Nước ngọt tại Đồng bằng sông Cửu Long trước thách thức El Nino 2027

Tiết kiệm nước, chủ động tích trữ, điều tiết nguồn nước và chuyển đổi cơ cấu cây trồng được xem là những giải pháp quan trọng để vùng đất Chín Rồng thích ứng với mùa khô được dự báo nhiều thách thức.

Dự báo nguồn nước về ĐBSCL trong mùa khô 2026-2027 có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 15-20%.

Lợi thế về nguồn nước đang đứng trước những thách thức ngày càng lớn do biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan và những thay đổi trong chế độ dòng chảy ở thượng nguồn. Ảnh: Duy Khương /TTXVN

Dự báo lượng nước từ sông Hậu về ít không chỉ làm giảm khả năng bổ sung nước cho hệ thống kênh rạch mà còn khiến việc lấy nước phục vụ sản xuất tại những khu vực cuối nguồn, ven biển trở nên khó khăn hơn.

Một trong những giải pháp mang tính lâu dài để thích ứng với nguy cơ thiếu nước ngọt là chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên và khả năng cung cấp nước của từng vùng.

Sự kết hợp giữa thiếu hụt lượng mưa, nắng nóng và bốc hơi gia tăng sẽ tạo thêm áp lực lên nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Giữ nước ngọt hôm nay chính là bảo vệ sinh kế và tương lai phát triển của vùng đất Chín Rồng. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Với quy mô dân số khoảng 15,8 triệu người, chiếm 15,6% dân số cả nước, bất kỳ sự suy giảm nghiêm trọng nào của nguồn nước ngọt cũng có thể tạo ra những tác động sâu rộng đến đời sống kinh tế - xã hội toàn vùng. Ảnh: Duy Khương /TTXVN

Trong sản xuất lúa, thay vì duy trì mực nước ngập liên tục trên ruộng, người sản xuất chủ động điều tiết lượng nước theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa, vừa tiết kiệm nước tưới vừa góp phần giảm chi phí sản xuất.

Ứng phó với mùa khô 2026-2027 không thể chỉ dừng lại ở những giải pháp tình thế mà cần được xem là một bước trong chiến lược bảo đảm an ninh nguồn nước lâu dài cho toàn vùng.

Nước ngọt cần được xem là tài nguyên có giới hạn, phải được phân bổ hợp lý giữa sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và các nhu cầu thiết yếu khác.