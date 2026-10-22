Nước sông Buông dâng cao, khu dân cư tại phường Phước Tân lại bị ngập

Nước sông Buông dâng cao gây ngập tại khu phố Hương Phước, phường Phước Tân ngày 22-10. Ảnh: LA

Do nước dâng cao, nhiều hộ dân và một số tuyến đường dân sinh ở các tổ 9A, 9B1, 9C, khu phố Hương Phước bị ngập cục bộ. Tại hầm chui dân sinh qua cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, nước cũng ngập sâu hơn nửa bánh xe. Nhiều học sinh trên đường đi học về phải lội nước, dắt xe đạp, xe máy qua khu vực ngập nước.

Theo người dân, khoảng 10h cùng ngày nước bắt đầu tràn lên mặt đường. Đến khoảng 14h30, nước đã ngập sâu hơn 50cm.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng chức năng phường Phước Tân đã bố trí lực lượng tại một số điểm ngập sâu, giăng dây cảnh báo, hỗ trợ người dân đi qua dòng nước xiết.

Phường Phước Tân bố trí lực lượng tại một số điểm ngập sâu, giăng dây cảnh báo, hỗ trợ người dân đi qua dòng nước xiết. Ảnh: LA

Đối với khu vực khu phố Hương Phước, đây là trận ngập thứ 5 trong vòng gần 2 tháng qua, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân trong khu vực.

Trước đó, từ ngày 10 đến 12-9, khu vực khu phố Hương Phước cũng bị ngập sâu khiến khoảng 320 hộ dân bị ảnh hưởng, có nơi nước sâu khoảng 1,5m và kéo dài khoảng 60 giờ. Tiếp đó, ngày 24-9, lũ tiếp tục tràn về, ảnh hưởng khoảng 150 hộ dân, có nơi ngập khoảng 0,8m.

Đến cuối tháng 9 và đầu tháng 10-2026, khu vực này tiếp tục bị ngập do nước sông Buông dâng cao, tràn vào khu dân cư. Tuy nhiên, những lần ngập này có mức độ nhẹ hơn so với các lần ngập trước đó.