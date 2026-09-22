Nước ngập sâu sau 6 giờ mưa lớn, thế nhưng cảnh tượng bên trong đám cưới đặc biệt này lại khiến nhiều người xúc động

Những ngày qua, hình ảnh hàng trăm khách mời lội nước vào dự 1 đám cưới tại thôn Xuân Giang, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Các đoạn clip cho thấy nước tràn vào khu vực dựng rạp, ngập quanh những bàn tiệc. Dù thời tiết không thuận lợi, đông đảo khách mời vẫn đội mưa, xắn quần lội nước đến chúc mừng gia đình 2 bên.

Những hình ảnh này được ghi lại tại lễ vu quy của cô dâu M.T. vào ngày 19/9. Trước ngày tổ chức, gia đình dự kiến chuẩn bị khoảng 80 bàn tiệc để đón 800 khách. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến toàn bộ khu vực tổ chức bị ngập.

Mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến toàn bộ khu vực tổ chức bị ngập.

Có thời điểm nước trong rạp dâng cao khoảng 40-50 cm. Gia đình cô dâu và đơn vị phụ trách tiệc cưới phải nhanh chóng thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn để buổi lễ có thể tiếp tục.

Anh Nguyên Trần, 42 tuổi, người phụ trách đơn vị tổ chức tiệc cưới, cho biết mưa lớn kéo dài khoảng 6 giờ trong ngày 19/9. Khi nước bắt đầu dâng, những người tổ chức rất lo lắng do nhiều thiết bị phục vụ buổi tiệc đã được lắp đặt tại khu vực ngập.

Đơn vị tổ chức sau đó kê cao loa, đài cùng các thiết bị điện tử để tránh nước. Hệ thống dây điện cũng được kiểm tra và bố trí lại nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố.

Ban đầu, anh Nguyên Trần cho rằng thời tiết bất lợi sẽ khiến nhiều khách không thể đến dự. Tuy nhiên, sau đó khách mời vẫn lần lượt có mặt. Nhiều người xắn quần, lội qua khu vực ngập để vào rạp, gửi lời chúc mừng cô dâu và chú rể.

“Mưa lũ là điều không ai mong muốn, nhưng mọi người đều vui vẻ, dành tình cảm và chia sẻ với gia đình”, anh Nguyên Trần cho biết.

Nhiều người xắn quần, lội qua khu vực ngập để vào rạp, gửi lời chúc mừng cô dâu và chú rể.

Theo người phụ trách tiệc cưới, khoảng 780 khách đã đến dự. Chỉ một số ít người vắng mặt do có việc đột xuất hoặc những lý do khác. Bên trong rạp, các bàn tiệc vẫn kín người dù nước ngập xung quanh.

Hình ảnh đám cưới sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng đây sẽ là kỷ niệm khó quên đối với cô dâu, chú rể, gia đình 2 bên và toàn bộ khách mời. Việc hàng trăm người vẫn đến dự giữa lúc mưa lớn cũng thể hiện tình cảm của họ hàng, bạn bè và người dân địa phương dành cho gia đình.

Theo người dân, mưa kéo dài đã khiến nhiều khu vực trong vùng bị ngập. Riêng địa điểm tổ chức lễ vu quy, mực nước cao nhất được ghi nhận khoảng 50 cm.

Cơ quan khí tượng cho biết trong ngày 19/9, vùng mưa to dịch chuyển đến Nghệ An và Hà Tĩnh. Trọng tâm mưa lớn nằm ở phía Đông 2 tỉnh, với lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm. Tại trạm Vinh, tỉnh Nghệ An, lượng mưa đạt 399 mm, vượt kỷ lục từng được ghi nhận vào tháng 9/1985.

Từ ngày 20/9, mưa lớn diện rộng tại Nghệ An và Hà Tĩnh giảm dần rồi cơ bản chấm dứt.

(T/h theo Tiền Phong, Dân Trí)