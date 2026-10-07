Sáng 7/10, theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực nút giao đường Cầu Giấy (gần điểm giao Nguyễn Văn Huyên), dải phân cách cũ đã được dỡ bỏ. Nhà thầu huy động máy san, máy lu khẩn trương làm phẳng mặt đường để chuẩn bị thảm nhựa

Các thiết bị máy móc cơ giới cỡ lớn như máy gạt, máy xúc hoạt động liên tục tại khu vực điểm nối giao thông then chốt.

Dự án đường Vành đai 2.5 đoạn Cầu Giấy - khu đô thị mới Dịch Vọng có chiều dài khoảng 420m, tổng diện tích đất thu hồi hơn 21.400m² liên quan đến 329 hộ dân và 9 tổ chức. Dù phê duyệt từ tháng 10/2017 nhưng đến tháng 5/2026 mới hoàn thành giải phóng mặt bằng. Đến nay, song song với hoàn thiện hạ tầng, mảng xanh dải phân cách cũng được các công nhân tích cực trồng cây và hoa.

Máy xúc cùng các thiết bị chuyên dụng thi công liên tục sát khu vực nhà dân và các tòa chung cư cao tầng ven tuyến đường.

Trên công trường, một số đoạn công nhân tỉ mẩn thi công phần vỉa hè, lát từng viên gạch hoàn thiện không gian đi bộ hai bên đường

Nhiều nhóm công nhân được chia ca làm việc khẩn trương để kịp tiến độ bàn giao mặt bằng.

Một số đoạn giáp đường Thành Thái đã hoàn thành thảm nhựa và phủ xanh dải phân cách giữa.

Công nhân đeo máy thổi bụi chuyên dụng làm sạch bề mặt nền đường trước khi tiến hành thảm nhựa bê tông.

Hiện tuyến đường đã rõ hình hài, một số đoạn các phương tiện cơ giới nối đuôi nhau lu nén và san lấp mặt đường. Theo thiết kế, đoạn tuyến rộng 50m, gồm 31m mặt đường, dải phân cách giữa rộng 3m và 16m vỉa hè hai bên.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ mở ra một luồng lưu thông huyết mạch mới, giải tỏa áp lực ùn tắc nghiêm trọng cho các trục đường Cầu Giấy, Trần Thái Tông, Dương Đình Nghệ. Đồng thời hoàn thiện diện mạo hạ tầng đô thị hiện đại cho khu vực phía tây Thủ đô.

Video nước rút thi công Vành đai 2.5 đoạn Cầu Giấy - Dịch Vọng trước ngày thông xe: