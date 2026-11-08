Nước mỹ sau lá phiếu giữa nhiệm kỳ

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Thông điệp từ những lá phiếu bất mãn

Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ đối mặt với nhiều sức ép. Kinh tế, chi phí sinh hoạt, chính sách nhập cư và cuộc xung đột với Iran trở thành những vấn đề chi phối tranh luận chính trị.

Theo kết quả được các hãng truyền thông Mỹ công bố, đảng Dân chủ giành được nhiều chiến thắng tại những địa bàn vốn có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa, trong đó có Texas, South Carolina và Kansas. Đảng này giành ít nhất 54 ghế tại Thượng viện và tăng thêm ít nhất 30 ghế tại Hạ viện.

Điểm đáng chú ý là những vấn đề kinh tế từng góp phần đưa ông Trump trở lại Nhà Trắng năm 2024 lại trở thành sức ép đối với đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử lần này. Theo khảo sát cử tri của Associated Press, gần 9/10 người được hỏi cho biết chi phí sinh hoạt là yếu tố quan trọng hoặc mang tính quyết định đối với lá phiếu.

Khoảng hai phần ba cho rằng các chính sách của Tổng thống Trump góp phần làm gia tăng lạm phát. Giá cả hàng hóa, nhiên liệu, nhà ở và những khoản chi tiêu thiết yếu tiếp tục tạo áp lực lên đời sống người dân.

Bên cạnh đó, cuộc xung đột với Iran và những tác động đến giá năng lượng cũng ảnh hưởng đến đánh giá của cử tri về chính sách điều hành. Những vấn đề quốc tế, vốn thường được xem xét dưới góc độ an ninh và chiến lược, đã gắn trực tiếp với đời sống kinh tế trong nước.

Một yếu tố khác là sự dịch chuyển trong lựa chọn của các nhóm cử tri trẻ, phụ nữ và người Mỹ gốc Latinh. Theo phân tích của CBS News, những nhóm từng có sự chuyển dịch đáng kể về phía ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2024 đã quay lại ủng hộ các ứng cử viên Dân chủ với tỷ lệ đáng kể trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Điều này cho thấy sự ủng hộ chính trị không phải là lựa chọn cố định, mà luôn chịu tác động từ kết quả thực hiện các cam kết và lợi ích mà cử tri cảm nhận được.

Vì vậy, có thể nhìn nhận kết quả bầu cử như một thông điệp về trách nhiệm quản trị. Cử tri không chỉ đánh giá những tuyên bố hay định hướng chính sách, mà còn quan tâm trực tiếp đến hiệu quả thực tế. Khi những kỳ vọng về cải thiện đời sống chưa được đáp ứng, lá phiếu trở thành phương thức thể hiện sự không hài lòng và yêu cầu điều chỉnh.

Cán cân quyền lực và những tác động phía trước

Việc đảng Dân chủ kiểm soát cả hai viện Quốc hội tạo ra thay đổi lớn trong môi trường chính trị của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ, Nhà Trắng sẽ phải đối diện với một Quốc hội do lực lượng đối lập nắm đa số, khiến quá trình thông qua các dự luật, ngân sách và triển khai chương trình nghị sự có thể gặp nhiều trở ngại hơn.

Tuy nhiên, chiến thắng về số ghế không đồng nghĩa với việc đảng Dân chủ có thể quyết định mọi vấn đề. Tổng thống vẫn nắm quyền hành pháp và có quyền phủ quyết các dự luật. Quốc hội muốn vượt qua quyền phủ quyết cần đạt đa số hai phần ba tại cả hai viện. Bên cạnh đó, những khác biệt quan điểm giữa các nhóm trong nội bộ mỗi đảng cũng là yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hình thành đồng thuận.

Do vậy, tương quan quyền lực mới có thể khiến chính trường Washington bước vào giai đoạn cạnh tranh và giám sát quyết liệt hơn. Một mặt, cơ chế kiểm soát và cân bằng quyền lực được thể hiện rõ hơn; mặt khác, nguy cơ đình trệ lập pháp, bất đồng về ngân sách và đối đầu giữa Nhà Trắng với Quốc hội cũng gia tăng.

Đối với Việt Nam, những chuyển động chính trị tại Mỹ đặt ra yêu cầu tiếp tục theo dõi sát các điều chỉnh trong chính sách thương mại, đầu tư, công nghệ và hợp tác quốc tế. Mỹ là đối tác quan trọng của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, vì vậy tính ổn định, khả năng dự báo của chính sách và việc duy trì các khuôn khổ hợp tác có ý nghĩa thiết thực đối với quan hệ hai nước.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 cho thấy một đặc điểm đáng chú ý của đời sống chính trị Mỹ: quyền lực luôn chịu sự kiểm chứng của cử tri và cơ chế giám sát thể chế. Với đảng Dân chủ, giành quyền kiểm soát Quốc hội mới là bước khởi đầu; thách thức tiếp theo là chứng minh năng lực đưa ra những giải pháp cụ thể.

Với Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa, kết quả này là yêu cầu phải nhìn nhận những phản hồi từ xã hội, điều chỉnh chính sách và tìm kiếm sự đồng thuận rộng rãi hơn.

Hai năm cuối nhiệm kỳ vì thế sẽ là giai đoạn có nhiều thách thức đối với cả Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ. Điều cử tri chờ đợi không chỉ là sự thay đổi trong tương quan chính trị, mà còn là những chuyển biến thực chất về kinh tế, đời sống và vị thế của nước Mỹ trong một thế giới nhiều biến động.