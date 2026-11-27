Khi nguồn nước sạch về tận buôn làng, các cấp chính quyền tích cực vận động bà con thay đổi nếp sinh hoạt cũ, thực hành tiết kiệm nước và giữ gìn vệ sinh môi trường

Buôn làng vui vì có công trình nước sạch

Sáng sớm, chị Đinh Pon (làng Tung Ke, xã Al Bá) mang hai chiếc can nhựa loại 20 lít ra điểm cấp nước tập trung đặt giữa làng. Mở vòi hứng đầy dòng nước trong mát, chị chỉ mất vài phút để lấy đủ nước dùng cho cả gia đình rồi chằng lên xe máy chở về.

Nhịp sinh hoạt gọn gàng ấy đã trở thành thói quen hơn 4 tháng nay, kể từ khi làng hoàn thành hệ thống giếng khoan, bể lọc và bồn chứa nước sạch.

Trước đây, việc lấy nước là nỗi nhọc nhằn thường trực của phụ nữ làng Tung Ke. Chị Pon cùng nhiều chị em phải đi bộ ra suối, cõng từng gùi, xách từng can nước về dùng. Mùa khô suối cạn trơ đáy, nước khan hiếm; mùa mưa nước lũ đục ngầu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh.

“Hồi trước khổ lắm, không có nước uống phải lội bộ ra suối, chỉ mong trời mưa mới thuận tiện lấy nước sinh hoạt. Nay Nhà nước đầu tư công trình ngay giữa làng, gần đường đi lại, bà con rất phấn khởi và yên tâm sử dụng”, chị Pon chia sẻ.

Tung Ke vốn là “điểm nóng” thiếu nước mùa khô của Gia Lai. Trước nhu cầu bức thiết của người dân, Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai (đơn vị kết nghĩa với làng) đã vận động doanh nghiệp tài trợ kinh phí, phối hợp cùng UBND xã Al Bá khảo sát và xây dựng công trình cấp nước.

Sau gần 4 tháng bàn giao, công trình đã giải quyết căn bản bài toán nước sinh hoạt cho địa phương, trở thành điểm sáng thiết thực từ phong trào kết nghĩa với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Khi nguồn nước sạch về tận nơi, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Al Bá tích cực vận động hội viên thay đổi nếp sinh hoạt cũ, thực hành tiết kiệm nước và giữ gìn vệ sinh môi trường.

Bà U Ran H’na, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Al Bá cho biết, trước kia nước sạch khan hiếm khiến đời sống chị em rất vất vả. Từ ngày có công trình mới, các hội viên mạnh dạn dùng nước sạch để chăm sóc sức khỏe, vệ sinh nhà cửa, qua đó thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch, 3 an”.

Thay đổi thói quen sử dụng để bảo vệ “vòi nước”

Câu chuyện ở Tung Ke cũng đang hiện hữu tại nhiều vùng khó khác của Gia Lai, điển hình là xã vùng sâu Ia Tul. Vào mùa khô, sông suối và giếng đào tại đây thường xuyên cạn kiệt. Người dân phải đi rất xa tìm nước, thậm chí dùng chung một nguồn nước cho cả việc ăn uống lẫn tắm giặt.

Người dân sử dụng nguồn nước sạch từ các công trình Nhà nước đầu tư để sử dụng nấu ăn, hợp vệ sinh hơn

Nhờ nguồn vốn đầu tư và sửa chữa các công trình cấp nước tập trung, hình ảnh những chiếc gùi, quả bầu khô theo chân người dân xuống suối nay dần lùi vào quá khứ.

Thay vào đó là những điểm cấp nước khang trang ngay trong khu dân cư. Ông Nay Nan (bôn Blah A, xã Ia Tul) phấn khởi nói: “Xưa bà con phải mang gùi, quả bầu ra sông lấy nước và giặt giũ tại chỗ. Giờ có công trình nước sạch của Nhà nước, ai cũng được dùng nước hợp vệ sinh nên mừng lắm”.

Tại Ia Tul, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chính quyền xác định đầu tư hạ tầng phải đi đôi với thay đổi nhận thức. Ông Phạm Trí Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Tul cho biết: Ban đầu nhiều hộ dân chưa thấy hết tầm quan trọng của nước sạch đối với sức khỏe. Xã đã kiên trì tuyên truyền, vận động bà con bỏ thói quen dùng nước sông suối, đồng thời nâng cao ý thức giữ gìn tài sản chung.

"Đến nay, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh trên toàn xã đã đạt gần 80%. Địa phương cũng chủ động bố trí kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình định kỳ", ông Hùng cho biết thêm.

Toàn tỉnh Gia Lai hiện vận hành hơn 400 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với tổng công suất khoảng 223.000 m³/ngày đêm, hệ thống này đang phục vụ trực tiếp cho hơn 200.000 hộ dân. Nguồn nước sạch không chỉ cải thiện điều kiện vệ sinh, phòng ngừa bệnh tật mà còn giải phóng sức lao động, giảm bớt gánh nặng mưu sinh cho phụ nữ và trẻ em vùng cao.

Dù vậy, xây dựng công trình mới chỉ là bước khởi đầu. Thực tế tại nhiều địa bàn vùng sâu cho thấy, nếu thiếu cơ chế quản lý chặt chẽ, công trình rất dễ xuống cấp sau thời gian ngắn vận hành.

Để nguồn nước sạch duy trì ổn định, các địa phương cần chú trọng công tác quản lý, phân bổ nguồn lực duy tu, sửa chữa kịp thời. Song song đó, việc khơi dậy ý thức tự quản, sử dụng tiết kiệm và bảo vệ công trình từ chính cộng đồng thụ hưởng sẽ là yếu tố quyết định giúp dòng nước sạch chảy bền vững ở vùng khó Gia Lai.