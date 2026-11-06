Nước rút cho mục tiêu tăng trưởng

Chỉ còn gần hai tháng nữa, năm 2026 sẽ khép lại, đánh dấu năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Với mục tiêu tăng trưởng GRDP 12,5% trong năm nay, Bắc Ninh đang tập trung cao triển khai các giải pháp, quyết tâm hoàn thành kế hoạch đề ra, tạo đà cho những năm tiếp theo.

Nhìn lại 9 tháng qua, kinh tế - xã hội của thành phố duy trì đà phát triển tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả nổi bật. Tăng trưởng GRDP quý III là 13,83%, đứng thứ 3 cả nước; tính chung 9 tháng tăng 11,81%, xếp thứ 4 trong số 34 tỉnh, thành phố. Kết quả này đưa Bắc Ninh vào nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng hai con số, bám sát mục tiêu cả năm.

Đáng chú ý, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố dẫn đầu cả nước; thu hút vốn FDI đứng thứ 3. Bắc Ninh cũng thuộc nhóm 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất. Các chỉ tiêu quan trọng như thu ngân sách, kim ngạch xuất - nhập khẩu đạt và vượt tiến độ. Trong khi đó, chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) xếp thứ 5, tăng một bậc so với năm trước, khẳng định những nỗ lực phát huy vai trò khoa học, công nghệ trong nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực nhưng nhiệm vụ hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 12,5% vẫn còn không ít thách thức. Do tốc độ tăng trưởng những tháng đầu năm chưa cao, Bắc Ninh cần đạt mức dự kiến 14,57% trong quý IV. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,3%; công nghiệp - xây dựng 14,72% và dịch vụ tăng 9,08%. Vì thế áp lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm đòi hỏi các cấp, ngành phải quyết liệt hơn trong hành động, chủ động khai thác dư địa phát triển và phát huy hiệu quả động lực sẵn có.

Là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của cả nước, Bắc Ninh luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ. Tháng 10 vừa qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã làm việc với thành phố về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số, đề nghị Bắc Ninh phát huy tiềm năng, lợi thế, nỗ lực cao nhất trong quý IV, đóng góp tích cực vào mục tiêu chung của đất nước. Phó Thủ tướng tin tưởng thành phố tiếp tục phát huy vai trò động lực của vùng đồng bằng sông Hồng, tiên phong trong đổi mới mô hình tăng trưởng quốc gia.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu toàn hệ thống chính trị không chủ quan, bằng lòng với kết quả đạt được, tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát tiến độ công việc, xác định rõ nhiệm vụ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị; đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, tạo chuyển biến thực chất trong thực thi công vụ.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển. Thành phố chỉ đạo đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, nhất là công trình giao thông và Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; đồng thời tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, gắn tiến độ với chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn. Các chủ đầu tư được yêu cầu chủ động xử lý vướng mắc, hoàn thiện hồ sơ, đẩy nhanh thanh toán, quyết toán theo quy định, tránh để nguồn lực chậm phát huy hiệu quả.

Trong lĩnh vực tài chính - ngân sách, Bắc Ninh chú trọng quản lý chặt chẽ thu, chi, khai thác hiệu quả các nguồn thu còn tiềm năng, nhất là từ thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và dịch vụ ăn uống. Công tác kiểm tra hoạt động chuyển nhượng bất động sản được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, bảo đảm công bằng và minh bạch trong kinh doanh.

Cùng với đó, thành phố tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, mở rộng hoạt động. Các sở, ngành, địa phương tăng cường đối thoại, chủ động nắm bắt và kịp thời tháo gỡ khó khăn liên quan đến đất đai, mặt bằng, thủ tục hành chính, hạ tầng kỹ thuật và nguồn lao động. Cải cách hành chính phải đi vào thực chất, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp, tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Chặng đường còn lại của năm 2026 không dài trong khi áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng lớn. Với nền tảng đã tạo dựng, cùng quyết tâm chính trị cao và các giải pháp đồng bộ, Bắc Ninh đang nỗ lực bứt phá trong quý cuối năm. Đây không chỉ là cuộc chạy đua để hoàn thành các chỉ tiêu trước mắt mà còn là cơ hội khơi thông nguồn lực, củng cố động lực phát triển, tạo nền tảng vững chắc để thành phố vươn tới những mục tiêu cao hơn.