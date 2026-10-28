Nước rút cho mục tiêu tăng trưởng

Dồn lực cho những động lực

Kết thúc 9 tháng năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 8,04%. Trong khi đó, mục tiêu tăng trưởng cả năm là 10,17%. Vì vậy, quý IV tạo áp lực lớn đối với công tác điều hành, nhất là khi thời gian thực hiện không còn nhiều.

Khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục được xác định là một trong những động lực quan trọng để tạo đột phá tăng trưởng với mức tăng phải đạt 27,15%, riêng công nghiệp tăng 30,88%. Đây là những chỉ tiêu đầy thách thức. Tuy nhiên, giải pháp đang được triển khai là rà soát năng lực sản xuất của từng doanh nghiệp, nắm chắc tình hình đơn hàng, nguồn nguyên liệu, lao động và thị trường tiêu thụ; kịp thời tháo gỡ khó khăn để các cơ sở sản xuất duy trì hoạt động ổn định, nâng công suất và tăng sản lượng.

Lĩnh vực công nghiệp được xác định là động lực tăng trưởng chính trong quý IV.

Thực tế tại Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang cho thấy vai trò của doanh nghiệp công nghiệp trong đóng góp vào tăng trưởng kinh tế. Kết thúc quý III, sản lượng thép cán của doanh nghiệp đạt 269 nghìn tấn, bằng 82% kế hoạch năm, doanh thu đạt hơn 3.700 tỷ đồng, bằng 86% kế hoạch năm, đóng góp cho ngân sách nhà nước 60 tỷ đồng.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang Nguyễn Duy Luân thông tin: Công ty đang chủ động khắc phục khó khăn về nguồn nguyên liệu, tổ chức sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động, nỗ lực hoàn thành vượt các mục tiêu đề ra, phấn đấu nộp ngân sách nhà nước cả năm đạt 100 tỷ đồng, vượt so với kế hoạch.

Duy trì hiệu quả sản xuất trong các khu, cụm công nghiệp là nhiệm vụ và giải pháp tích cực thúc đẩy động lực công nghiệp tăng trưởng. Đồng thời với những dự án công nghiệp sắp hoàn thành, cần rà soát cụ thể khối lượng công việc còn lại, xác định thời hạn hoàn thành và tập trung tháo gỡ vướng mắc để sớm đưa dự án vào hoạt động, tạo thêm sản lượng và giá trị tăng thêm cho nền kinh tế.

Cùng với sản xuất công nghiệp, giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ các công trình trọng điểm là nhiệm vụ cần được tập trung chỉ đạo. Các dự án chậm tiến độ đã được phân loại, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu và cơ quan liên quan; tập trung xử lý vướng mắc về mặt bằng, nguồn vật liệu, thủ tục và tổ chức thi công.

Những giải pháp đưa ra đã tạo chuyển biến tích cực khi chỉ số tăng trưởng lĩnh vực công nghiệp chế biến tháng 10 đã tăng 27,79%.

Khơi thông thị trường

Bên cạnh công nghiệp và đầu tư, khu vực dịch vụ cần được khai thác hiệu quả hơn trong những tháng cuối năm, khi nhu cầu mua sắm, đi lại và du lịch có xu hướng tăng. Theo báo cáo của ngành chuyên môn, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 35,62%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành tăng 55,56% so với cùng kỳ. Đây là những tín hiệu để tỉnh tiếp tục thúc đẩy thương mại, dịch vụ và tiêu dùng nội địa, góp phần tạo thêm động lực tăng trưởng.

Năm 2026, xã Đồng Văn đặt mục tiêu tăng trưởng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt 8%. Đến nay nhiều mục tiêu đã vượt kế hoạch, thậm chí vượt từ 20 đến trên 40% so với kế hoạch như: Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 10 tháng đạt trên 410 tỷ đồng, đạt 124,4% kế hoạch; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn đạt 1.174 tỷ đồng đạt 146,8%...

Trưởng phòng Kinh tế xã Đồng Văn Lý Văn Đông chia sẻ: Cơ bản các chỉ tiêu đề ra trong năm xã đang thực hiện đảm bảo tiến độ. Tuy nhiên, xã đang tận dụng tối đa những dư địa phát triển cuối năm như du lịch, dịch vụ trong mùa Lễ hội Hoa tam giác mạch, hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, tăng thu ngân sách… phấn đấu mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội cả năm đạt trên 10%, vượt mục tiêu đề ra.

Ngoài ra, hoạt động xuất nhập khẩu đang tiếp tục phát huy lợi thế cửa khẩu, tạo thuận lợi cho thông quan hàng hóa, duy trì dòng chảy thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường. Sản xuất nông nghiệp được duy trì ổn định, chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tổ chức thu hoạch và tiêu thụ nông sản đúng thời điểm. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng quý IV đạt 6,13%.

Không chỉ là những nỗ lực chung chung, trong công tác quản lý, các ngành, địa phương đã chuyển dịch phương thức lãnh đạo từ xây dựng kế hoạch sang triển khai những nhiệm vụ cụ thể, có thời hạn và giám sát kết quả đầu ra rõ ràng gắn với rõ trách nhiệm. Đồng thời tiếp tục cắt giảm, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện quy trình “luồng xanh 50%” đối với các dự án đầu tư trọng điểm ngoài ngân sách; tập trung phân loại, giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc của các dự án tồn đọng, kéo dài; hỗ trợ doanh nghiệp nhận diện sớm những khó khăn về nguyên liệu, thị trường, lao động và điều kiện sản xuất để có giải pháp giải quyết kịp thời.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc đã nhấn mạnh: Áp lực tăng trưởng trong những tháng còn lại của năm rất lớn, đòi hỏi quyết tâm cao, tinh thần trách nhiệm và sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, đồng hành của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh.

Hai tháng cuối năm là chặng nước rút với áp lực lớn nhưng cũng là cơ hội để Tuyên Quang phát huy những động lực tăng trưởng sẵn có. Từ duy trì và nâng công suất sản xuất công nghiệp, tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư đến kích cầu tiêu dùng, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả điều hành, mỗi giải pháp đang tiếp tục được cụ thể hóa bằng kết quả thực tế. Đây là cơ sở để tỉnh phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2026, tạo nền tảng cho phát triển trong những năm tiếp theo.