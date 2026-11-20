GS.TS Nguyễn Thái Yên Hương cùng sinh viên Học viện Ngoại giao. (Nguồn: Học viện Ngoại giao)

Bước sang thập niên thứ ba của thế kỷ XXI, thế giới đang chuyển động với những biến đổi sâu sắc, khi cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn thêm phần quyết liệt, công nghệ số cùng trí tuệ nhân tạo bứt phá mạnh mẽ, những vấn đề về phân cực chính trị, bất bình đẳng xã hội, bản sắc hay biến đổi khí hậu đan xen ngày càng phức tạp.

Trong bối cảnh đó, việc nhận diện đúng những vận động bên trong của các trung tâm quyền lực toàn cầu có ý nghĩa thiết thực đối với việc triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và nâng cao năng lực tự chủ, tự cường của Việt Nam trong giai đoạn mới, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Cuốn sách “Nước Mỹ trong nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump: Góc nhìn lịch sử và văn hóa” do GS.TS Nguyễn Thái Yên Hương chủ biên và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành vào tháng 11/2026, ra đời đúng vào thời điểm giàu ý nghĩa này. Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng với tư cách Tổng thống thứ 47 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, quan hệ Việt Nam - Mỹ cũng đã bước sang khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện.

Thay vì chỉ xem xét nhiệm kỳ thứ hai như một hiện tượng chính trị ngắn hạn, công trình tiếp cận vấn đề bằng lăng kính liên ngành, kết hợp giữa lịch sử chính trị học, quan hệ quốc tế và nghiên cứu văn hóa chính trị, làm rõ mạch vận động của chủ nghĩa dân túy từ thời Jackson, Ronald Reagan đến hiện tại. Từ nền tảng ấy, cuốn sách phân tích các nhân tố dẫn tới sự trở lại của Tổng thống Trump, cách vận hành quyền lực hành pháp và những chính sách trọng yếu, đồng thời phác thảo các kịch bản về khả năng vận động của hệ thống chính trị Mỹ trong giai đoạn tới.

Công trình kết nối tri thức hai thế hệ

Điều khiến công trình càng thêm đáng chú ý nằm ở cách nó được hình thành. Đây là cuốn sách thứ năm được xuất bản với sự tham gia của các bạn sinh viên, dưới sự dẫn dắt của GS.TS Nguyễn Thái Yên Hương, nguyên Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, cùng một số nhà khoa học trẻ và sinh viên đang theo học tại Học viện.

Điều này cho thấy một mô hình gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học, nơi người thầy chủ động mở rộng không gian học thuật để sinh viên cùng bước vào quá trình sáng tạo tri thức một cách thực chất.

Không chỉ làm việc cùng các chuyên gia lâu năm, GS.TS Nguyễn Thái Yên Hương còn tạo cơ hội cho các bạn sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học “thực chiến”. Qua các phần việc cụ thể, từ tìm kiếm và kiểm chứng tư liệu, phân tích thông tin đến thảo luận và hoàn thiện bản thảo, sinh viên không chỉ làm quen với quy trình làm khoa học bài bản mà còn rèn luyện tư duy độc lập, phân tích thông tin dựa trên bằng chứng khoa học và dũng cảm đối diện với những điểm chưa chính xác để điều chỉnh.

Sức hút của những công trình chung mang dấu ấn thầy trò ấy cũng thể hiện rõ ngay từ khi xuất bản. Khi nhóm tác giả nhận sách từ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, nhiều bản đã sớm có chủ qua những lời đặt trước của giảng viên, đồng nghiệp và nhiều thế hệ sinh viên, khiến sách nhanh chóng hết ngay khi chưa kịp về đến Học viện.

Tâm huyết của người thầy trong bồi dưỡng thế hệ trẻ

Với các sinh viên trong nhóm tác giả, cơ hội ấy không chỉ là một dòng tên trong công trình, mà còn là bước ngoặt giúp các em trưởng thành nhanh hơn.

Em Nguyễn Thanh Hòa, một trong những sinh viên có cơ hội tham gia nhóm tác giả của cuốn sách, chia sẻ: “Việc được tham gia nghiên cứu khoa học với cô thực sự giúp em vượt ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Thử lượng hóa đơn giản thôi, bình thường tiểu luận chúng em làm có độ dài từ 10-15 trang, còn một chương sách thường từ mấy chục đến hơn trăm trang, tức là chỉ với một chương sách, chúng em làm tới 10 bài tiểu luận!”.

Nhưng theo Hòa, thử thách không nằm ở con số. “Khó hơn là nếu mỗi bài tiểu luận là một nội dung riêng, thì với một chương sách, chúng em cần làm sao cho các nội dung thật liên kết và logic”. Để làm được điều đó, các bạn trẻ được tham gia vào mọi giai đoạn, từ lên ý tưởng, lập dàn ý, thu thập thông tin đến viết bài, tất cả dưới sự giám sát và chỉ bảo sát sao của Giáo sư. “Dần dần, tốc độ và chất lượng viết của chúng em tiến bộ rõ rệt”, Hòa chia sẻ. Từ một bài tập về nhà đến một chương sách là một khoảng cách không nhỏ. Nhưng chính “bệ phóng” ấy đã giúp những sinh viên như Hòa tự tin hơn khi bước ra khỏi giảng đường.

Đằng sau những trang sách và mô hình làm việc cùng sinh viên là tâm huyết lớn của GS.TS Nguyễn Thái Yên Hương trong việc bồi dưỡng thế hệ trẻ. Theo cô, bên cạnh kết quả cuối cùng là một công trình khoa học, quá trình sinh viên được trực tiếp tham gia, va chạm và trưởng thành mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nhiều sinh viên ban đầu thường e ngại trước nghiên cứu khoa học vì sợ khó, sợ sai hoặc thiếu tự tin khi bắt đầu, người thầy sẽ đóng vai trò gợi mở và định hướng từng bước phù hợp để các em tự rèn tư duy đa chiều.

Lời nhắn gửi giản dị rằng “Cứ đi là sẽ đến!” vẫn thường được cô gửi gắm như một điểm tựa để người trẻ vượt qua rào cản tâm lý và tự tin hơn trên con đường học tập. Không phải sinh viên nào từng cùng cô làm nghiên cứu sau này cũng chọn con đường nghiên cứu chuyên nghiệp, mỗi người có thể đi trên những hành trình khác nhau, nhưng tư duy logic, kỹ năng phân tích, đánh giá và tinh thần trách nhiệm được bồi đắp từ những ngày đầu ấy sẽ trở thành hành trang bền vững hỗ trợ các em không chỉ trong học tập mà còn trong sự nghiệp trương lai.

Tâm huyết lặng lẽ mà sâu sắc ấy chính là cách người thầy tiếp lửa cho thế hệ trẻ, góp phần nuôi dưỡng nguồn nhân lực có tầm nhìn và bản lĩnh cho đất nước trong chặng đường phát triển mới.