Nước Mỹ bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đầy chia rẽ, cạnh tranh khốc liệt

Với quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ đang bị đe dọa trong hai năm cuối nhiệm kỳ, Tổng thống Trump đã dành bài phát biểu lớn cuối cùng của mình trước ngày bỏ phiếu để quảng bá việc cải tạo hồ phản chiếu ở khu vực Đài tưởng niệm Lincoln, một trong những dự án công trình công cộng ở Washington mà ông đã ưu tiên kể từ khi trở lại Nhà Trắng.

Tất cả 435 ghế trong Hạ viện Mỹ và 35 trong số 100 ghế Thượng viện Mỹ sẽ được tranh cử vào ngày 3/11. Đảng Dân chủ được đánh giá cao hơn về khả năng giành lại Hạ viện nhưng phải đối mặt với thách thức lớn hơn ở Thượng viện.

Việc mất quyền kiểm soát ở bất kỳ viện nào sẽ hạn chế khả năng thông qua luật của ông Trump và trao quyền cho đảng Dân chủ điều tra chính quyền của ông, trong khi thế đa số tại Thượng viện cũng sẽ cho phép họ ngăn chặn các ứng cử viên do ông bổ nhiệm vào các tòa án liên bang, bao gồm cả Tòa án tối cao.

Hôm 2/11, Tòa án tối cao đã bác bỏ nỗ lực của chính quyền ông Trump nhằm tạm thời ngăn chặn bang California kiểm đếm phiếu bầu qua thư của hơn 20.000 cử tri đã đăng ký mà các quan chức liên bang cáo buộc có khả năng không phải là công dân Mỹ.

Đây là một hành động nhanh chóng từ tòa án tối cao. Chính quyền bang California lập luận rằng vụ kiện liên bang sẽ tước quyền bầu cử của 20.000 cử tri dựa trên những cáo buộc mơ hồ và rằng quy trình xác định người không phải công dân dễ xảy ra sai sót.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước thềm ngày bầu cử giữa kỳ ở Mỹ - Ảnh: Reuters

Một thẩm phán Mỹ hôm 2/11 cũng đã ra lệnh cho chính quyền ông Trump ngừng yêu cầu California tách riêng các phiếu bầu của những người nằm trong danh sách nghi ngờ không phải công dân.

Ông Trump đã vận động tranh cử mạnh mẽ cho đảng Cộng hòa, tổ chức các sự kiện ở 20 tiểu bang trong 32 ngày qua, theo Nhà Trắng cho biết.

Một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos hoàn thành hôm 2/11 cho thấy 46% cử tri được hỏi đã đăng ký cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho đảng Dân chủ trong các cuộc bầu cử quốc hội, so với 38% chọn đảng Cộng hòa.

Việc bỏ phiếu sớm, dù trực tiếp hay qua thư, đã lập kỷ lục với 57 triệu phiếu bầu tính đến chiều 2/11, tăng từ 45 triệu phiếu trong toàn bộ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022.

Tại bang Michigan, ứng cử viên đảng Dân chủ El-Sayed - một bác sĩ và cựu quan chức y tế công cộng, đang cố gắng trở thành người Hồi giáo đầu tiên được bầu vào Thượng viện, tranh cử với ứng cử viên đảng Cộng hòa Mike Rogers.

Cuộc đua vào Thượng viện đầy sít sao của họ càng trở nên căng thẳng hơn vào cuối tuần khi Hạ nghị sĩ Haley Stevens, người đã thua El-Sayed trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ, chuyển sang ủng hộ Rogers.

Sau đó, chiến dịch tranh cử của El-Sayed cho biết họ đã huy động được 2,4 triệu đô la vào ngày 1/11, số tiền gây quỹ lớn nhất trong một ngày, được thúc đẩy bởi các khoản quyên góp nhỏ.

Alabas Farhat, một đại diện trong Hạ viện bang Michigan, cho biết sự ủng hộ này sẽ tiếp thêm năng lượng cho cử tri đảng Dân chủ, khi chỉ ra sự gia tăng bỏ phiếu sớm ở Dearborn, nơi có một lượng lớn người Mỹ gốc Ả Rập.

El-Sayed là một người Mỹ gốc Ai Cập theo đạo Hồi, sinh ra ở bang Michigan, đã trở thành mục tiêu của ông Trump và các đảng viên Cộng hòa khác, những người đã đặt câu hỏi về lòng trung thành của El-Sayed đối với nước Mỹ. El-Sayed gọi những câu hỏi chất vấn về lòng trung thành của mình đối với nước Mỹ là "đáng xấu hổ".