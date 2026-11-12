Nước rút tăng trưởng, quyết tâm từ đầu tàu kinh tế

Dây chuyền cán thép số 3, Nhà máy Luyện cán thép Nghi Sơn số 2 đang hiệu chỉnh thiết bị và sẽ cung ứng thêm 1,6 triệu tấn thép cán mỗi năm khi vận hành chính thức. Ảnh: Tùng Lâm

Công suất mới mở thêm dư địa

Đầu tháng 10, cầu cảng số 10 thuộc bến cảng tổng hợp Long Sơn, dài 177m, có khả năng đón tàu trọng tải 20.000 tấn trong giai đoạn đầu đã đi vào vận hành đúng kế hoạch. Cầu cảng tiếp nhận tàu chở hàng rời, hàng tổng hợp, phục vụ hoạt động của trạm nghiền xi măng Bãi Ngọc và một phần hàng hóa thương mại.

Theo ông Vũ Văn Yên, Giám đốc Cảng tổng hợp Long Sơn, trong 10 tháng, sản lượng hàng hóa qua cảng đã đạt 7,4 triệu tấn. Cầu cảng số 10 đi vào vận hành sẽ bổ sung thêm năng lực tiếp nhận, giải phóng hàng hóa, phục vụ vận chuyển vật tư thi công bến container số 3 và là động lực quan trọng để đơn vị hoàn thành mục tiêu 9 triệu tấn hàng hóa cả năm, tăng trưởng 10% so với năm 2025.

Tại Nhà máy Luyện cán thép Nghi Sơn số 2, dây chuyền cán thép số 3 cũng đã chạy thử nguội trong tháng 10 và chuyển sang chạy thử nóng, hiệu chỉnh thiết bị. Ông Chu Văn Tùng, Giám đốc Nhà máy kiêm chỉ huy trưởng lắp đặt, cho biết: “Trong tháng 11, dây chuyền mới sẽ chạy thử với công suất 20 tấn, tháng 12 sẽ nâng công suất lên 50 tấn. Khi đi vào vận hành chính thức, nhà máy sẽ cung ứng thêm 1,6 triệu tấn thép cán mỗi năm. Các sản phẩm đều đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng với công nghệ hiện đại bậc nhất Việt Nam và thế giới”.

Theo Ban Quản lý KKTNS và CKCN tỉnh Thanh Hóa, hiện nay, 5/6 dự án ban được giao theo dõi kế hoạch vận hành trong tháng 10 và 11 đã hoạt động, gồm: Cầu cảng số 10 thuộc Bến cảng tổng hợp Long Sơn; Nhà máy chế phẩm Molypden công nghệ cao Hua Long, giai đoạn 2; Nhà máy bao bì Depak; Nhà máy DS Hi-Tech Vina giai đoạn 2 và Nhà máy chế biến giống cây trồng và gia công vật tư bảo vệ thực vật, giai đoạn 1.

Ở nhóm đang sản xuất, ghi nhận trong số 14 dự án, doanh nghiệp lớn được theo dõi tại KKTNS và CKCN, có 7 nhà máy vận hành ổn định, đạt từ 61,3% đến 75,1% mốc sản lượng cộng dồn của kế hoạch quý IV. Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn duy trì vận hành trên 110% công suất thiết kế.

Vận hành ổn định của các nhà máy trụ cột và bổ sung sản phẩm từ các dây chuyền mới đã đưa chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tăng 14,18% so với cùng kỳ năm trước, 16/19 sản phẩm chủ lực tăng sản lượng. Số thu ngân sách nội địa trong tháng 10 đạt hơn 4.314 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ, trong đó có đóng góp quan trọng từ nguồn thuế tiêu thụ đặc biệt của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Vượt thách thức, chạy đua tiến độ cuối năm

Theo kịch bản của UBND tỉnh, GRDP quý IV/2026 cần đạt khoảng 92.270 tỷ đồng. So với cùng kỳ, công nghiệp cần tạo thêm 6.915 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 28,79%, còn xây dựng cần tăng thêm 1.272 tỷ đồng, tương ứng 12,59%. Dù đã có những tín hiệu tích cực, việc hoàn thành các chỉ tiêu này vẫn đối mặt với nhiều thách thức.

Dây chuyền 2, Nhà máy Giấy bao bì Miza Nghi Sơn đã chính thức có sản phẩm thương mại. Ảnh: Tùng Lâm

Đó là việc khôi phục tổ máy số 1 của Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2. Sự cố tổ máy đã ảnh hưởng lớn đến giá trị tăng thêm của ngành điện. Trong thời gian chờ tổ máy hoạt động trở lại, cần tổ chức nâng sản lượng ở những ngành còn khả năng tăng công suất có thể bù đắp một phần thiếu hụt.

Tuy nhiên, nguồn lao động và đơn hàng cũng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tăng sản lượng. Các nhà máy mới đi vào vận hành như Nhà máy chế tạo thiết bị, kết cấu thép Minh Danh Nghi Sơn còn thiếu 300 lao động, Nhà máy DS Hi-Tech Vina giai đoạn 2 thiếu 100 lao động. Một số doanh nghiệp may mặc, da giày trọng điểm vẫn thiếu đơn hàng so với năng lực sản xuất. Khả năng tăng sản lượng trong những tuần cuối năm, vì vậy phụ thuộc vào việc tháo gỡ đúng vướng mắc của từng doanh nghiệp.

Áp lực tiến độ cũng hiện rõ ở đầu tư công. Đến ngày 6/11, Ban Quản lý KKTNS và CKCN tỉnh Thanh Hóa giải ngân 844,5 tỷ đồng, bằng 60,32% kế hoạch vốn đã điều chỉnh. Để đạt mốc 90% vào cuối tháng 11, ban còn phải giải ngân khoảng 415,5 tỷ đồng. Mặc dù mặt bằng tại các dự án đã cơ bản được khơi thông, nhưng thời gian còn lại chỉ 8 tuần, cùng với ảnh hưởng của thời tiết khiến mục tiêu hoàn thành khối lượng gặp khó.

Với quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, trên cơ sở Kế hoạch số 384/KH-UBND của tỉnh, Ban Quản lý KKTNS và CKCN tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch, phân công từng lãnh đạo phụ trách nhóm nhiệm vụ và giao cán bộ theo dõi từng phần việc. Trong đó, nhiệm vụ đầu tiên là tiếp tục đôn đốc các nhà máy bảo đảm và có thể nâng công suất trong khả năng vận hành. Đối với các dự án công nghiệp trọng điểm, ban phối hợp với nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa các dự án hoàn thành trong quý IV. Với các dự án đầu tư công do ban làm chủ đầu tư, từng lãnh đạo trực tiếp phụ trách dự án đang bám sát, đôn đốc nhà thầu tổ chức thi công và giải ngân; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng khu công nghiệp.

“Chúng tôi tổ chức giao ban thường xuyên để có thể nắm bắt được tình hình sản xuất, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quản lý. Qua làm việc với các doanh nghiệp, trong quý IV, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn có thể vận hành ở mức trên 120% công suất thiết kế, góp phần đưa công suất bình quân cả năm lên khoảng 110%. Đây là động lực lớn nhất góp phần vào tăng trưởng kinh tế cho khu kinh tế và cả tỉnh. Một số dự án ở ngoài khu kinh tế cũng đã đi vào hoạt động và ban đang phối hợp cùng các doanh nghiệp để các nhà máy có đơn hàng, có sản phẩm đầu ra đúng với kế hoạch. Giải ngân đầu tư công trong những tuần tới cũng sẽ được xây dựng chi tiết, khả thi, gắn liền với việc đôn đốc nhà thầu tổ chức thi công hiệu quả khi thời tiết thuận lợi, nỗ lực giải ngân cao nhất nguồn vốn được phân bổ", ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng Ban Quản lý KKTNS và CKCN tỉnh Thanh Hóa, cho biết.