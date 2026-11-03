'Nước rút' về đích số hoá dữ liệu đảng viên

Trước đó, tại hội nghị Tỉnh uỷ diễn ra ngày 29/9, đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, nhấn mạnh yêu cầu: Công tác chỉnh lý, số hoá hồ sơ và xây dựng cơ sở dữ liệu Ðảng phải hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2026 theo quy định của Trung ương.

Dữ liệu trên phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên và ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử phải bảo đảm chính xác, kịp thời, đáp ứng yêu cầu “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”, theo định hướng chuyển đổi số trong các cơ quan Ðảng.

Ðại diện Chi bộ ấp Quyết Thắng (bìa trái) và Chi bộ ấp Lung Lá nộp đảng phí tháng 10/2026 tại Văn phòng Ðảng uỷ xã Ðịnh Thành bằng hình thức quét mã trên phần mềm của Ðảng.

Tại cơ sở, Ðội thanh niên tình nguyện hỗ trợ chuyển đổi số và tổ công nghệ số cộng đồng ở các phường, xã tích cực hướng dẫn đảng viên cao niên thực hiện thủ tục hành chính của Ðảng trên môi trường điện tử, sau khi dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên được số hoá, cập nhật, chuẩn hoá.

Đảng viên cao niên dược hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính của Ðảng trên môi trường điện tử. (Ảnh chụp tại trụ sở Nhà Văn hoá ấp Lung Lá, xã Ðịnh Thành, ngày 29/10/2026).

Các cơ quan, đơn vị đang triển khai thực hiện quyết liệt công tác số hoá, cập nhật, chuẩn hoá dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên.

Theo báo cáo tại cuộc họp về công tác xây dựng cơ sở dữ liệu và số hoá tài liệu, do Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức ngày 21/10/2026, toàn tỉnh có khoảng 2.100 tài khoản kết nối thông suốt đến tất cả các cơ quan Ðảng qua Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp; đã chuẩn hoá 80.530 hồ sơ đảng viên; ghi nhận 61.398 đảng viên sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử./.