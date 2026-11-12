Nước lũ xuyên thân đê Vân Hội, khẩn trương gia cố, sơ tán dân

Sáng 12-11, người dân tổ dân phố Vân Hội phát hiện nước lũ từ sông Hà Thanh chảy xuyên qua thân đê, đổ vào kênh tiêu khu vực trạm bơm, tạo dòng xoáy lớn, đe dọa gây xói lở, phá vỡ thân đê. Ngay sau đó, UBND xã Tuy Phước huy động phương tiện chở đất, đá đến hiện trường ngăn dòng chảy, gia cố thân đê. Công an, quân đội, dân quân và người dân khẩn trương đóng bao cát, vận chuyển đến các vị trí xung yếu để xử lý.

Người dân khẩn trương xúc đất cát gia cố đê Vân Hội

Đây là vị trí thứ hai trên tuyến đê Vân Hội xảy ra sự cố, sau điểm đã được các lực lượng phối hợp gia cố trong đêm 11-11. Ban nhân dân thôn cũng huy động 16 người tham gia ứng trực, bảo vệ tuyến đê.

Theo bà Nguyễn Thị Huệ, Phó Chủ tịch HĐND xã Tuy Phước, địa phương đã rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu, thông báo người dân kê cao tài sản và sẵn sàng sơ tán khi cần thiết. Đến nay, 23 hộ dân sống gần sông Hà Thanh, có nguy cơ ngập sâu, đã được sơ tán đến Tịnh xá Ngọc Long. Chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ nhu yếu phẩm trong thời gian tránh trú.

Thượng tá Ksor H'Bơ Khắp kiểm tra hiện trường gia cố đê

Hiện các lực lượng tiếp tục theo dõi mực nước sông Hà Thanh, kiểm tra những vị trí xung yếu trên tuyến đê Vân Hội, chuẩn bị nhân lực, phương tiện để kịp thời xử lý sự cố và sơ tán người dân nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài.

Có mặt tại hiện trường, Thượng tá Ksor H'Bơ Khắp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết, lực lượng Công an tiếp tục phối hợp với chính quyền cơ sở và quân đội đến từng khu dân cư tuyên truyền, hướng dẫn người dân bảo vệ tài sản, di chuyển khỏi những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt.

Việc sơ tán được các địa phương triển khai căn cứ tình hình thực tế, bảo đảm chủ động, kịp thời, không chủ quan trước diễn biến phức tạp của mưa lũ. Nếu mưa tiếp tục kéo dài đến chiều tối, các lực lượng sẽ kiên quyết thực hiện phương án di dời người dân tại những khu vực không bảo đảm an toàn.

Diễm Phúc