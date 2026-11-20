Cột nước phun trào gây hoang mang khi bất ngờ bùng phát từ một công trường ở thành phố Serang, tỉnh Banten, Indonesia, vào ngày 14/11.

Đoạn clip cho thấy cột nước cao 9,7 mét bắn lên từ mặt đất gần khu dân cư, trong khi người dân kinh ngạc đứng nhìn với vẻ không tin vào mắt mình.

Người dân địa phương cho biết nước phun trào lẫn với cặn đen và có mùi khí gas nồng nặc.

Nước phun cao 9,7 mét khiến người dân bất ngờ. Ảnh: X/@RadioElshinta

Surdi, người giám sát công trình xây dựng nhà máy đá gần đó, cho biết ban đầu một giếng khoan được đào tại địa điểm này để cung cấp nước cho nhà máy.

Ông nói: "Việc khoan giếng nhằm mục đích xây dựng nhà máy đá tinh thể. Lần thử đầu tiên ở độ sâu 22 mét đã thất bại - không tìm thấy nước và mũi khoan chạm phải đá".

Sau đó, công nhân đã khoan một lỗ thứ hai gần đó nhưng đã bịt kín lại sau khi không có nước.

Người giám sát nói thêm: "Không có nước chảy ra, vì vậy nó đã được bịt kín. Khi một máy xúc được đưa vào, nắp giếng vô tình bị va phải. Nó bị bật ra và nước bắt đầu phun trào".

Ông Handi Suryadi, một quan chức của cơ quan chức năng, cho biết cần phải tiến hành các xét nghiệm để xác định xem khí gas có gây nguy hiểm cho cư dân sống gần đó hay không.

Ông nói: "Trước tiên, chúng ta cần kiểm tra nồng độ khí gas. Hiện tại, không được mang bất kỳ ngọn lửa nào đến gần khu vực này".

Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường để đảm bảo an toàn.