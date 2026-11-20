Theo ấn phẩm Militarnyi, Việt Nam đã tiến hành các cuộc thử nghiệm bắn đạn thật đối với xe bọc thép chở quân XTC-03 được trang bị pháo 30 mm.

Thông tin này được đăng tải trên tạp chí điện tử chính thức của tổ hợp công nghiệp quốc phòng Việt Nam - Tạp chí CNQP - KT.

Chương trình bắn thử bao gồm việc đánh giá các đặc tính chiến thuật và kỹ thuật của hệ thống vũ khí trên xe bọc thép chở quân bánh lốp (APC) XTC-03.

Cụ thể, hoạt động của pháo 30 mm, súng máy 7,62 mm, hệ thống phóng đạn khói ngụy trang, kính ngắm của xạ thủ và hệ thống điều khiển quang điện tử đã được đánh giá.

Tại trường bắn, nhà máy Z111, cùng với các cơ quan và đơn vị liên quan, đã tiến hành bắn vào các mục tiêu cố định trên mặt đất ở khoảng cách lên đến 1.000m cả ngày lẫn đêm.

Độ chính xác khi bắn trúng mục tiêu trên không vào ban ngày và mục tiêu di động trên mặt đất cũng được kiểm tra một cách kỹ lưỡng.

"Tất cả kết quả thử nghiệm đều xác nhận sự phù hợp với đặc tính kỹ thuật và chiến thuật đã công bố cũng như chương trình thử nghiệm đã được phê duyệt", thông báo cho biết.

Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam đã chỉ thị Nhà máy Z111 lắp ráp và hoàn thiện việc phát triển xe bọc thép chở quân bánh lốp XTC-03.

Trước đó, phương tiện này đã vượt qua các bài kiểm tra không tải, các đặc tính của hệ thống thủy lực và khí nén, khả năng nổi và vượt địa hình khi vượt chướng ngại vật.

Một trong những tính năng chính của XTC-03 là sự tích hợp các hệ thống hiện đại, bao gồm phát hiện bức xạ laser và cảnh báo kíp lái đồng bộ với hệ thống bắn lựu đạn khói;

Bên cạnh đó là hệ thống bảo vệ chống lại các mối đe dọa hóa học và hạt nhân; dập lửa tự động với chức năng khóa động cơ; tự động chuyển sang chế độ bảo vệ kíp lái.

Dự án xe bọc thép chở quân lần đầu tiên được công bố rộng rãi vào tháng 4 năm nay. Được biết, khối lượng của chiếc xe khoảng 16 tấn. Xe được trang bị động cơ V8 với công suất 351 mã lực. Tốc độ tối đa của XTC-03 là 85 km/h.

Ở phần đuôi có một khoang đổ bộ, được thiết kế cho 8 binh sĩ. Việc đổ quân được thực hiện thông qua một đường dốc ở đuôi xe hoặc các cửa sập trên nóc.

XTC-03 là một phương tiện lưỡng cư, chiếc xe thiết giáp này được đẩy trên mặt nước bởi hai chân vịt đặt ở hai bên đuôi xe, và có một tấm chắn sóng được lắp đặt ở mũi xe.

Mức độ bảo vệ thân xe đáp ứng tiêu chuẩn STANAG cấp 4, có khả năng chống lại đạn xuyên giáp loại B-32 cỡ nòng 14,5×114 mm ở khoảng cách 200 mét, cũng như mảnh vỡ của đạn pháo nổ mạnh 155 mm ở cự ly khoảng 30 mét.