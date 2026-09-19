Nước rút đến đâu Công an hỗ trợ người dân khắc phục đến đó

Khẩn trương dọn bùn, gom rác

Sau những ngày mưa lớn kéo dài, nước sông dâng cao gây ngập tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ở những nơi nước bắt đầu rút, dấu vết của lũ hiện rõ trên tường nhà, sân trường, đường giao thông và những vật dụng sinh hoạt bị ngâm trong nước. Bùn đất, rác thải theo dòng nước tràn vào nhiều khu vực, khiến công tác khắc phục hậu quả được đặt ra hết sức khẩn trương.

Người dân ở xã Nông Cống thau dọn bùn đất khi nước đang rút dần.

Tại xã Nông Cống, ngay sau khi nước rút, cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh Trường THCS Trần Phú cùng lực lượng Đoàn Thanh niên Trại giam Thanh Phong đã nhanh chóng ra quân vệ sinh trường lớp. Bùn đất và rác thải sau ngập được thu gom, sân trường, phòng học và các khu vực sinh hoạt được vệ sinh, sắp xếp lại. Từng lớp học được làm sạch, từng khoảng sân được khơi thông. Công việc tưởng như đơn giản nhưng đòi hỏi nhiều công sức, bởi sau khi nước rút, lượng bùn đất bám lại khá dày, nhiều khu vực phải làm đi làm lại mới có thể trở lại sạch sẽ.

Cùng với trường học, tại các khu dân cư bị ảnh hưởng, công tác khắc phục hậu quả cũng được triển khai đồng thời. Ban Chỉ huy Quân sự xã Nông Cống đã điều động cán bộ quân y trực tiếp xuống địa bàn, thăm khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân. Sau lũ là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh dịch bệnh, vì vậy, bên cạnh thăm khám và cấp thuốc, cán bộ quân y hướng dẫn người dân giữ gìn vệ sinh nguồn nước, vệ sinh môi trường sống và chủ động phòng bệnh, nhất là đối với người cao tuổi, trẻ nhỏ và những trường hợp sức khỏe yếu.

Ông Lê Văn Liêm, ở thôn Cao Nhuận, xã Nông Cống, cho biết năm nay nước lũ dâng không bằng đợt ngập lụt năm trước, nhưng có xu thế rút chậm hơn khá nhiều. Khi nước mới rút đến khoảng nửa sân, gia đình ông đã tranh thủ dọn dẹp đồ đạc, vệ sinh nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống.

Theo lãnh đạo UBND xã Nông Cống, địa phương đang tập trung huy động các lực lượng khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời chú trọng vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm an toàn tại những khu vực nước chưa rút hết. Tinh thần chung là không chờ nước rút hoàn toàn mới bắt đầu khắc phục mà triển khai từng phần, từng khu vực ngay khi điều kiện cho phép.

Công an xã Ngọc Trạo hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tại xã Kim Tân, sau những ngày nước sông Bưởi dâng cao, hiện một số khu dân cư vẫn còn ngập hoặc bị chia cắt. Ngay trong ngày 18/9, Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự và các thôn vận chuyển hàng cứu trợ đến người dân tại những khu vực còn khó tiếp cận.

Hơn 1.000 lốc nước uống tinh khiết cùng hàng trăm thùng mì tôm được đưa đến tay người dân. Trong những khu vực còn bị ảnh hưởng bởi nước lũ, những phần quà thiết yếu giúp người dân giải quyết nhu cầu trước mắt, đồng thời tiếp thêm động lực để bà con vượt qua những ngày khó khăn.

Lãnh đạo UBND xã Kim Tân cho biết địa phương tiếp tục ưu tiên hỗ trợ các hộ dân còn bị ngập, bị chia cắt, đồng thời huy động lực lượng xử lý môi trường, vệ sinh nhà cửa, trường học và các khu vực công cộng. Trước mắt là bảo đảm nước sạch, lương thực, thuốc men và những điều kiện sinh hoạt thiết yếu; sau đó từng bước khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

Công an hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống

Trong những ngày mưa lũ, khi nhiều khu vực bị ngập sâu, chia cắt, lực lượng Công an cơ sở đã chủ động bám địa bàn, nắm tình hình và hỗ trợ người dân ngay từ những thời điểm khó khăn nhất. Khi nước rút, nhiệm vụ ấy tiếp tục được nối dài bằng những phần việc cụ thể trong quá trình khắc phục hậu quả.

Tại xã Tượng Lĩnh, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, một số khu vực bị ngập, giao thông chia cắt, việc đi lại và sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn. Công an xã đã chủ động nắm tình hình tại từng khu dân cư, phối hợp với các lực lượng tại chỗ triển khai các biện pháp hỗ trợ nhân dân.

Công an cơ sở hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân bị ngập lụt.

Tại khu vực bị cô lập do nước lũ, cán bộ, chiến sĩ Công an xã chuẩn bị các suất cơm nóng và trực tiếp vận chuyển đến trao tận tay người dân. Giữa lúc nhiều tuyến đường bị nước lũ chia cắt, việc tiếp cận gặp khó khăn, những suất cơm nóng được đưa đến đúng lúc giúp người dân bảo đảm nhu cầu sinh hoạt trước mắt và cảm nhận rõ hơn sự đồng hành của lực lượng Công an cơ sở.

Cùng với đó, lực lượng Công an tuyên truyền, cảnh báo người dân không tự ý đi qua những khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trong điều kiện thiên tai, khi những tuyến đường quen thuộc có thể trở thành khu vực nguy hiểm chỉ sau vài giờ mưa lớn, việc cảnh báo, hướng dẫn người dân cũng là một phần quan trọng của công tác bảo đảm an toàn.

Công an phường Hàm Rồng hỗ trợ người dân sắp xếp lại đồ đạc sau khi nước rút.

Tại phường Hàm Rồng, UBND phường và Công an phường Hàm Rồng đã huy động, chuẩn bị 700 suất quà với tổng trị giá gần 40 triệu đồng, gồm nước uống, lương khô, mì tôm và các nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Cán bộ, chiến sĩ Công an phường cùng các lực lượng tại địa phương trực tiếp vận chuyển các phần quà đến những khu vực bị ngập, ưu tiên các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già, trẻ nhỏ và những nơi việc đi lại, tiếp cận lương thực, thực phẩm gặp nhiều khó khăn.

Từ những phần việc trong lúc nước còn dâng đến những công việc sau khi lũ rút, lực lượng Công an luôn có mặt ở những địa bàn khó khăn, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân rút ngắn thời gian khôi phục đời sống.

Thượng tá Lê Viết Thuận, Trưởng Công an phường Hàm Rồng cho biết, trước tình hình mưa lũ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân, lực lượng Công an xác định nhiệm vụ trước mắt là bám sát từng khu dân cư, kịp thời nắm bắt khó khăn, nhu cầu thiết yếu của người dân để tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp các lực lượng hỗ trợ nhanh nhất. Đặc biệt, đối với những khu vực bị ngập sâu, chia cắt, lực lượng Công an tập trung đưa lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết đến với người dân, không để các hộ dân thiếu những điều kiện sinh hoạt thiết yếu do mưa lũ. Cán bộ, chiến sĩ tiếp tục bám địa bàn, đồng hành cùng nhân dân cho đến khi nước rút và cuộc sống từng bước trở lại bình thường.

Không dừng lại ở việc vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm, tại các địa bàn bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, Công an cơ sở còn tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự; thường xuyên rà soát những khu vực ngập sâu, có nguy cơ sạt lở, các tuyến đường bị chia cắt để kịp thời cảnh báo, hướng dẫn người dân đi lại an toàn.

Khi nước rút, cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị tiếp tục phối hợp với các lực lượng tại địa phương hỗ trợ nhân dân dọn dẹp bùn đất, vệ sinh nhà cửa, đường giao thông và các khu vực công cộng. Từ những phần việc trong lúc nước còn dâng đến những công việc sau khi lũ rút, lực lượng Công an luôn có mặt ở những địa bàn khó khăn, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân rút ngắn thời gian khôi phục đời sống.