Nước sông Buông dâng cao, khu dân cư tại phường Phước Tân tiếp tục bị ngập

Nước sông Buông dâng cao gây ngập khu dân cư tại khu phố Hương Phước, phường Phước Tân vào sáng 24-9. Ảnh: Phạm Tùng

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3h cùng ngày, nước sông Buông bắt đầu tràn bờ vào khu dân cư. Khoảng 3 tiếng sau, nước tràn vào một số tuyến đường dân sinh và nhà dân ở khu vực trũng thấp.

Người dân sinh sống tại khu phố Hương Phước cho biết, nước sông dâng lên trong đêm và dâng khá nhanh. Đến 5h30 ngày 24-9, con đường dẫn vào tổ 9B1, khu phố Hương Phước đã ngập sâu. Nhiều công nhân phải dậy sớm kê cao đồ đạc, đưa xe máy đi gửi để tránh ngập rồi mới đến công ty làm việc.

Lực lượng chức năng địa phương sau đó đã lập rào chắn, chốt chặn tại một số điểm ngập sâu, nước chảy xiết, ngăn người dân qua lại.

Hầm chui dân sinh cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào khu phố Hương Phước, phường Phước Tân bị ngập trong sáng 24-9. Ảnh: Phạm Tùng

Đây là lần thứ 2 trong khoảng nửa tháng qua, khu dân cư thuộc khu phố Hương Phước này bị ngập. Trước đó, từ ngày 9 đến 11-9, do lượng mưa ở khu vực thượng nguồn sông Buông và tại địa phương lớn, nước tập trung đổ về nhanh, với lưu lượng lớn, không tiêu thoát kịp thời cũng đã gây ngập lụt tại một số khu dân cư ở khu phố Hương Phước. So với đợt ngập trước, lần này mực nước thấp hơn, chủ yếu gây ngập cục bộ tại tổ 9B1. Tại các tổ 9A và 9C, nước chỉ ngập một số đoạn đường, chưa tràn sâu vào nhà dân.

Đến khoảng 10h30 ngày 24-9, mực nước tại điểm ngập ở khu phố Hương Phước đã chững lại và bắt đầu rút. Tại khu vực Tân Cang, nước cũng bắt đầu rút.