Nước - Môi trường Bình Dương (BWE) lãi 957 tỷ đồng sau 9 tháng, rót gần 3.796 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn

Lợi nhuận quý III tăng 45%

CTCP Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương (mã ck: BWE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2026 và 9 tháng đầu năm."

Trong quý III/2026, BWE ghi nhận doanh thu thuần 1.268,5 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 581 tỷ đồng, tăng 16%.

Theo giải trình, hoạt động sản xuất nước sạch tiếp tục duy trì ổn định cả về số lượng khách hàng đấu nối và khối lượng nước tiêu thụ. Bên cạnh đó, công tác phòng chống thất thoát nước được tăng cường, qua đó góp phần giảm chi phí sản xuất. Mảng xử lý rác thải cũng ghi nhận doanh thu tăng so với cùng kỳ, hỗ trợ kết quả kinh doanh chung của doanh nghiệp.

Trong khi hoạt động kinh doanh cốt lõi tăng trưởng, doanh thu hoạt động tài chính của BWE lại giảm 56%, xuống còn 51 tỷ đồng. Nguyên nhân là trong quý III/2026, doanh nghiệp không còn ghi nhận khoản lãi từ thanh lý và thoái vốn đầu tư tại công ty con như cùng kỳ năm 2025. Ở chiều ngược lại, phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết đạt 89 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước BWE ghi nhận khoản lỗ 3 tỷ đồng từ hoạt động này.

Nhờ kết quả kinh doanh cải thiện, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 408 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, BWE đạt doanh thu thuần 3.525,7 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu bán hàng đạt 2.825 tỷ đồng, doanh thu cung cấp dịch vụ đạt 678 tỷ đồng và doanh thu từ hợp đồng xây lắp đạt 22 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 957 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước.

So với kế hoạch kinh doanh năm 2026, BWE mới hoàn thành 65% mục tiêu doanh thu. Tuy nhiên, với 957 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất, doanh nghiệp đã vượt 24% kế hoạch lợi nhuận cả năm chỉ sau 9 tháng.

Hơn 2.100 tỷ đồng chi phí xây dựng dở dang

Tại thời điểm cuối quý III, tổng tài sản của BWE đạt 17.181 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 60%, lên 1.704 tỷ đồng.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang của doanh nghiệp đạt 2.163 tỷ đồng. Trong đó, hai dự án có giá trị lớn gồm Tuyến ống nước sạch D1200 thị trấn Bến Lức đi dọc ĐT830 đến Ngã tư chợ Trạm với 510 tỷ đồng và dự án nâng công suất lò đốt thêm 500 tấn/ngày kết hợp phát điện công s/.uất 12 MWh với 493 tỷ đồng.

Trong 9 tháng, BWE tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư. Đầu tư tài chính dài hạn tăng 11%, lên gần 3.796 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả của BWE cuối quý III tăng 4%, lên 9.190 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ở mức 2.594 tỷ đồng, còn dài hạn 4.762 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 7.991 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm.