầu gối, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của gia đình.

Để hạn chế tình trạng nước tràn vào khu dân cư, ông Đăng kiến nghị cơ quan chức năng xem xét đắp đoạn bờ dài khoảng 50m nối vào khu vực mỏ đá, đồng thời nghiên cứu phương án điều chỉnh dòng chảy sông Buông nhằm giảm nguy cơ ngập cho các hộ dân trong khu vực.

Tình trạng ngập tại khu dân cư ven sông Buông, đoạn qua phường Phước Tân, đã diễn ra nhiều lần trong khoảng 6 tuần qua, trong đó có những đợt ngập kéo dài, mực nước lên cao và phạm vi ảnh hưởng rộng. Nhiều gia đình luôn sống trong cảnh thấp thỏm mỗi khi mưa lớn hoặc nước sông dâng. Không chỉ thiệt hại tài sản, việc đi lại, học tập và sinh hoạt cũng bị gián đoạn, trong khi bùn đất sau mỗi đợt ngập tiếp tục trở thành gánh nặng đối với các hộ dân.

Đợt ngập nghiêm trọng từ ngày 10/9 đến 12/9 khiến khoảng 320 hộ dân bị ảnh hưởng. Tại một số vị trí, nước dâng sâu khoảng 1,5m và tình trạng ngập kéo dài khoảng 60 giờ.

Đến ngày 24/9, nước sông tiếp tục tràn vào khu dân cư, ảnh hưởng khoảng 150 hộ, có nơi ngập sâu khoảng 0,8m. Ngày 30/9, khu vực này tiếp tục ghi nhận một đợt ngập mới. Đầu tháng 10, nước lại tràn vào một số khu vực dân cư.