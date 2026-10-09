“Nước rút” bàn giao mặt bằng dự án kết nối Sân bay Long Thành

Thi công Dự án Xây dựng ĐT.770B, đoạn qua phường Bình Lộc.

Trước đó, mục tiêu hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng các dự án này trong tháng 9-2026 đã không đạt được.

Nỗ lực “thông” mặt bằng

Dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.769 đoạn đi qua xã Bình An dài khoảng 6,7km. Để phục vụ thi công dự án, địa phương và các đơn vị liên quan phải thực hiện thu hồi diện tích đất gần 29ha.

Ông Dương Văn Nhân, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Bình An cho biết: Đến thời điểm này, phần diện tích mặt bằng Dự án ĐT.769 đoạn qua địa bàn xã đã được bàn giao đạt khoảng 94% tổng diện tích cần thu hồi. Với phần diện tích còn lại, địa phương đang tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân để sớm hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án. “Thuận lợi trong quá trình thực hiện là người dân đồng thuận ủng hộ, do đó, xã Bình An đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu thực hiện bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án trong tháng 10-2026” - ông Nhân cho biết.

Tại xã Long Phước, Dự án Xây dựng ĐT.770B đoạn qua địa bàn có chiều dài hơn 4km. Để phục vụ triển khai thi công dự án, địa phương và các đơn vị liên quan phải thực hiện thu hồi diện tích đất gần 23ha.

Theo Chủ tịch UBND xã Long Phước Trần Văn Thân, hiện nay, địa phương đã bàn giao phần mặt bằng đạt khoảng 47% tổng diện tích cần thu hồi trên địa bàn xã. Mặt khác, địa phương cùng các đơn vị liên quan đã hoàn thành công tác phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho tất cả trường hợp trong khu vực dự án. Chính vì vậy, xã Long Phước đang quyết liệt triển khai công tác tuyên truyền, vận động người dân để sớm hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án.

Giữa tháng 7-2026, Đồng Nai đồng loạt khởi công các dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.773, ĐT.769 và xây dựng ĐT.770B. Đây là những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của thành phố nhằm kết nối các địa phương với Sân bay Long Thành. Để triển khai thực hiện các dự án này, các địa phương, đơn vị liên quan phải thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng hàng trăm hécta đất.

Theo ông Nguyễn Cao Tài, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, tính đến cuối tháng 9-2026, đối với các dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.773, ĐT.769 và xây dựng ĐT.770B, tỷ lệ phê duyệt phương án bồi thường đã đạt trên 90%. Tuy nhiên, việc bàn giao mặt bằng lại thực hiện chậm hơn so với kế hoạch của UBND thành phố. Nguyên nhân là quá trình triển khai thực hiện, các địa phương, đơn vị gặp một số vướng mắc về xác nhận nguồn gốc đất, thiếu nhân sự chuyên môn thực hiện công việc, công tác ban hành quyết định thu hồi đất còn chậm.

Ðã bàn giao nhiều mặt bằng đất cao su

Trong khu vực triển khai thực hiện các dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.773, ĐT.769 và xây dựng ĐT.770B, phần diện tích đất trồng cây cao su do Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai quản lý chiếm diện tích khá lớn. Cụ thể, phần diện tích đất trồng cây cao su trong khu vực triển khai các dự án có diện tích khoảng 200ha.

Trước thời điểm tháng 9-2026, việc chậm bàn giao mặt bằng diện tích đất cao su do chậm thực hiện thủ tục thanh lý, cắt cây cao su đã làm ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng chung cũng như công tác thi công các dự án. Sau đó, việc đẩy nhanh tiến độ triển khai bàn giao phần mặt bằng đất cao su đã được các đơn vị đôn đốc thực hiện.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, đến cuối tháng 9-2026, Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai thực hiện thủ tục thanh lý, cắt cây cao su và bàn giao phần diện tích mặt bằng gần 92ha trong khu vực thực hiện các dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.773, ĐT.769 và xây dựng ĐT.770B. Với phần diện tích đất cao su còn lại, đơn vị đã hoàn thành toàn bộ các thủ tục thanh lý cây và các đơn vị thanh lý cây cao su đang khẩn trương thực hiện cưa cắt để sớm bàn giao toàn bộ phần diện tích mặt bằng phục vụ thi công các dự án.

Ðể thực hiện các dự án nâng cấp, mở rộng ÐT.773, ÐT.769 và xây dựng ÐT.770B, các đơn vị, địa phương liên quan phải thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng diện tích đất hơn 600ha.