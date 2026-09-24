Nước ngập chưa kịp rút, mưa lớn đã trở lại Đồng Nai

Những ngày qua tại TP.Đồng Nai có mưa lớn, lượng nước thoát không kịp khiến nhiều nơi trung tâm thành phố bị ngập lụt.

Trưa 24/9, nhiều tuyến đường ở phường Phước Tân, xã Bình Minh... vẫn còn ngập nước.

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Người dân phường Phước Tân bì bõm đưa con đi học và đi làm

Tại phường Phước Tân, khu dân cư cạnh cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, nước sông Buông lên cao khiến nước tràn vào khu dân cư, tái ngập, ảnh hưởng đến quá trình sinh hoạt của người dân.

Đoạn đường DT767 qua cầu Sông Thao hướng về ngã ba Trị An (xã Bình Minh) cũng ngập sâu ảnh hưởng đến giao thông.

Đến 14h cùng ngày, trong khi nước có dấu hiệu rút ở các tuyến đường thì trời lại đổ mưa to.

Nước ngập sâu, lâu rút tại đường DT767 đoạn qua ấp Sông Mây, xã Bình Minh

Theo anh Phạm Hổ (ấp Sông Mây, xã Bình Minh), ngày 23/9, mưa lớn khiến nước dâng cao, đường ĐT767 bị ngập. Đến trưa nay, nước đã rút khoảng 15cm, nhưng đầu giờ chiều tiếp tục có mưa khiến anh lo ngại nước lại dâng, tràn vào nhà.

Theo Trung tâm khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào lúc 13h ngày 24/9, mực nước trên sông Đồng Nai đang xuống và ở dưới mức báo động 2. Trung tâm đo được mực nước tại trạm Tà Lài là 112,38m, dưới mức báo động 2 là 0,12m. Trung tâm dự báo trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài sẽ tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ1. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và sạt lở bờ sông, suối trên lưu vực sông Đồng Nai tại địa bàn các xã Đăk Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh thuộc thành phố Đồng Nai và các địa bàn lân cận.