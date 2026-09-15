Nước ngập sâu tại hầm chui trước Bến xe Miền Đông mới sau cơn mưa lớn

Đến chiều cùng ngày, tình trạng ngập vẫn diễn ra tại hầm chui này, với đoạn ngập dài khoảng 100m, mực nước sâu từ 30-50cm. Do hầm bị ngập, nhiều người đi xe máy không dám lưu thông qua khu vực.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố (chủ đầu tư) đang khắc phục tình trạng ngập nước trong hầm chui và xác định nguyên nhân cụ thể.

Trước đây, hầm chui này cũng từng xảy ra một số lần ngập nước. Nguyên nhân được xác định trong các lần ngập trước chủ yếu liên quan đến sự cố máy bơm, hệ thống điện và tình trạng rác chắn tại miệng cống thoát nước gần hầm.

Hầm chui trước Bến xe miền Đông mới ngập nước sau cơn mưa lớn - Ảnh: TTXVN

Hầm chui này nằm ở phía trước Bến xe Miền Đông mới, là một hạng mục thuộc dự án cầu vượt trước bến xe, nhằm tăng khả năng kết nối giao thông tại cửa ngõ phía Đông của Thành phố. Hầm chui dài 670m, rộng 8m, được thông xe đầu năm 2023, chỉ dành cho xe hai bánh và ô tô con lưu thông.