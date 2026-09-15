Nước sông Bôi dâng cao, Ninh Bình cấm tàu thuyền qua cầu Đế

Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình vừa thông báo hạn chế giao thông đường thủy nội địa tại khu vực luồng qua khoang thông thuyền cầu Đế trên sông Bôi qua địa bàn.

Cầu Đế trên sông Bôi thuộc địa bàn xã Gia Hưng và xã Gia Tường tỉnh Ninh Bình. Thời điểm này nước lũ đang dâng cao (Ảnh: Minh Đường).

Theo đó, từ 12h ngày 15/9, tất cả phương tiện thủy bị cấm lưu thông qua khu vực luồng qua khoang thông thuyền cầu Đế trên sông Bôi cho đến khi có thông báo mới.

Việc hạn chế giao thông được thực hiện do mưa lũ khiến mực nước sông dâng cao, lưu tốc dòng chảy lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với phương tiện khi qua khu vực cầu.

Các phương tiện được miễn hạn chế gồm phương tiện thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và phương tiện làm nhiệm vụ điều tiết, hướng dẫn, bảo đảm an toàn giao thông.

Phạm vi hạn chế nằm tại khu vực luồng qua khoang thông thuyền cầu Đế, lý trình đường thủy nội địa Km 5+066 sông Bôi, thuộc địa bàn xã Gia Hưng và xã Gia Tường, tỉnh Ninh Bình.

Sở Xây dựng giao Công ty cổ phần Quản lý Đường sông số 5 tổ chức trực, điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn tại khu vực luồng và hai bên cầu Đế. Đơn vị này đồng thời có trách nhiệm thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên toàn tuyến, cập nhật tình hình và phối hợp với chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng xử lý kịp thời những tình huống phát sinh.

Đối với Cảng vụ Đường thủy nội địa, Sở Xây dựng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình và hoạt động của các đơn vị bảo dưỡng thường xuyên trên sông Bôi cũng như các tuyến đường thủy thuộc phạm vi quản lý.

Khi xảy ra sự cố, Cảng vụ đường thủy nội địa phải kịp thời phối hợp xử lý, đồng thời báo cáo Sở Xây dựng đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Sở Xây dựng Ninh Bình yêu cầu các phương tiện thủy nội địa khi đến khu vực cầu Đế phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn, điều tiết của lực lượng chức năng, chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Việc tạm cấm phương tiện qua cầu Đế được thực hiện nhằm chủ động phòng ngừa sự cố trong điều kiện mưa lũ, khi mực nước và lưu tốc dòng chảy trên sông Bôi đang ở mức nguy hiểm.