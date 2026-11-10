Nước rút trên các công trình giao thông trọng điểm

Thi đua hoàn thành cao tốc

Trên tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, giai đoạn 1, đoạn qua địa bàn tỉnh dài 77 km, không khí thi công đang bước vào giai đoạn nước rút. Với tổng mức đầu tư 8.800 tỷ đồng, công trình có ý nghĩa quan trọng trong kết nối liên vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, tiến độ dự án còn chậm, khối lượng công việc phải hoàn thành lớn, chủ yếu tập trung ở các hạng mục mặt đường, hệ thống an toàn giao thông và công trình phụ trợ. Trước yêu cầu cấp bách, chủ đầu tư phát động đợt thi đua cao điểm “90 ngày đêm quyết tâm hoàn thành cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, giai đoạn 1”, từ ngày 1/10 đến 30/12/2026, các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công, tăng ca, tăng kíp để bù tiến độ.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình số 1, đến hết ngày 28/10/2026, giá trị xây lắp lũy kế toàn dự án đạt hơn 4.944 tỷ đồng, bằng 79,31% giá trị hợp đồng; tiến độ tổng thể chậm khoảng 10,8% so với kế hoạch. Nhóm 14 gói thầu dự kiến hoàn thành trong năm 2026 đạt 86,9%. Tại các gói thầu từ số 19 đến 24, nền đường, móng đường cơ bản hoàn thành; 92/92 hầm chui dân sinh và 16/16 cầu trên tuyến chính đã hoàn thành. Tuy nhiên, tiến độ giữa các gói thầu chưa đồng đều, một số hạng mục hộ lan, biển báo, dải phân cách vẫn đang được khẩn trương thi công.

Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang đang được gấp rút thi công.

Sau một tháng triển khai đợt thi đua, khối lượng thi công thực hiện trong tháng 10/2026 tăng khoảng 20% so với tháng 9/2026. Đây là chuyển biến tích cực từ sự quyết liệt trong chỉ đạo của chủ đầu tư và nỗ lực tăng tốc của các nhà thầu. Nhân lực, máy móc được tăng cường, nhiều mũi thi công tổ chức đồng loạt, góp phần đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại.

Tại gói thầu số 20, đoạn Km23+00 - Km43+00, giá trị thực hiện lũy kế đạt hơn 1.101,5 tỷ đồng, bằng 84% giá trị hợp đồng. Ông Phạm Đăng Trưởng, Chỉ huy trưởng công trường, Công ty cổ phần Xây dựng Tập đoàn Đông Dương, đơn vị liên danh thi công gói thầu số 20, cho biết: “Chúng tôi đang tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công đồng loạt để hoàn thiện các hạng mục còn lại; tăng ca, tăng kíp khi điều kiện cho phép, chủ động nguồn vật liệu, quyết tâm bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn công trình”.

Ông Trần Việt Hưng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình số 1 tỉnh Tuyên Quang khẳng định: Ban đang rà soát tiến độ từng gói thầu, yêu cầu nhà thầu bổ sung nhân lực, máy móc, xây dựng kế hoạch thi công cụ thể. Với những gói thầu chậm tiến độ, Ban tăng cường kiểm tra hiện trường, yêu cầu giải pháp bù tiến độ; đồng thời phối hợp với địa phương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, kiểm soát chặt chất lượng và an toàn công trình.

Cùng với đẩy nhanh thi công, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản được giải quyết. Đoạn Km2+715 - Km10+815 dài 8,1 km qua xã Nhữ Khê và phường Mỹ Lâm đã bàn giao toàn bộ mặt bằng; các đoạn còn lại cơ bản hoàn thành bàn giao. Dự án đã giải ngân hơn 7.306 tỷ đồng, đạt 87,14% kế hoạch vốn. Khối lượng còn lại lớn, trong khi thời gian thi công không còn nhiều, đòi hỏi chủ đầu tư và nhà thầu tiếp tục duy trì cường độ cao, quyết tâm đưa công trình về đích đúng kế hoạch.

Tăng tốc hoàn thiện các tuyến kết nối

Cùng với cao tốc, các tuyến đường kết nối khu di tích lịch sử, vùng du lịch và các địa bàn cũng đang được tập trung hoàn thiện. Tuyến đường từ thị trấn Sơn Dương đi xã Tân Trào dài gần 9,75 km, tổng mức đầu tư 420 tỷ đồng, là công trình quan trọng phục vụ đi lại, giao thương và phát triển du lịch lịch sử. Đến nay, nền đường, hệ thống cống, hầm chui cơ bản hoàn thành; các nhà thầu đang tập trung thảm bê tông nhựa, hoàn thiện các hạng mục còn lại. Ông Nguyễn Đình Vui, Giám đốc Công ty thành viên, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8, cho biết, đơn vị đang huy động tối đa nhân lực, máy móc, phối hợp với chủ đầu tư và địa phương tháo gỡ khó khăn, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình.

Tại dự án cải tạo, nâng cấp đường Minh Ngọc - Mậu Duệ (ĐT.176B), thuộc Dự án Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai tại Tuyên Quang, gói thầu số 12 đã hoàn thành, gói thầu số 11 đạt khoảng 87,5% khối lượng, dự kiến nghiệm thu, bàn giao trong tháng 12-2026. Trong khi đó, dự án đường từ Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D đã bàn giao khoảng 5,5/5,75 km mặt bằng, còn 4 hộ chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng. Đây là những vướng mắc cần sớm tháo gỡ để bảo đảm thi công đồng bộ, phát huy hiệu quả kết nối.

Thực tế tại các công trường cho thấy, khó khăn về mặt bằng, biến động giá vật liệu, nhiên liệu và nhân công vẫn ảnh hưởng đến tiến độ một số dự án. Đồng chí Lê Thanh Sơn, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, Sở đang tăng cường kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ và trách nhiệm từng đơn vị; phối hợp với địa phương tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, nguồn cung vật liệu, đồng thời yêu cầu nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, tăng ca, tăng kíp tại những vị trí đủ điều kiện.