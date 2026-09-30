Nước Mỹ chưa quay lưng với xe xăng

Giảm áp lực cho thị trường xe xăng

Theo ước tính của Bộ Giao thông Mỹ, tiêu chuẩn mới giúp giảm chi phí cho xe mới, song cũng khiến lượng tiêu thụ nhiên liệu và phát thải gia tăng. Tiêu chuẩn mới quy định: Tính tới năm 2030, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình được giữ ở mức 14,7km/lít, thấp hơn so với mục tiêu 21.4km/lít dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden.

Quy chuẩn mới từ Bộ Giao thông Mỹ sẽ giảm tải áp lực cho thị trường xe xăng tại Mỹ. (Ảnh: USA Today)

Cơ quan quản lý giao thông Mỹ cho biết, quy định này sẽ giúp các hãng xe cắt giảm chi phí đối với sản phẩm xe xăng. Tuy nhiên, tính trên vòng đời của mỗi chiếc xe, tổng chi phí nhiên liệu suốt thời gian vận hành có thể tăng lên 1.600 USD.

Ngoài ra, quy định mới cũng sẽ ảnh hưởng tới nguồn thu của các doanh nghiệp trong ngành.

Về phía các hãng xe, Liên minh đổi mới ngành ô tô (Alliance for Automotive Innovation), đại diện cho GM, Toyota, Volkswagen, Ford và một số hãng xe khác khẳng định, Chính phủ có đường lối đúng đắn khi đưa ra chuẩn nhiên liệu phù hợp với luật pháp và tình hình thị trường hiện tại.

Các hãng xe cho rằng, chính sách trước đó của ông Biden buộc toàn ngành phải chuyển đổi sang xe điện - một điều xa vời với hiện trạng thị trường và nhu cầu người tiêu dùng.

Người tiêu dùng có được hưởng lợi?

Tờ Washington Post đưa tin, chính quyền Tổng thống Trump nói về các quy định mới như một giải pháp tiết kiệm chi phí cho người dân trong bối cảnh lạm phát, vật giá xảy ra trên khắp nước Mỹ trong vài năm qua.

Theo Cục An toàn giao thông đường bộ Mỹ, giá xe sẽ giảm 1.289 USD từ nay tới 2031 nhờ hạ thấp chuẩn tiêu thụ nhiên liệu.

Tuy nhiên, cơ quan này cũng cảnh báo, chi phí giảm sẽ có lợi cho người dân nếu được hiện thực hóa tới khâu bán ra cho người tiêu dùng, thay vì dừng lại ở việc giảm chi phí cho các hãng xe.

Người tiêu dùng được hưởng lợi nếu các hãng giảm giá xe mới khi bán ra. (Ảnh: Michigan Advance)

Hôm 28/9, tại sự kiện công bố quy định mới, khẩu hiệu "tự do đồng nghĩa với giá xe hợp lý" là tinh thần chủ đạo.

Trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết: "Điều đó có nghĩa là giá xe rẻ hơn, giúp các hộ gia đình tiết kiệm hàng ngàn đô la mà vẫn mua được chiếc xe mới, đẹp và an toàn".

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, giới phân tích nghi ngờ rằng, giá xe giảm 1.300 USD chưa chắc phát huy hiệu quả, khi giá xe trung bình đang ở mức 50.000 USD.

Chuyên gia Stephanie Brinley của ngành xe tại Mobility Global nhận định, việc các nhà sản xuất tiết kiệm chi phí không tự động chuyển hóa thành giá rẻ hơn cho người tiêu dùng. Doanh nghiệp bớt áp lực về quy chuẩn, bớt ráo riết "điện hóa", song người tiêu dùng vẫn có nhu cầu mua xe điện và hybrid, trong bối cảnh giá dầu leo thang như hiện nay.

Jessica Caldwell, trưởng bộ phận nghiên cứu thị hiếu khách hàng cho hay, các hãng xe vốn gặp khó với chính sách thuế quan của Tổng thống Trump, là nguyên nhân khiến giá cả leo thang. Do vậy, chi phí giảm từ quy chuẩn nhiên liệu sẽ bù trừ vào phần đội lên do thuế quan, thay vì tới tay người mua xe.

Thời gian qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra nhiều biện pháp tạo điều kiện cho thị trường xe xăng, bao gồm việc hủy bỏ ưu đãi thuế trị giá 7.500 USD dành cho xe điện mới hồi năm ngoái. Về vấn đề môi trường, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) hồi tháng 2/2026 đưa ra dẫn chứng khoa học, phủ nhận việc khí nhà kính gây nguy hại cho sức khỏe con người, đồng thời loại bỏ tiêu chuẩn liên bang về hệ thống ống xả gắn trên xe hơi và xe tải.