Theo truyền thông Mỹ ngày 17/11, thế giới công nghệ vừa trải qua những ngày đầy khó khăn sau một loạt sự cố trên diện rộng khiến nhiều hoạt động trong đời sống bị đình trệ.

Mạng liên lạc nội bộ của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ gián đoạn

Một mạng lưới nội bộ được Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) sử dụng để trao đổi thông tin mật đã ngừng hoạt động trong ngày 17/11, sau khi cơ quan này tiến hành bảo trì định kỳ.

Trong thông báo, NSA cho biết: “Một số hệ thống nội bộ bị ảnh hưởng, song các năng lực thiết yếu phục vụ nhiệm vụ vẫn hoạt động đầy đủ và khả năng bảo vệ an ninh quốc gia của chúng tôi không bị suy giảm”. NSA nhấn mạnh cơ sở hạ tầng của cơ quan có nhiều lớp dự phòng nhằm duy trì hoạt động trong quá trình bảo trì theo kế hoạch cũng như khi xảy ra sự cố bất ngờ. Tuy nhiên, cơ quan này không cung cấp thêm thông tin về nguyên nhân cũng như phạm vi ảnh hưởng của sự cố.

Trong khi đó, một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết sự cố đã ảnh hưởng đến hoạt động của NSANet - mạng lưới liên lạc nội bộ được phân loại mật và do các nhân viên NSA sử dụng.

Sự cố của Apple

Ngày 17/11, tập đoàn Apple thông báo đã khắc phục sự cố gây gián đoạn một số dịch vụ của hãng, trong đó có Apple Pay, iCloud và Apple Support. Sự cố bắt đầu từ sáng cùng ngày, ảnh hưởng đến hàng nghìn người dùng và được Apple xác định là do lỗi trong một bản cập nhật nội bộ, không liên quan đến tấn công mạng.

Trước đó, người phát ngôn Apple cho biết nhiều hệ thống của công ty đã hoạt động trở lại sau khi bản cập nhật nội bộ gây ra sự cố. Hãng đang khẩn trương khôi phục các hệ thống còn lại. Đến tối 17/11, các vấn đề được ghi nhận đều đã được khắc phục và trang theo dõi trạng thái hệ thống của Apple hiển thị toàn bộ dịch vụ ở trạng thái sẵn sàng phục vụ người dùng.

Trên trang “System Status”, Apple ghi nhận sự cố với nền tảng AppleCare - dịch vụ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và bảo hành thiết bị - từ 11h15. Đến 15h30, hãng xác định sự cố ảnh hưởng đến tất cả người dùng và vẫn đang diễn ra; dịch vụ mua AppleCare cũng tạm thời không khả dụng. Chỉ 9 phút sau, sự cố này được đánh dấu là đã khắc phục.

Nhiều ngân hàng lớn tại Mỹ gặp sự cố

Một chi nhánh ngân hàng Bank of America ở thành phố Boston, bang Massachusetts (Mỹ). Ảnh: Đoàn Hùng - P/v TTXVN tại Mỹ

Trước đó, khách hàng của nhiều ngân hàng lớn tại Mỹ, gồm JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo và Capital One, ngày 16/11 phản ánh tình trạng gián đoạn dịch vụ ngân hàng trực tuyến, khiến nhiều người không thể truy cập ứng dụng trên điện thoại hoặc kiểm tra số dư tài khoản. Một số khách hàng cũng gặp khó khăn khi sử dụng dịch vụ chuyển tiền Zelle. Nguyên nhân sự cố hiện chưa được xác định.

JPMorgan Chase ghi nhận hơn 3.300 báo cáo sự cố. Bank of America và Wells Fargo có tổng cộng khoảng 1.400 phản ánh tương tự. Khách hàng Capital One cũng thông báo gặp trở ngại khi sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến.

Đại diện JPMorgan Chase xác nhận ngân hàng đang gặp trục trặc kỹ thuật, khiến một số giao dịch mất nhiều thời gian xử lý hơn bình thường. Tuy nhiên, ngân hàng khẳng định khách hàng vẫn có thể truy cập tài khoản và sử dụng tiền trong tài khoản, đồng thời cho biết đang khẩn trương khắc phục sự cố. Bộ phận hỗ trợ khách hàng của Chase trên mạng xã hội X cũng xác nhận tình trạng gián đoạn và gửi lời xin lỗi vì những bất tiện phát sinh.

Trong khi đó, đại diện Zelle khẳng định hệ thống chuyển tiền của công ty vẫn hoạt động bình thường, đồng thời cho rằng những khó khăn khách hàng gặp phải xuất phát từ các ngân hàng đối tác.

Sự cố liên lạc hàng không

Các máy bay tại sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 13/11 đã ban hành lệnh dừng bay trên toàn quốc do những tình huống đặc biệt và vì lý do an toàn.

Thông báo bất thường này, được đăng vào chiều 13/11, không cung cấp thêm thông tin, ngoài việc nêu rõ tất cả các chuyến bay khởi hành phải tiếp tục dừng tại mặt đất cho đến khi có thông báo mới. Theo FAA, các chuyến bay quốc tế đến sẽ được xử lý theo từng trường hợp cụ thể.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho biết FAA đã ra lệnh tạm dừng mọi hoạt động cất cánh trên toàn quốc sau khi xảy ra sự cố liên lạc ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống Trung tâm Kiểm soát Không lưu Đường dài.

Trong khoảng 4 tiếng ngày 13/11, sự cố khiến hàng chục nghìn chuyến bay bị hủy, hoãn gây gián đoạn hoạt động đi lại trong nhiều ngày. Ước tính số chuyến bay bị hủy là hơn 18.000 chuyến.

Việc ban hành lệnh tạm dừng khởi hành trên toàn nước Mỹ là động thái rất hiếm khi xảy ra. Lần gần nhất lệnh tạm dừng cất cánh trên toàn quốc được ban hành là vào tháng 1/2023, khi hệ thống thông báo dành cho phi công gặp sự cố.

Microsoft gặp sự cố kéo dài nhiều giờ

Biểu tượng Microsoft tại London, Anh. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ngày 12/11, sự cố kỹ thuật tại Microsoft khiến nhiều dịch vụ của tập đoàn công nghệ này, trong đó có Microsoft 365, Outlook và Teams, bị gián đoạn trong hơn 5 giờ, ảnh hưởng đến hàng nghìn người dùng. Vụ việc cũng tác động đến các kết nối mà các dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) của OpenAI và Anthropic sử dụng.

Microsoft cho biết sự cố xảy ra khi một số máy chủ bất ngờ ngừng hoạt động, khiến hệ thống không thể xử lý lượng công việc tăng cao. Hãng khẳng định nguyên nhân không phải lưu lượng truy cập tăng đột biến.

Tập đoàn này thông báo các máy chủ đã được khôi phục bước đầu vẫn duy trì hoạt động ổn định, đồng thời đang chuyển hướng lưu lượng truy cập sang các tuyến kết nối thay thế và đẩy nhanh quá trình đưa những máy chủ còn lại trở lại hoạt động. Microsoft cảnh báo người dùng có thể chỉ khôi phục quyền truy cập từng bước khi các ứng dụng kết nối trở lại.

Phó Chủ tịch điều hành Microsoft Charles Lamanna xác nhận nguyên nhân đầu tiên là một lỗi tiềm ẩn trong phần mềm dành cho máy chủ cổng kết nối mạng của Microsoft 365. Lỗi này được đưa vào hệ thống từ tháng 7 nhưng không gây vấn đề trong hơn 3 tháng vận hành. Yếu tố thứ hai là lưu lượng truy cập tăng đột ngột khi Microsoft Teams chuyển sang sử dụng cổng kết nối chính, vốn đang xử lý lưu lượng của Outlook, sau khi hệ thống dự phòng gặp trục trặc

Rủi ro của công nghệ

Các sự cố đã khiến người tiêu dùng lo ngại và làm xuất hiện hàng loạt hình ảnh chế trên mạng xã hội, khi mọi người tìm cách lý giải chuỗi trục trặc công nghệ liên tiếp, từ những nguyên nhân vô hại cho đến các âm mưu đen tối.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng nguyên nhân thực sự đằng sau chuỗi sự cố trùng hợp bất thường này ít đáng lo ngại hơn nhiều.

Ông Tom Hegel, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại công ty an ninh mạng SentinelOne, nhận định: “Chúng ta đang ở trong giai đoạn công nghệ phát triển chưa đủ độ chín, giống như tuổi thiếu niên kỳ lạ, khi các hệ thống vẫn chưa đủ hoàn thiện để có thể thực hiện những hoạt động này mà không gây gián đoạn dịch vụ”.

Với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI), các doanh nghiệp đang khắc phục nhiều lỗ hổng phần mềm hơn bao giờ hết, đồng thời nâng cấp các hệ thống lạc hậu để chuẩn bị ứng phó với làn sóng tấn công có thể xảy ra sau những vụ việc gây chú ý lớn như sự cố liên quan đến Hugging Face.

Theo ông Sam Rubin, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách tư vấn và tình báo về mối đe dọa tại đơn vị Unit 42 thuộc công ty Palo Alto Networks, điều này đang tạo thêm áp lực cho các nhóm công nghệ thông tin và an ninh mạng, buộc họ phải chạy đua để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Trong giai đoạn bất ổn kéo dài này, ông Rubin cho rằng các doanh nghiệp cần ưu tiên cập nhật những hệ thống dễ bị khai thác nhất và bảo đảm hoạt động không bị đình trệ khi xảy ra sự cố. Ông nhấn mạnh: “Các doanh nghiệp cần tính đến phương án tiếp tục vận hành khi một trong những hệ thống công nghệ thông tin của mình ngừng hoạt động”.

Các cơ quan và doanh nghiệp đã loại trừ khả năng xảy ra tấn công mạng. Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Jay Clayton bác bỏ nghi vấn cho rằng các hoạt động phá hoại có chủ đích là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt sự cố tại các tập đoàn công nghệ lớn và cơ quan chính phủ trong tuần qua. Ông nói: “Đây không phải là cuộc tấn công mạng và cũng không phải là nỗ lực phối hợp của quốc gia nào đó. Chúng tôi đã xem xét vấn đề này rất kỹ lưỡng”.

Tuy nhiên, lời giải thích rằng các sự cố chỉ xuất phát từ hoạt động cập nhật, vá lỗi định kỳ vẫn chưa thuyết phục được một số người hoài nghi. Một số nghị sĩ Mỹ đang kêu gọi tăng cường minh bạch về vấn đề này.